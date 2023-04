Stasera in tv: “Total Recall – Atto di Forza” con Colin Farell su Rai 4

Total Recall – Atto di forza, su Rai 4 il thriller d’azione fantascientifico del 2012 diretto da Len Wiseman, remake del film Atto di forza del 1990, a sua volta liberamente ispirato ad un racconto fantascientifico di Philip Dick dal titolo Ricordiamo per voi (We Can Remember It For You Wholesale).

Total Recall – Cast e doppiatori

Interpreti e personaggi

Colin Farrell: Douglas “Doug” Quaid / Carl Hauser

Jessica Biel: Melina

Bryan Cranston: Vilos Cohaagen

Kate Beckinsale: Lori

Bill Nighy: Matthias Lair

John Cho: Bob McClane

Steve Byers: Henry Reed

Bokeem Woodbine: Harry

Dylan Smith: Hammond

Ethan Hawke: Carl Hauser

Doppiatori italiani

Simone D’Andrea: Douglas “Doug” Quaid / Carl Hauser

Francesca Manicone: Melina

Mario Cordova: Vilos Cohaagen

Barbara De Bortoli: Lori

Gianni Giuliano: Matthias Lair

Gianfranco Miranda: Bob McClane

Massimo Bitossi: Harry

Antonio Palumbo: Hammond

Total Recall – Trama e trailer

La trama ufficiale: “Total Recall – Atto di Forza”, è ispirato ancora una volta al famoso racconto di Phillip K. Dick “Ricordiamo per voi”. E’ un thriller d’azione incentrato sui temi della realtà e della memoria. Benvenuti da Rekall, la compagnia che può trasformare i vostri sogni in veri e propri ricordi. Per Douglas Quaid (Colin Farrell), operaio edile, sposato e innamorato della bellissima moglie (Kate Beckinsale), il viaggio virtuale è la vacanza perfetta per staccare dalla una vita frustrante; i ricordi di una vita da agente segreto potrebbero essere proprio quello che fa per lui. Durante la procedura però, qualcosa va storto e Quaid diventa un ricercato. In fuga dalla polizia, finita nelle mani del leader del mondo libero Chancellor Cohaagen (Bryan Cranston), Quaid conosce una ribelle (Jessica Biel) e si unisce a lei con lo scopo di trovare il capo della resistenza sotterranea e fermare Cohaagen. La linea tra fantasia e realtà si assottiglia e il destino del mondo oscilla nel momento in cui Quaid scopre la sua vera identità, il suo vero amore, e il suo destino.

Il nostro commento

Il regista Len Wiseman (Underworld) si fa carico di aggiornare e rivisitare l’Atto di Forza di Paul Verhoeven (Robocop) che nel 1990 vede protagonista l’ormai divo Arnold Schwarzenegger e una sfarzosa messinscena tra scenografie virtuali e strabilianti effetti pratici che faranno vincere a Rob Bottin (Robocop, La cosa) e il suo team un Oscar speciale per i migliori effetti visivi. Il rifacimento di Wisemna stavolta cerca di essere più fedele al materiale originale, il racconto del saccheggiatissimo Philip Dick dal titolo Ricordiamo per voi (We Can Remember It For You Wholesale). Wiseman ha l’intelligenza di non scopiazzare l’originale che di per se resta un classico, ma pesca elementi inediti dal materiale originale di Dick, elimina alcune peculiarità del film originale, vedi le location marziane riproponendone altre con piccole variazioni sul tema, vedi la sequenza alla stazione di transito o il personaggio di Lori interpretato dalla Beckinsale, che diventa un mix dei ruoli interpretati nell’originale da Sharon Stone e Michael Ironside (Richter).

Quello che però funziona in toto di questo remake è il sontuoso comparto visivo, una vera gioia per chi come noi apprezza una immersiva location virtuale curata nei minimi dettagli. Wiseman ci propone una sovraffollata e degradata metropoli costruita su più livelli che ammicca alla distopica Los Angeles di Blade Runner, ma anche alla caotica Mega City One del Dredd con Stallone, in cui Wiseman allestisce uno spettacolare inseguimento da videogame a bordo in futuristiche vetture e popola di un esercito di poliziotti sintetici che portano i colori delle truppe d’assalto imperiali di Star Wars e sfoggiano una silhouette che ricorda gli NS-5 del thriller fantascientifico Io,Robot.

Lo scenario di questo rifacimento è molto più dark della controparte anni ’90, la storia si dipana in maniera decisamente alternativa il che rende la visione un’esperienza molto lontana da quella del film con Schwarzenegger, a partire dalla performance di un efficacissimo Colin Farrell che si dimostra uno degli attori più eclettici della Hollywood di ultima generazione. Anche se questo nuovo Total Recall – Atto di forza non entusiasma come potrebbe, Wiseman ha senza dubbio approcciato l’operazione con la giusta accortezza, distanziandosi quel tanto che basta dall’originale per schivare una sbiadita copia e confezionare invece un dignitoso rifacimento che potrebbe però deludere chi proverà a fare qualsiasi tipo di paragone con l’originale, operazione sterile vista la palese impronta visiva agli antipodi, il differente evolversi degli accadimenti e naturalmente la confezione “next generation”.

Curiosità sul film

Il film è basato come l’originale “Atto di Forza” del 1990 sul racconto “We Can Remember It For You Wholesale” tradotto anche come Ricordi per tutti, Ricordi in vendita, Ricordiamo per voi, Memoria Totale, I difensori della Terra e Chi se lo ricorda, titolo quest’ultimo con cui è uscito nella collana Urania (n. 490, 16 giugno 1968).

L’attore Colin Farrell ha effettivamente trascorso una notte sul set perché voleva “vedere come sarebbe stato svegliarsi nel futuro”

La scena del combattimento in una sola ripresa è stata eseguita dallo stesso Colin Farrell ed è stata girata 22 volte prima che Farrell la realizzasse perfettamente.

Colin Farrell ha ammesso che baciare Kate Beckinsale per il film è stato estremamente scomodo perché il regista Len Wiseman era sposato con lei.

Colin Farrell è apparso in precedenza in Minority Report (2002), anch’esso adattato da un racconto di Philip K. Dick, ed era stato originariamente sviluppato come sequel della versione cinematografica originale di Atto di forza (1990).

Mentre cavalca La Discesa (The Fall), Quaid sta leggendo “007: La spia che mi amava” di Ian Fleming, un riferimento simbolico al fatto che Quaid è sia un “agente segreto” che il ribelle che ammira.

Quando Quaid/Hauser sta combattendo il sintetico in cima alla cabina dell’ascensore a sei vie e il sintetico perde un braccio, questo è un cenno al film originale in cui il personaggio di Michael Ironside ha sofferto in modo simile.

L’acqua nella scena del combattimento finale si è infettata, causando a Bryan Cranston la comparsa di congiuntivite ad entrambi gli occhi. Colin Farrell ha detto scherzando in un’intervista che era colpa sua poiché aveva defecato nell’acqua per sabotarlo.

Scarlett Johansson ha rifiutato il ruolo di Melina a causa del suo impegno in The Avengers (2012).

La banca in cui va Douglas si chiama First Bank of New Asia. New Asia era il titolo originale di “The Colony”, ma è stato cambiato in “The Colony” per dare alle persone l’impressione che fosse più un melting pot.

A Michael Ironside, che è apparso nell’originale Atto di forza (1990), è stato offerto un ruolo cameo ma ha rifiutato l’offerta.

Quando Quaid recupera la sua cassetta di sicurezza, accanto alla banconota da 50 unità di valuta della United Federation of Britain con Barack Obama c’è una banconota da 1000 unità di valuta con una foto di Loren Wiseman, padre del regista Len Wiseman.

Durante la costruzione del set per “Total Recall – Atto di Forza”, i costruttori hanno speso 10.000$ a settimana solo per le viti a legno.

La maggior parte delle armi da fuoco dall’aspetto futuristico sono in realtà armi contemporanee con modifiche minime o nulle. La pistola d’argento portata da Lori Quaid e da vari poliziotti nella sua forma brunita è un revolver Chiappa Rhino calibro .357 con mirino laser fissato sotto la volata; la polizia dispone di mitragliatrici TDI Vector calibro .45; e i combattenti della resistenza portano principalmente armi da fuoco Heckler & Koch, inclusi fucili d’assalto G36C e mitragliatrici UMP e MP5.

La prostituta con tre seni è un cenno all’escort mutante a tre seni nel film del 1990.

Quando nella memoria di Douglas Quaid viene cercato il killcode e appena prima della disconnessione, è possibile vedere per una frazione di secondo un gioco di dragamine (una griglia con numeri e bombe rosse).

Il primo film a cui hanno lavorato insieme la coppia sposata Len Wiseman e Kate Beckinsale non legato a Underworld (2003).

Il personaggio di Lori Quaid in questo film è una fusione dei personaggi Lori e Richter del film del 1990.

A parte una breve apparizione su uno schermo video, Bryan Cranston non appare fino a quasi 90 minuti dall’inizio del film.

Il punk di strada che si riferisce a uno dei poliziotti robot sintetici come “Robo-Dick” è un cenno al regista Paul Verhoeven che ha diretto il primo film di Atto di forza (1990) e il primo film di RoboCop (1987).

Verso il minuto [13:39], Quaid e Harry scherzano sull’andare su Marte. Questo è un cenno alla versione del 1990 di “Total Recall” in cui Quaid va effettivamente su Marte come parte della trama del film.

Quaid va alla cassetta di sicurezza 10549. I numeri 10-5-4-9 corrispondono alle lettere J-E-D-I.

Kate Bosworth e Diane Kruger sono state considerate per il ruolo di Lori, mentre Eva Green, Rosario Dawson e Paula Patton sono state considerate per il ruolo di Melina. Eva Mendes è stata presa in considerazione per entrambi i ruoli.

Tom Hardy e Michael Fassbender sono stati presi in considerazione per il ruolo di Quaid.

Secondo remake consecutivo di Colin Farrell. È apparso anche in Fright Night – Il vampiro della porta accanto (2011), remake di Ammazzavampiri, uscito un anno prima.

Il vero nome di Quaid “Hauser” era il nome di un trovatello del XIX secolo, Kaspar Hauser, che sembrava aver trascorso tutta la sua vita in una stanza buia senza alcun collegamento con il mondo esterno. Apparve da adolescente e si pensava fosse un erede di nobile discendenza. Questa teoria è stata smentita in seguito. È morto per una ferita da coltello e ha detto di essere stato aggredito (come Quaid) ma non ci sono prove a favore che l’incidente sia realmente accaduto.

Il coltellino tascabile pieghevole che Quaid usa quando irrompe nella sua vecchia residenza è un modello di produzione di CRKT chiamato “K.I.S.S.”

Quando il giornalista riferisce dell’esplosione, menziona “Fremont”. Questo è un cenno alla città natale di Len Wisemen, Fremont, in California.

Durante la scena dell’inseguimento in autostrada, circa a metà del film, il numero di unità di Lori è 905 secondo le comunicazioni radio. 905 è un prefisso per gran parte della Greater Toronto Area, dove è stato girato il film.

Bill Nighy è apparso anche in Underworld e Underworld: Evolution diretti da Len Wiseman e interpretati da Kate Beckinsale.

Douglas Quaid afferma che il suo compleanno è il 29 agosto. Il ruolo di Douglas Quaid è stato interpretato da Arnold Schwarzenegger, che ha anche recitato in Terminator 2 – Il giorno del giudizio (1991) in cui il 29 agosto è la data dell’Armageddon.

Bryan Cranston, che interpreta Cohaagen, ha recitato nella serie tv Breaking Bad – Reazioni collaterali (2008) di AMC con Dean Norris, che era nell’originale Atto di forza (1990).

Inclusi nella versione “Director’s Cut”, il cast comprende quattro candidati all’Oscar: Colin Farrell, Bryan Cranston, Bill Nighy ed Ethan Hawke.

Questo film e l’originale presentano entrambi attori del franchise di Batman. Arnold Schwarzenegger è apparso in Batman & Robin. Brian Cranston ha doppiato il Commissario Gordon in Batman: Year One. Colin Farrell ha interpretato il Pinguino in The Batman.

Quaid lavora in una fabbrica che costruisce poliziotti robotici, un possibile cenno a L’uomo che fuggì dal futuro (1971), in cui l’eroe (Robert Duvall) lavora nella fabbrica che costruisce poliziotti androidi.

Kate Beckinsale e Jessica Biel recitano entrambe in serie di vampiri di discreto successo, vale a dire Underworld e Blade. Sebbene Jessica abbia recitato solo in un film, Blade Trinity, mentre Kate ha il ruolo principale in 4 film di Underworld, Underworld Evolution, Underworld – Il risveglio e Underworld Blood Wars.

Quando Quaid e Melina vengono inseguiti, Lori chiama in codice Quaid AV-81. AV-81 è anche il nome dell’aereo F-35 in Die Hard – Vivere o morire (2007) diretto da Wiseman.

Qualche istante prima che Quaid tenti di passare attraverso il checkpoint di sicurezza travestito (tramite una collana olografica) da uomo asiatico, vediamo una donna corpulenta vestita di giallo. È una falsa pista per Quaid, e i fan di Atto di forza (1990) noteranno la sua voluta somiglianza con il travestimento di Quaid nel film precedente. Dà anche la stessa risposta alla guardia (“Due settimane”).

In una versione estesa del film, Doug estrae il cerotto dal braccio destro e si rende conto che manca il timbro a inchiostro del simbolo della pace nel punto di iniezione nella procedura di impianto della memoria alla Rekall. Ciò suggerisce che gli eventi del film sono in realtà un’esperienza virtuale di Rekall. Si può anche notare che Quaid è considerato il migliore del mondo, il che lo fa sembrare l’eroe di una fantasia.

Ethan Hawke appare non accreditato come l’aspetto originale di Hauser nella versione “Director’s Cut” del film. In questa versione, sia la memoria che l’aspetto fisico di Hauser sono stati pesantemente alterati dall’UFB per trasformarlo in Quaid.

Il mod “Fractured Suns” del videogioco Freespace 2 per PC espande l’universo cinematografico, introducendo le fazioni spaziali in guerra: i Galactic Rim Worlds e l’Autorithy. Il franchise ha generato due videogiochi: Total Recall per diversi home computer, pubblicato da Ocean Software e Total Recall per la console NES, pubblicato da Acclaim Entertainment. Inoltre è stata prodotta la serie televisiva canadese Total Recall 2070 del 1999, ispirata al film nel nome e nella presenza dell’azienda Rekall che produce vacanze virtuali, con spunti anche dal romanzo Il cacciatore di androidi sempre di Dick, con uno stile visivo fortemente influenzato dal film Blade Runner, a sua volta ispirato al romanzo. Tuttavia, a parte l’azienda Rekall e il concetto di vacanze virtuali, la serie non condivide i principali punti della trama o personaggi con qualsiasi di queste opere. Lo stesso Philip K. Dick non viene accreditato in alcun modo nella serie.Per questo film era stato previsto un seguito: l’opera mai realizzata avrebbe dovuto basarsi su un altro racconto di Dick, Rapporto di minoranza.Nella trama Quaid sarebbe riuscito a portare alcuni mutanti da Marte sulla Terra e costoro, grazie alle loro facoltà precognitive, sarebbero stati in grado di prevedere i crimini prima che accadessero.Il film non ottenne semaforo verde nonostante il buon successo ricevuto, ma il soggetto, ampliato con nuovi elementi non presenti nel racconto originale, divenne la base per il film Minority Report, con i “Precog” al posto dei mutanti marziani.

Total Recall – Gli effetti speciali

Il remake di Total Recall – Atto di Forza di Len Wiseman contiene oltre 1600 inquadrature con effetti visivi, ma, come con gran parte dei migliori lavori sugli effetti degli ultimi tempi, ha avuto i suoi inizi in set pratici, impianti e fotografia. “L’atteggiamento di Len è sempre stato quello di girare qualcosa, tipo le macchine volanti su un impianto cardanico su piattaforme semoventi”, osserva il supervisore generale degli effetti visivi Peter Chiang, il cui studio VFX Double Negative era il fornitore principale. “Questo ha dato qualcosa alla composizione che poteva solo aiutare con le estensioni del set. Penso che in un film completamente in CG ti ritroveresti con qualcosa di completamente diverso: provare a realizzarlo fisicamente significava che quelle restrizioni che devi superare per ottenere una ripresa la rendono migliore. Le piattaforme consistevano in un go-kart sul fondo”, dice il supervisore agli effetti visivi Wiliam de Wet, “un go-kart a quattro ruote con due operatori, uno sarebbe stato il tizio seduto davanti, che in realtà guidava il go-kart. C’era un altro guidatore che stava azionando un a sospensione cardanica sopra le loro teste. In cima alla sospensione cardanica c’era un’auto volante a grandezza naturale. Quindi abbiamo dovuto rimuovere il go-kart che si trovava sotto per far sembrare che l’auto fosse sospesa e sostituire l’intero sfondo”. Gli attori e le controfigure nei modellini dell’auto volante possono quindi “reagire alle velocità e all’inerzia che si ottengono quando sei in un’auto che viaggia a 64 Km/h e si schiantano l’uno contro l’altro”, afferma de Wet. “Ottieni tutta quella roba gratis.”

Una serie di targhe automobilistiche è stata filmata sotto la Gardiner Expressway a Toronto, che ha fornito un’illuminazione adeguata per le strutture cittadine UFB di passaggio. Un altro gruppo di lastre è stato catturato in un’ampia base aerea inutilizzata a Borden. “Ci siamo lasciati andare con le auto, sia la prima unità che la seconda unità”, afferma de Wet. “Là fuori abbiamo girato tutta la roba illuminata dal sole. Abbiamo guidato le auto a 64-80 Km/h, permettendo loro di scontrarsi l’una con l’altra. Abbiamo cancellato alcune macchine, distrutto alcune macchien da presa – tutto quel genere di cose”. È stato quindi necessario uno sforzo enorme per far combaciare le targhe delle auto, rimuovere le piattaforme e creare strade e un mondo in cui esistere l’inseguimento in auto. I concetti per l’UFB sono stati stabiliti dal team di Patrick Tatopoulos, da cui Dneg (Doubel Negative) ha rapidamente avviato costruire. “Len e Patrick ci hanno offerto un’ottima libreria tra cui scegliere”, afferma Peter Chiang. “Una volta acquisite le risorse, c’è un intero processo di sviluppo che va avanti. Abbiamo appena iniziato a costruire le risorse e le abbiamo fatte girare tutte in parallelo, incluso il lavoro preliminare del Terzo Piano. E abbiamo impostato il look in questo modo. Le versioni CG delle hover car sono state create tramite fotografie di riferimento delle versioni pratiche (fortunatamente le auto avevano tutte forme e dimensioni simili). Il traffico distante è stato ottenuto attraverso un sistema di particelle sviluppato con il software Houdini. Ma il lavoro più intenso sono stati gli incredibili edifici – “piattaforme” – e la rete stradale necessaria per l’UFB che doveva essere mappata sulle piattaforme live action.

Le forze robotiche note come Synth sono diventate uno sforzo significativo per gli effetti visivi per il film. “I Synth dovrebbero essere robot”, dice de Wet. “Come si gira per quello? Un modo sarebbe non girare nulla per loro, fare tutto in CG. Ma abbiamo deciso di non farlo, perché Len è il tipo di persona che voleva farlo nel modo più pratico possibile. Quindi tipi in tuta ci hanno portato in un certo posto e ci hanno permesso di interagire e avere qualcosa per il montatore. “Il problema con i tipi in tuta è che sembrano ragazzi in tuta a meno che non li cambi”, aggiunge de Wet. “L’idea allora era di rimuoverne alcune aree, come le aree del busto, ritagliare ogni area della spalla, delle ginocchia e delle caviglie e avresti visto lo sfondo. L’abbiamo riempito di meccanica tecnica, cavi e pistoni, per mostrare che sono una tecnologia futuristica, ma lasci degli spazi vuoti per vedere attraverso lo sfondo che vende al pubblico che non erano tipi in tuta.

Un pezzo importante del rompicapo rappresentato degli ambienti è stato risolto affidandosi a Double Negative su CityEngine, uno strumento architettonico che consente di creare singoli componenti dell’edificio e quindi definire regole su come questi pezzi si incastrano, ad esempio per un edificio neoclassico (uno degli elementi del regista stili stabiliti per l’UFB). “Graham Jack, il supervisore degli effetti visivi di Dneg, ha capito subito che avremmo faticato a creare una città di queste dimensioni senza adottare uno strumento di costruzione random”, osserva il supervisore CG Vanessa Boyce, che ha condiviso i compiti di supervisione generale CG con Jordan Kirk. “Abbiamo basato gli edifici CityEngine su cinque o sei edifici reali a Londra e li abbiamo costruiti così com’erano. Penso che la National Gallery di Trafalgar Square fosse una di queste. Quindi li abbiamo scomposti in blocchi procedurali e siamo stati in grado di disporre di shader di invecchiamento e texture fotografiche per scomporli. Dneg ha incorporato lo strumento in DNasset, il suo sistema RIB pre-generato per gli ambienti. “Significava che tutti gli edifici dovevano essere creati con CityEngine”, afferma Boyce, “ma avevamo un piccolo team addestrato su come farlo. C’era un pulsante per riportarlo in Maya. Inoltre, lo studio era appena passato a un modello di illuminazione completamente plausibile dal punto di vista fisico con raytracing tramite RenderMan, che ha fornito i primi rendering dall’aspetto molto migliore.

Total Recall – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Harry Gregson-Williams (Le cronache di Narnia, Le Crociate, Prometheus, Déjà vu – Corsa contro il tempo, X-Men le origini – Wolverine, Prince of Persia – Le sabbie del tempo).

Nel suo vecchio appartamento, Douglas Quaid suona un estratto dal terzo movimento della Sonata n. 17 di Beethoven, op. 31/2 spesso indicata come la sonata “Tempesta”. Tuttavia nel film viene suonato un’ottava più bassa di quanto originariamente scritto.

1. The Dream

2. The Fall

3. Colony

4. The Tripping Den

5. Rekall

6. Rooftop Chase

7. Hand Call

8. The Vault

9. Customs

10. Car Chase Pt. 1

11. Car Chase Pt. 2

12. The Key

13. The Scar On Your Hand

14. Elevator Chase

15. Train To Matthias

16. Saving Melina

17. Gravity Reversing

18. Up Top Fight

19. The Fall Collapses

20. It’s Hard To Believe, Isn’t It?

