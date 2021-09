Toronto Film Festival 2021, vincitori: miglior film Belfast di Kenneth Branagh

Annunciati i vincitori del Toronto Film Festival 2021, uno dei più importanti festival al mondo considerato secondo solo a Cannes in termini di presenza di star e d’attività economica. Quest’anno il premio principale è andato a Belfast, un dramma semi-autobiografico girato in bianco e nero da Kenneth Branagh. Il comparto recitazione ha visto premiati Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye) e Benedict Cumberbatch (The Power of the Dog, The Electrical Life of Louis Wain).

Il miglior regista è Denis Villeneuve per il suo Dune, con la musicista Dionne Warwick (soggetto del documentario “Dionne Warwick: Don’t Make Me Over”) che ha ricevuto uno Special Tribute Award. Altri titoli importanti premiati includono The Rescue, l’ultimo documentario dei cineasti Jimmy Chin e E. Chai Vasarhelyi e il recente vincitore della Palma d’oro Titane di Julia Ducournau.

“Il 2021 ha portato un’eccezionale selezione di film che ha entusiasmato il pubblico del Festival in tutto il mondo”, hanno dichiarato i co-responsabili del Toronto Film Festival 2021 Joana Vicente e Cameron Bailey nell’annunciare i vincitori del 2021. “La nostra formazione ha messo in mostra autori amati insieme a voci fresche nel cinema, tra cui numerose donne potenti. Il Toronto Film Festival 2021 ha riaccolto ospiti, stampa, industria, star internazionali e registi in città e nei cinema. L’ampia gamma di narrazioni cinematografiche di tutto il mondo è una testimonianza dell’unicità dei film che vengono realizzati. Siamo così grati e orgogliosi del Festival di quest’anno”.

A seguire trovate la lista completa dei premiati del Toronto Film Festival 2021.

PEOPLE’S CHOICE AWARD – MIGLIOR FILM



Belfast di Kenneth Branagh

PEOPLE’S CHOICE DOCUMENTARY AWARD – MIGLIOR DOCUMENTARIO



The Rescue di E. Chai Vasarhelyi & Jimmy Chin

PEOPLE’s CHOICE MIDNIGHT MADNESS AWARD

Titane di Julia Ducournau

TIFF TRIBUTE ACTOR AWARDS – MIGLIORE ATTORE/ATTRICE



Jessica Chastain, The Eyes of Tammy Faye

Benedict Cumberbatch, The Power of the Dog / The Electrical Life of Louis Wain

SPECIAL TRIBUTE AWARD

Dionne Warwick, Dionne Warwick: Don’t Make Me Over

TIFF EBERT DIRECTOR AWARD – MIGLIOR REGISTA



Denis Villeneuve, Dune

TIFF EMERGING TALENT AWARD

Danis Goulet, Night Raiders

PLATFORM PRIZE

Yuni di Kamila Andini

JEFF SKOLL AWARD IN IMPACT MEDIA

Alanis Obomsawin

SHAWN MENDES FOUNDATION CHANGEMAKER AWARD

Scarborough di Shasha Nakhai & Rich Williamson

AMPLIFY VOICES AWARD FOR BEST CANADIAN FEATURE FILM

Ste. Anne di Rhayne Vermette

AMPLIFY VOICES AWARD

The Gravedigger’s Wife di Khadar Ayderus Ahmed

A Night of Knowing Nothing di Payal Kapadia

TIFF VARIETY ARTISAN AWARD



Direttore della fotografia Ari Wegner, The Power of the Dog

IMDbPRO SHORT CUTS AWARD FOR BEST FILM

Displaced di Samir Karahoda

IMDbPRO SHORT CUTS AWARD FOR BEST CANADIAN FILM

Angakusajaujuq – The Shaman’s Apprentice di Zacharias Kunuk

IMDbPRO SHORT CUTS SHARE HER JOURNEY AWARD

Astel, di Ramata-Toulaye Sy

Fonte: Variety