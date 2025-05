Tutto quello che c’è da sapere sul film Storia di una notte con Anna Foglietta: trama e cast

Il 3o aprile 2025 nelle sale cinematografiche è uscito “Storia di una notte” di Paolo Costella. Un film di PiperFilm tratto liberamente dal libro Nelle migliori famiglie di Angelo Mellone e che affronta con delicatezza e intensità il tema del lutto familiare. Una pellicola intensa, descritta dalla critica, come toccante e coraggiosa, in grado di raccontare il dolore enorme della perdita di un proprio caro, in questo caso di un figlio, con estrema profondità.

Si tratta di un percorso particolare, che porta lo spettatore all’interno di una frattura, di una ferita profonda per poi arrivare alla guarigione, alla riconciliazione e alla riscoperta dell’amore familiare. E’ sicuramente un’opera che lascia il segno, che fa commuovere e riflettere.

La trama Storia di Storia di una notte

I protagonisti del film Storia di una notte sono Elisabetta interpretata da Anna Foglietta e Piero (Giuseppe Battiston), una coppia ormai sul punto di separarsi. Insieme ai loro due figli, Denis e Sara, trascorrono l’ultima Vigilia di Natale a Cortina, due anni dopo la tragica morte del figlio maggiore Flavio, avvenuta in un incidente. L’atmosfera è già carica di dolore, ma l’incidente sugli sci di Denis riporta alla mente il trauma passato e fa riaffiorare tensioni e sofferenze mai superate.

Una storia che mette a nudo un dolore mai assopito che riaffiora muto e paralizzante. La perdita di un figlio è il dolore più grande per l’essere umano, che in questo film viene messo al centro con tocco delicato. La narrazione alterna passato e presente mostrando quanto sia difficile per i genitori e i figli affrontare la perdita e ritrovare un senso nella quotidianità. La critica ammette che non c’è retorica nella regia di Costella: il racconto è sincero e crudo, ma punta anche alla possibilità di rinascita. Insomma, alla fine lascia un barlume di speranza.

Anche le interpretazioni hanno avuto un giudizio positivo: Anna Foglietta e Giuseppe Battiston mettono in scena una prova intensa e misurata, mentre i giovani Biagio Venditti e Giulietta Rebeggiani danno spessore alle dinamiche familiari. Il personaggio della piccola Sara gioca un ruolo chiave nel far aprire finalmente i genitori al confronto con il dolore.

Lo stile e l’atmosfera sono concentrati su luci di ambientazione invernale: scelta voluta per simboleggiare il gelo emotivo, che incombe nella famiglia. Anche la colonna sonora si sposa con questo mood, attraverso i brani, come “Come Healing” di Leonard Cohen che accompagna i momenti più delicati del film.

Gli attori protagonisti

Anna Foglietta è un’ attrice nata e cresciuta a Roma da famiglia napoletana. Ha debuttato in televisione nella serie La squadra nel 2005, per poi entrare nel cast di Distretto di Polizia nel 2008. Allo stesso tempo sviluppa la carriera cinematografica, recitando in film come 4-4-2-Il gioco più bello del mondo, Solo un padre e Feisbum.

L’attrice ottiene maggiore visibilità nel 2011 con Nessuno mi può giudicare, accanto a Paola Cortellesi, film con il quale riceve una candidatura al David di Donatello e al Nastro d’argento. Successivamente è protagonista in commedie di successo come Colpi di fulmine, Mai Stati Uniti e Tutta colpa di Freud. Nel 2015 ottiene una nuova candidatura ai David per Noi e la Giulia, e nel 2016 recita in Perfetti sconosciuti, che le vale la prima nomination come miglior attrice protagonista. Nel 2019 vince il Nastro d’argento per Un giorno all’improvviso

Giuseppe Battiston è nato a Udine il 22 luglio 1968: è attore e regista, attivo sia in teatro che al cinema. Diplomatosi alla Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano, ha avviato una lunga collaborazione con il regista Silvio Soldini, recitando nei film Un’anima divisa in due, Le acrobate e Pane e tulipani, con cui si è fatto conoscere al grande pubblico, vincendo un David di Donatello e un Ciak d’oro come miglior attore non protagonista.

Successivamente ha lavorato ancora con Soldini in Agata e la tempesta, ottenendo una candidatura come miglior attore protagonista. È stato anche nominato al per il ruolo ne La bestia nel cuore di Cristina Comencini. Ha recitato inoltre in film popolari come Chiedimi se sono felice con Aldo, Giovanni e Giacomo, La tigre e la neve di Roberto Benigni, e Al di là delle frontiere con Sabrina Ferilli. Più recentemente, ha interpretato Mangiafuoco nel Pinocchio Disney diretto da Robert Zemeckis.