Torino Film Festival 2023: Oliver Stone presenta “Nuclear Now” e riceve il Premio Stella della Mole

Nell’ambito del Torino Film Festival 2023 è stato conferito a Oliver Stone il Premio Stella della Mole. Il regista ha presenziato al festival per presentare il suo film documentario Nuclear Now e tenere una Masterclass che nasce dalla collaborazione fra Film Commission Torino Piemonte, Torino Film Festival, Museo Nazionale del Cinema, Newcleo e I Wonder Pictures.

“Consegnare il Premio Stella della Mole a Oliver Stone è per noi un momento di immenso orgoglio – sottolineano Enzo Ghigo e Domenico De Gaetano, rispettivamente presidente e direttore del Museo Nazionale del Cinema. È un regista che ha contribuito a fare grande la storia del cinema americano, raccontando una nazione piena di contraddizioni e paradossi. Questo premio dato durante il TFF si unisce agli altri attribuiti in occasione delle Masterclass che il Museo Nazionale del Cinema ha organizzato nel 2023, iniziate con Kevin Spacey e continuate con autori importanti come Asghar Farhadi, Pablo Larrain, Tim Burton e Damien Chazelle”.

MOTIVAZIONE: Sceneggiatore, produttore e regista, Oliver Stone ha offerto con il suo cinema schietto e diretto uno sguardo problematico della storia contemporanea del suo Paese, ma anche delle aspettative deluse della sua generazione. Il primo Oscar arriva nel 1978 per la sceneggiatura di Fuga di mezzanotte, ma raggiunge la notorietà internazionale con Platoon, grazie al quale vince l’Oscar per il miglior film e la regia. Nella sua lunga carriera non ha avuto paura di affrontare temi scottanti come la guerra in Vietnam, l’assassinio di John Fitzgerald Kennedy, gli anni della presidenza Nixon, l’11 Settembre. Ha intervistato il leader cubano Fidel Castro e ha dedicato un film a Edward Snowden per le sue rivelazioni sulla NSA.

Il documentario Nuclear Now

Presentato alla 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia e al Festival di Torino Nuclear Now, un film documentario diretto da Oliver Stone e basato sul libro “A Bright Future: How Some Countries Have Solved Climate Change and the Rest Can Follow”, scritto dagli scienziati statunitensi Joshua S. Goldstein e Staffan A. Qvist. Goldstein è coautore della sceneggiatura insieme a Oliver Stone mentre Vangelis ha curato la colonna sonora in una delle sue ultime composizioni.

La trama ufficiale: Mentre i combustibili fossili continuano a cuocere il pianeta, il mondo è finalmente costretto a confrontarsi con l’influenza delle grandi compagnie petrolifere e con le tattiche che hanno arricchito un piccolo gruppo di società e di singoli individui. Sotto i nostri piedi, gli atomi di uranio nella crosta terrestre contengono un’energia incredibilmente concentrata – la scienza ha sbloccato questa energia a metà del XX secolo, prima per le bombe e poi per i sottomarini e gli Stati Uniti hanno guidato lo sforzo di generare elettricità da questa fonte. Tuttavia, verso la metà del XX secolo, le società che iniziavano la transizione verso l’energia nucleare e l’abbandono dei combustibili fossili, iniziarono una campagna di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, finanziata in parte dagli interessi del carbone e del petrolio, che avrebbe seminato la paura per le radiazioni innocue a basso livello e creato una confusione tra armi nucleari e energia nucleare. Con un accesso senza precedenti all’industria nucleare in Francia, Russia e Stati Uniti, l’iconico regista Oliver Stone esplora la possibilità per la comunità globale di superare sfide come il cambiamento climatico e di raggiungere un futuro più luminoso grazie al potere dell’energia nucleare – un’opzione che potrebbe diventare un modo vitale per garantire la nostra sopravvivenza prima di quanto pensiamo.

Note di regia

Il cambiamento climatico ci ha costretto brutalmente a ripensare i modi in cui produciamo energia come comunità globale. A lungo ritenuta pericolosa nella cultura popolare, l’energia nucleare è di fatto centinaia di volte più sicura dei carburanti fossili e gli incidenti sono estremamente rari. Come possiamo liberare dalla povertà milioni di persone e, allo stesso tempo, ridurre rapidamente gas serra quali l’anidride carbonica, il metano e, in molti paesi, quelli derivati dalla combustione del carbone? Le ‘rinnovabili’, come l’energia eolica e solare, possono certamente contribuire a questa transizione, ma sono limitate dal clima e dalla geografia. Se, da un lato, non sono in arrivo batterie miracolose per salvarci, dall’altro, gli ingegneri stanno mettendo in commercio progetti per nuovi reattori nucleari di dimensioni ridotte che possono essere prodotti in serie a basso costo. Dobbiamo fare questo passaggio, e in fretta. Dal mio punto di vista, questa è la più grande storia del nostro tempo: raccontare la parabola dell’umanità dalla povertà alla prosperità e la sua capacità di padroneggiare la scienza per rispondere alle moderne esigenze di avere a disposizione sempre più energia.[Oliver Stone, Aprile 2023]

Oliver Stone – Note biografiche

A Oliver Stone è stato attribuito il merito di aver scritto e/o diretto oltre 20 lungometraggi, guadagnandosi un posto di tutto rispetto nella storia del cinema per alcuni dei film più influenti e iconici degli ultimi due decenni.

Nel corso della sua lunga carriera, iniziata in giovane età scrivendo brevi commedie per la sua famiglia, Oliver Stone ha lavorato come regista, scrittore e produttore in una varietà di film, documentari e film per la televisione. È ampiamente riconosciuto per le sue versioni controverse della recente storia americana, alcune delle quali in profondo contrasto con il mito convenzionale: film come “Platoon” del 1986, il primo della sua trilogia sul Vietnam, o “JFK” del 1991 e “Natural Born Killers” del 1994. ” e “Nixon“, la sua interpretazione del 1995 dei punti più fini e delle parabole dell’amministrazione Nixon, così come di George W. Bush in “W.” (2008). Stone afferma che i suoi film sono “prima di tutto drammi su individui in difficoltà personali” e si considera un drammaturgo piuttosto che un regista politico.

Nato il 15 settembre 1946 a New York, Stone era l’unico figlio di Louis Stone, un agente di borsa e giornalista finanziario di successo, e Jacqueline Goddet, una studentessa francese con cui suo padre, allora nell’esercito, fuggì come sposa di guerra a Parigi nel 1945. Stone è cresciuto a New York, ma ha trascorso parecchio tempo con i nonni materni nella Francia degli anni ’50.

Stone ha frequentato l’Università di Yale nel 1964-65 ma abbandona gli studi dopo un anno. Nel giugno del 1965, quando le prime truppe americane arrivarono in Vietnam, Stone insegnò al Free Pacific Institute, una scuola superiore cattolica nel distretto etnico cinese di Saigon. Nel 1966 si arruolò nella Marina mercantile degli Stati Uniti, dove lavorò come “raschiatore” nella sala macchine sottocoperta su diverse navi. I suoi viaggi lo hanno portato dall’Asia all’Oregon e poi al Messico. A Guadalajara iniziò a scrivere un primo romanzo, un manoscritto di 1.400 pagine intitolato “A Child’s Night Dream”. Successivamente ha rimontato il romanzo fino a ridurlo a 236 pagine gestibili, che è stato pubblicato 30 anni dopo dalla St. Martin’s Press (1997). Nel 1967, Stone si arruolò nell’esercito degli Stati Uniti e prestò servizio nella 25a divisione di fanteria vicino al confine cambogiano, dove fu ferito due volte, e poi nella 1a divisione Calvary nella parte più settentrionale del Vietnam. È stato insignito con una Bronze Star Medal per l’eroismo e una Purple Heart per il suo servizio.

Al suo ritorno dal Vietnam, Stone fu quasi immediatamente arrestato per traffico federale di marijuana dal Messico, ma le accuse furono respinte. Alla fine si iscrisse alla New York University, dove studiò cinema con diversi insegnanti tra cui Martin Scorsese. Ha realizzato 3 cortometraggi, tra cui “Last Year In Vietnam”.

Dopo essersi laureato in Belle Arti nel 1971, Stone ha svolto molti lavori, tra cui tassista, fattorino, rappresentante di vendita e assistente di produzione, pur continuando a scrivere sceneggiature. Con una società di produzione canadese, ha realizzato un film horror a basso budget intitolato “Seizure” – su uno scrittore fantasy i cui personaggi prendono vita.

Con un budget di 150.000 dollari, “Seizure” venne distribuito, dopo molte difficoltà, nel 1974. Il tema predominante del film, il trauma psicologico, si rivelò un’ottima preparazione per il successivo grande progetto di Stone come sceneggiatore, il film del 1978 Fuga di mezzanotte, basato su la storia vera di uno studente universitario americano imprigionato in una prigione turca per aver tentato di contrabbandare droga fuori dal paese. Il film, e lo stesso Stone, hanno ricevuto recensioni e critiche controverse. Tuttavia, il film a basso budget diretto da Alan Parker ebbe un enorme successo commerciale in tutto il mondo e incassò cinque nomination agli Oscar. Per il suo lavoro come sceneggiatore del film, Stone ha vinto il suo primo Oscar, per la migliore sceneggiatura non originale, ed ha vinto anche un Golden Globe.

Nel 1981, Stone ha scritto e diretto un film di suspense/horror intitolato “La Mano” con protagonista Michael Caine. In questo periodo, Stone scrisse anche “Conan il Barbaro” (1982), “Scarface” (1983) e “L’anno del dragone” di Michael Cimino (1985).

Il successivo lavoro da regista di Stone, “Salvador”, ha esplorato le varie politiche in gioco durante la guerra dei primi anni ’80 in America Centrale. È stato anche co-sceneggiatore del film, basato sulla storia del fotoreporter americano Richard Boyle.

Stone ha ricevuto consensi internazionali l’anno successivo per il film Platoon, per il quale ha attinto alle sue esperienze personali per ridefinire il modo in cui la guerra del Vietnam veniva rappresentata al cinema. Stone ha effettivamente aperto la strada ad un nuovo, seppur controverso, approccio alla guerra e, così facendo, ha consolidato la sua reputazione di creatore di film di natura più realistica. David Halberstam, vincitore del Premio Pulitzer per il suo servizio sulla guerra del Vietnam, ha proclamato “Platoon” come “il primo vero film sul Vietnam e uno dei più grandi film di guerra di tutti i tempi”. Il film divenne il terzo film di maggior incasso quell’anno e valse a Stone il suo primo Oscar come miglior regista, oltre a numerosi altri premi, tra cui l’Oscar per il miglior film.

Nel 1987, Stone ha continuato il suo successo e il plauso della critica con “Wall Street”, il suo primo progetto ad alto budget. Una storia di avidità, corruzione e potere, il film ha vinto un Oscar come miglior attore per la star Michael Douglas. Dopo aver completato Talk Radio nel 1988, Stone ha continuato a realizzare il secondo capitolo della sua trilogia sul Vietnam, Nato il 4 luglio (1989). Il film ha ricevuto grandi consensi entusiastici e un secondo Oscar come miglior regista per Stone, oltre ad altre sette nomination, tra cui quelle come miglior film e miglior attore per Tom Cruise.

Due anni dopo, Stone ha diretto altri due film che delineavano personaggi famosi, e forse famigerati. “The Doors” era un film biografico saturo di droga del leggendario e controverso cantante Jim Morrison con Val Kilmer nel ruolo principale. “JFK – Un caso ancora aperto” presentava l’approccio della teoria della cospirazione di Stone all’assassinio di John F. Kennedy e l’ampio cast comprendeva nomi famosi come Kevin Costner, Tommy Lee Jones, John Candy, Joe Pesci, Donald Sutherland, Jack Lemon, Sissy Spacek, Gary Oldman e Walter Matthau. “JFK” è stato oggetto di gran parte delle polemiche per il suo argomento scottante, ma ha ottenuto otto nomination agli Oscar, tra cui quello per la miglior regia per Stone.

Nel 1993, Stone completò la sua trilogia sul Vietnam con “Tra cielo e terra”, che presentava la guerra attraverso gli occhi di una donna vietnamita, Le Ly Hayslip (dai cui scritti autobiografici è stato adattato il film).

Il successivo lavoro di regia di Stone, “Assassini nati – Natural Born Killers” (1994), fu attaccato per la sua glorificazione della violenza. Una storia con protagonisti una coppia di serial killer, interpretati da Woody Harrelson e Juliette Lewis, il film è stato nominato l’ottavo film più controverso di tutti i tempi da Entertainment Weekly nel 2006.

L’anno successivo, Stone ha co-sceneggiato e diretto “Gli intrighi del potere – Nixon”, un’epica interpretazione della presidenza del personaggio principale che ha ottenuto quattro nomination agli Oscar. Nel 1997, Stone ha diretto U-Turn – Inversione di marcia, con Sean Penn e Jennifer Lopez.

Stone ha anche prodotto film come “Il Mistero Von Bulow” (1990), “Il circolo della fortuna e della felicità” (1993), “Larry Flynt oltre lo scandalo” (1996), Savior (1998), “Freeway” (1996), “South Central” (1992) e “Wild Palms” (1993) per la televisione. Nel 1999 ha nuovamente preso posto sulla sedia da regista con “Ogni maledetta domenica”, un film sul calcio con Al Pacino, Cameron Diaz, Jamie Foxx e il collaboratore abituale James Woods.

Nle 2003 Stone si è recato a Cuba per il suo primo documentario – su Fidel Castro – intitolato “Comandante”. Dopo aver coperto lo stato attuale del conflitto palestinese nel film “Persona Non Grata” dello stesso anno, Stone ha viaggiato indietro nel tempo per studiare ancora un altro grande conflitto con il dramma di guerra “Alexander” nel 2004 (una versione rivista di “Alexander Revisited” è stata pubblicata nel 2007). Il film successivo di Stone è stato “World Trade Center” del 2006, una storia vera su due poliziotti dell’Autorità Portuale di New York, che erano in servizio e sono rimasti intrappolati tra le macerie l’11 settembre 2001. Stone ha diretto nel 2008, “W.”, un film cronaca della vita e della presidenza di George W. Bush, uscito mentre Bush era ancora in carica.

Il suo lavoro documentaristico comprende un altro film su Fidel Castro – “Looking for Fidel” (2004) nonché “A sud del confine” (2010), un viaggio di Stone attraverso L’America Latina dove incontra sette dei suoi leader progressisti.

Nel 2010, Stone ha prodotto il primo sequel in assoluto di uno dei suoi film, “Wall Street: Il denaro non dorme mai”, con Michael Douglas che riprende il suo ruolo da premio Oscar. Nel film hanno recitato anche Shia LaBeouf, Josh Brolin, Carey Mulligan e Frank Langella.

Nle 2012 Stone ha co-sceneggiato e diretto il thriller “Le belve“, una storia ricca di azione su tre amici della California del sud che si scontrano con il cartello di Baja. Nle 2016 ha co-sceneggiato e diretto il dramma biografico”Snowden” Con protagonista Joseph Gordon-Levitt nei panni di Edward Snowden, tecnico informatico ex dipendente della CIA e dell’NSA, responsabile della rivelazione di informazioni segrete governative su programmi di intelligence; la pellicola si basa sui libri The Snowden Files di Luke Harding e Time of the Octopus di Anatoly Kucherena.

Fonte: The Oliver Stone Experience