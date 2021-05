Twist, su Sky Cinema e Now dal 10 maggio una moderna rilettura targata Sky Original del romanzo “Oliver Twist” di Charles Dickens, con protagonisti Rafferty Law, figlio di Jude Law e il due volte premio Oscar sir Michael Caine.

In “Twist” il personaggio di Oliver viene reinventato come artista di strada che vive per le strade della Londra. Un incontro casuale con una banda di truffatori guidati dalla carismatica Dodge (Rita Ora) vede Twist (Law) coinvolto in una rapina ad alto rischio per rubare un dipinto inestimabile per il cervello della banda, il ladro d’arte Fagin (Caine), e la suo socia d’affari psicopatica Sikes, interpretata dalla Lena Headey della serie tv Il Trono di spade. Il cast è completato da Franz Drameh (Batesey l’hacker) meglio noto per il ruolo di Firestorm nella serie tv Legends of Tomorrow, Sophie Simmett (Red la seduttrice) nota per il ruolo di Samaira Dean nella serie tv con zombie Daybreak di Netflix e il comico David Walliams (Losberne l’obiettivo) attore in A cena con un cretino, Stardust e Murder Mistery, ma per il grande pubblico uno dei giudici di Britain’s Got Talent.

Twist, il romanzo di Dickens diventa un film con rapina con Rafferty Law e Michael Caine

Coraggioso adattamento del classico di Dickens che strizza l’occhio a pellicole come Baby Driver, The Italian Job e Now You See Me – I maghi del crimine, puntando ad un pubblico giovane senza dimenticare gli amanti dell’azione. “Twist” attinge dal prolifico filone dei cosiddetti “film con rapina” e mette in campo un talentuoso cast di giovani leve aggiungendo al mix azione a base parkour, una curatissima colonna sonora, una “stilosa” messinscena con qualche strizzatina d’occhio ai moderni video musicali e naturalmente non trascura il cast di supporto con due attori del calibro di Lena Headey (quanto l’abbiamo amata e odiata ne “Il trono di spade”?) e il veterano Michael Caine che di “film con rapina” ne sa qualcosina, oltre ad essere nel cast del citato Now You See Me, l’attore tra le altre cose era nell’originale e nel remake di Un colpo all’italiana e più recentemente in Un colpo perfetto del 2007.

“Twist” è diretto da Martin Owen (Killers Anonymous, Max Cloud) e scritto da Owen in collaborazione con un nutrito team di sceneggiatori che ha incluso John Wrathall (Good: L’indifferenza del bene), Sally Collett (Max Cloud), Matthew Parkhill (Deep State), Kevin Lehane (Grabbers), Michael Lindley e Tom Grass da un’idea originale di Simon Thomas e dei fratelli Lynch (Final Score).

A seguire alcune curiosità su film e cast.

“Oliver Twist” di Charles Dickens ha fruito di 25 adattamenti cinematografici a partire dal 1897 e passando per un versione animata del 1974, una versione gay canadese del 2003 trasposta in età contemporanea (“Twist” di Jacob Tierney), un’altra del 2004 che sposta l’ambientazione dall’Inghilterra dell’Ottocento al moderno Sudafrica (“Boy Called Twist di Tim Greene) e naturalmente il fedele adattamento di Roman Polański del 2005 con Ben Kingsley nel ruolo di “Fagin”.

Rafferty Law appare in questo film con Michael Caine che ha visto due remake di suoi film. Alfie (1966) e Gli insospettabili (1972), interpretati dal padre di Rafferty, l’attore Jude Law.

Michael Caine e Lena Headey hanno recitato insieme anche in The Actors (2003).

Rita Ora che interpreta Dodge è anche una nota cantante e ha contribuito alla colonna sonora con il brano “Flame”, pezzo che ha interpretato e anche composto con MNEK (Uzoechi Emenike), Ryan Ashley, Dan Smith, George Astasio, Jason Pebworth e Jon Shave.

Le musiche originali del film sono del compositore Neil Athale (The Rise, Golden Years, Strange But True).

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]