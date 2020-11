Paramount e Hasbro hanno reclutato il regista di Creed 2 per dirigere il nuovo film dei Transformers. Il sito Deadline riporta che sarà Steven Caple Jr. a dirigere il nuovo film in arrivo nel 2022 che potrebbe essere, ma non è stato confermato, un altro spin-off alla stregua di Bumblebee.

Secondo Deadline, Paramount e Hasbro hanno ingaggiato Steven Caple Jr. dopo che lo studio ha selezionato la sceneggiatura di Joby Harold che secondo quanto riferito sarebbe ambientata nello stesso universo di Bumblebee; l’altra sceneggiatura di cui si ha qualche dettaglio è quella di James Vanderbilt basata invece sulla linea di giocattoli e serie animata Biocombat aka Beast Wars.

Steven Caple Jr. dopo aver debuttato nel 2016 con il dramma The Land è approdato al sequel Creed 2 dopo che Ryan Coogler aveva passato la mano per dirigere il film Marvel Black Panther. Caple Jr. ha raccolto il testimone e fatto meglio dell’originale portando in cassa 214 milioni di dollari e sullo schermo l’Ivan Drago di Dolph Lundgren.

La saga dei Transformers, lanciata da Michael Bay e Steven Spielberg nel 2007, ha portando nelle casse di Paramount oltre 4 miliardi di dollari con sei film (Bumblee incluso) da un budget complessivo investito di circa 1 miliardo e 100 milioni. Dopo il calo di incassi registrato da Transformers – L’ultimo cavaliere e l’incasso modesto dello spin-off Bumblebee, l’incasso più basso dell’intero franchise si è cominciato a parlare di reboot e ora bisognerà vedere se il film di Caple Jr. andrà o meno in questa direzione.

Inoltre ad parile di quest’anno Paramount Pictures e lo studio eOne di Hasbro hanno reclutato Josh Cooley, regista di Toy Story 4, per dirigere un prequel animato con protagonisti / antagonisti i leader dei due schieramenti dei Transformers: Optimus Prime e Megatron, un progetto che è stato confermato sarà slegato dal franchise cinematografico principale.