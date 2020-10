Tutti parlano di Jamie: trailer italiano del dramma musicale LGBT

20th Century Studios ha reso disponibile un trailer italiano di Tutti parlano di Jamie, un dramma musicale LGBT diretto da Jonathan Butterell (al suo debutto alla regia) e ispirato all’omonimo musical vincitore di 3 WhatsOnStage Awards, tra cui Best New Musical e nominato per 5 Olivier Awards.

La trama ufficiale:

Ispirato da una storia vera, Tutti parlano di Jamie racconta di Jamie New (Max Harwood) un sedicenne che vive in un complesso di case popolari a Sheffield. Jamie però non si adatta perfettamente all’ambiente circostante. Jamie è terrorizzato dal futuro. Jamie sta per fare scalpore. Supportato dalla sua brillante e amorevole mamma e circondato dai suoi amici, Jamie supera i pregiudizi, batte i bulli e esce dall’oscurità, sotto i riflettori.

Insieme ad Harwood nel cast ci sono il candidato all’Oscar Richard E. Grant nei panni di Hugo (l’ex drag queen conosciuta come Loco Chanelle), Sharon Horgan nei panni di Miss Hedge e Sarah Lancashire nei panni di Margaret New. Il cast è completato da Lauren Patel, Shobna Gulati e Ralph Ineson. Gli attori John McCrea e Layton Williams, che hanno entrambi interpretato Jamie New sul palco, appariranno in questo film in diversi ruoli minori.

Jonathan Butterelle cha diretto il musical originale dirige una sceneggiatura di Tom MacRae e Dan Gillespie Sells basata ispirata alla storia alla storia vera di Jamie Campbell. Kate Prince coreografa della produzione originale ha curato le coreografie anche per il film.