Tre di troppo: trailer e anticipazioni del film con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele al cinema dal 1° gennaio

Dal 1° gennaio 2023 nei cinema d’Italia con Warner Bros. Tre di troppo, la nuova commedia per tutta la famiglia diretta da Fabio De Luigi e interpretata da De Luigi con Virginia Raffaele, Fabio Balsamo, Marina Rocco e Barbara Chichiarelli.

Trama e cast

La trama ufficiale: Marco (Fabio De Luigi) e Giulia (Virginia Raffaele) vivono la propria vita di coppia in modo armonioso e passionale. Entrambi sfoggiano una forma invidiabile e una mise sempre alla moda. Per loro il mondo si divide in due: l’Inferno, abitato da genitori esasperati e soggiogati da piccoli esseri pestiferi, e il Paradiso, dove uomini e donne liberi da sensi di colpa, si godono i piaceri della vita senza figli e fieri di vivere in appartamenti sempre in perfetto ordine. Loro sanno bene da che parte stare, ben distanti da quelle coppie di amici in perenne crisi coniugale e logorati dalla vita da genitori. Eppure, il destino è già all’opera per sconvolgere le loro vite e sgretolare tutte le loro certezze: all’improvviso e inspiegabilmente, si risvegliano con tre bambini di 10, 9 e 6 anni che li chiamano mamma e papà. Liberarsene e tornare alla felice vita “precedente” diventerà il loro unico obiettivo. Una commedia sulle gioie e le difficoltà di essere o diventare genitore.

Il cast del film include anche Fabio De Luigi, Virginia Raffaele, Fabio Balsamo, Marina Rocco, Barbara Chichiarelli, Renato Marchetti, Beatrice Arnera, Valerio Marzi, Greta Santi, Francesco Quezada

Tre di troppo – trailer e video

Curiosità sul film

Fabio De Luigi è alla sua seconda regia dopo l’esordio nel 2016 con Tiramisù.

Il soggetto è di Michele Abatantuono (Arrivano i prof), che ne firma anche la sceneggiatura insieme a Lara Prando e Fabio De Luigi.

Il team che ha supportato Fabio De Luigi dietro le quinte ha incluso il direttore della fotografia Timoty Aliprandi (Io c’è), la montatrice Consuelo Catucci (L’ombra di Caravaggio), la scenografa Valeria Zamagni (Basette) e la costumista Isabella Rizza (I predatori).

Le musiche originali del film sono del compositore Stefano Della Casa che ha curato le musiche della serie tv e dei tre lungometraggi cinematografici dei Me contro Te (La vendetta del Signor S. Il mistero della scuola incantata, Persi nel tempo) e fornito musiche addizionali A Classic Horror Story di Netflix.

Il film è una produzione Warner Bros. Entertainment Italia, Colorado Film Production e Alfred Film ed è prodotto da Maurizio Totti, Alessandro Usai e Iginio Straffi per Colorado Film e da Roberto Amoroso e Maria Theresia Braun per Alfred Film.

Virginia Raffaele al cinema

Virginia Raffaele torna sul grande schermo a otto anni da Una donna per amica di Giovanni Veronesi, dove ha recitato proprio con Fabio De Luigi. Raffaele debutta al cinema nel 2004 in Ladri di barzellette di Bruno Colella e Leonardo Giuliano (2004): interpreta poi la fidanzata di Nicolino Gemito (Bruno Conti) in Romanzo Criminale di Michele Placido (2005); recita con Lillo e Greg in Lillo e Greg – The movie! (2007), è la moglie di Enrico Brignano in Faccio un salto all’Avana (2011), è nel cast di Com’è bello far l’amore di Fausto Brizzi (2012) e recita con Elio Germano e Sergio Rubini in L’ultima ruota del carro di Giovanni Veronesi (2013). Raffaele è anche una doppiatrice di film d’animazione, ha prestato la voce a zia Cass Hamada in Big Hero 6, a Morticia Addams in La famiglia Addams e La famiglia Addams 2 e a Speranza Superior nel sequel I Croods 2 – Una nuova era.

Foto e poster