Tron: Ares – prima immagine e sinossi ufficiale di Tron 3 con protagonista Jared Leto

Disney e l’attore Jared Leto hanno recentemente pubblicato una prima foto di TRON: Ares del regista Joachim Rønnin (Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar, Maleficent – Signora del male, Kon Tiki), sequel che segna il terzo film per il grande schermo del franchise lanciato nel lontano 1982.

L’immagine è accompagnata dalla seguente dichiarazione del regista: “Sono entusiasta di far parte del franchise di TRON e di portare questo nuovo film ai fan di tutto il mondo. “TRON: Ares” si basa sull’eredità di design, tecnologia e narrazione all’avanguardia. Ora più che mai, sembra il momento giusto per tornare nella Griglia”.

Il film scritto da Jesse Wigutow e Jack Thorne, segue un programma altamente sofisticato, Ares, “che viene inviato dal mondo digitale a quello reale in una missione pericolosa, che segna il primo incontro dell’umanità con l’A.I. esseri.”

Tron Ares – La prima immagine ufficiale

TRON: Ares vede nel cast Jared Leto (Suicide Squad), Greta Lee (Spider-Man: Un nuovo universo), Evan Peters (X-Men: Giorni di un futuro passato), Hasan Minhaj (La casa dei fantasmi), Jodie Turner-Smith (Star Wars: The Acolyte), Arturo Castro (Narcos), Cameron Monaghan (Gotham) e Gillian Anderson (X-Files). Sean Bailey (TRON: Legacy), Jeffrey Silver (La Sirenetta), Justin Springer (Oblivion) e Emma Ludbrook (Morbius).

Jared Leto e lo sceneggiatore e regista del TRON originale, Steven Lisberger, sono i produttori con Sean Bailey, Jeffrey Silver, Justin Springer, Leto, Emma Ludbrook. Russell Allen (Il Re Leone della Disney e la rivisitazione di Biancaneve) è il produttore esecutivo.

“Vogliamo essere sicuri di avere un film che soddisfi le ambizioni delle cose che lo hanno preceduto”, aveva dichiarato l’anno scorso Springer a ComicBook.com, riferendosi all’allora ancora senza titolo Tron 3. “E penso che ora le idee che abbiamo esplorato in TRON e il modo in cui immagineresti che queste idee si evolvano siano più rilevanti di quanto non siano mai state. Quindi sembra il momento giusto…ma dobbiamo farlo bene. Dobbiamo capire la storia e dobbiamo trovare la squadra giusta. E quindi c’è ancora qualcosa da fare prima di avere molto da dire sul film.”

Durante una precedente intervista, al regista Joseph Kosinski era stato chiesto del suo grande debutto alla regia con Tron: Legacy, e durante quella conversazione, il regista ha rivelato di aver incontrato il regista di Tron: Ares e ha detto che il film sarà parzialmente collegato alla versione del film a cui stava lavorando. Ha spiegato: “Ho un po’ di connessione. Ho incontrato il regista del nuovo film e conosco un po’ l’approccio, perché è parzialmente legato ad una versione che chiameremo Tron: Ascension. Ma attraverso un punto di vista diverso. Quindi sono davvero entusiasta di vedere cosa ne faranno, e sono entusiasta che Tron sia ancora vivo”.

Un dettaglio rivelatorio nella prima foto ufficiale

Il sito Gizmodo ha notato un paio di dettagli rivelatori legati alla prima immagine di “TRON: Ares”. Una delle cose più palesi è il colore rosso, che riporta al colore dell’antagonista del film originale, Sark. Poi c’è il disco dati di Ares, che oltre a non avere la consueta forma, riporta una dicitura una volta ingrandito: “Dillinger Systems”.

Edward Dillinger è stato introdotto nel primo film “Tron” ed è il capo della ENCOM, una potente e influente società di software. In quanto ambizioso antagonista senza scupoli sottrae il software creato da Kevin Flynn per acquisire potere all’interno dell’azienda.

Dillinger utilizza il Master Control Program (MCP), un’intelligenza artificiale avanzata e autonoma, per imporre il suo controllo sulla rete aziendale. Il suo tentativo di eliminare qualsiasi minaccia al suo potere include anche l’incastrare Flynn e sottragli le sue creazioni. Dal canto suo Flynn cercherà di dimostrare il furto di Dillinger così da ripristinare la propria reputazione.

In “Tron: Legacy”, Cillian Murphy ha interpretato Edward Dillinger Jr., il figlio del personaggio originale; è un ingegnere del software presso ENCOM e membro del consiglio di amministrazione. Era stato presentato come un potenziale villain, ma al momento il personaggio non è incluso nel nuovo film. Ma un personaggio legato ai Dillinger deve essere coinvolto in qualche modo nel terzo film, poiché Ares come mostrato fa parte della Dillinger Systems ed è anche il personaggio principale di un film che pare sarà narrato dal punto di vista dell’antagonista, una scelta narrativa intrigante.

ARE YOU READY?? TRON: ARES 2025 See you on the grid… 🥏 @DisneyStudios pic.twitter.com/E7gNSxgEQ5 — JARED LETO (@JaredLeto) February 29, 2024