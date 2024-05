Twisters: secondo trailer italiano e nuovi spot tv del disaster-movie di Lee Isaac Chung

La prossima estate, l’epico disaster movie Twisters approderà al cinema con una girandola di emozioni e continue scariche di adrenalina che vi metteranno in contatto diretto con una delle più pericolose e distruttive forze della natura. Dai produttori delle saghe di Jurassic Park, Bourne e Indiana Jones, è in arrivo una nuova versione del blockbuster del 1996 ambientato ai nostri giorni.

Daisy Edgar-Jones veste i panni di Kate Cooper, ex cacciatrice di uragani segnata dall’incontro devastante con un tornado durante i suoi anni al college. Kate, che ora studia i percorsi degli uragani al riparo nel suo ufficio di New York City, viene spinta a tornare in campo dal suo amico Javi per testare un innovativo sistema di tracciamento. Il suo percorso incrocia quello di Tyler Owens (Glen Powell), un’affascinante e spericolata superstar dei social media che si diverte a postare le sue avventure a caccia di tempeste con il suo gruppo: più sono pericolose, meglio è! Con l’intensificarsi della stagione delle tempeste, si scatenano fenomeni terrificanti mai visti prima e Kate, Tyler e le loro rispettive squadre si ritrovano sulla traiettoria di molteplici sistemi temporaleschi che convergono sull’Oklahoma centrale e che metteranno a dura prova la loro sopravvivenza.

Diretto da Lee Isaac Chung, regista/sceneggiatore candidato all’Oscar per ‘Minari’, in ‘Twisters’ sono protagonisti la candidata ai Golden Globe Daisy Edgar-Jones (La ragazza della palude, Normal People) e Glen Powell (Tutti tranne te, Top Gun: Maverick), due forze opposte che si uniscono per cercare di prevedere, e possibilmente domare, l’immensa potenza dei tornado.

In ‘Twisters’ sono protagonisti anche il candidato ai Golden Globe, Anthony Ramos (Sognando a New York – In The Heights) nel ruolo di Javi, accanto a David Corenswet (l’imminente Superman: Legacy), assieme ad un nuovo ed entusiasmante cast che comprende Brandon Perea nei panni di Nope, Sasha Lane (American Honey), Daryl McCormack (Peaky Blinders), Kiernan Shipka (Le terrificanti avventure di Sabrina), Nik Dodani (Atypical) e la vincitrice del Golden Globe, Maura Tierney (Beautiful Boy).

Twisters – Secondo trailer italiano ufficiale

Dalla Amblin Entertainment, ‘Twisters’ è prodotto dal candidato all’Oscar, Frank Marshall (le saghe di Jurassic Park e Indiana Jones) e da Patrick Crowley (le saghe di Jurassic Park e Bourne).

Scritto da Mark L. Smith, sceneggiatore del film candidato all’Oscar The Revenant, ‘Twisters’ sarà nelle sale italiane a partire dal 17 luglio, distribuito da Warner Bros. Pictures.

I nuovi spot tv in lingua originale

Nel giugno 2020 viene annunciato che un remake del film originale era in fase di sviluppo da parte di Universal Pictures, con Joseph Kosinski (Tron: Legacy, Oblivion) in trattative per servire sia come scrittore che come regista. Frank Marshall e Sara Scott avrebbero dovuto servire come produttori del progetto. Nel giugno 2021, Helen Hunt ha espresso interesse per lo sviluppo di un sequel diretto del film originale, ma lo studio ha respinto i piani di Hunt di scrivere e dirigere un sequel.

Nell’ottobre 2022 viene annunciato che “Twisters” era in lavorazione con una sceneggiatura scritta da Mark L. Smith e prodotta da Marshall, mentre i registi Jimmy Chin & Elizabeth Chai Vasarhelyi, Dan Trachtenberg e Travis Knight erano in trattative per dirigere il progetto. In questa fase di sviluppo c’era la speranza che Hunt riprendesse il suo ruolo della Dottoressa JoAnne “Jo” Thornton, ed è stato riferito che la storia si sarebbe concentrata sulla figlia avuta da “Jo” con Bill Harding, il personaggio di Bill Paxton. Il film avrebbe anche incorporato la tematica del cambiamento climatico nella trama. A dicembre, Lee Isaac Chung viene assunto come regista e “Twisters” viene annunciato come un sequel autonomo, prodotto in joint venture tra Universal Pictures, Warner Bros. Pictures, Amblin Entertainment e Kennedy/Marshall Company.

Mark L. Smith, lo sceneggiatore di Twisters ha parlato del film in un’intervista con il sito Collider.

Sarà molto divertente. [Il regista Lee Isaac Chung] ha messo mano sulla sceneggiatura perché è quello che fanno loro, quindi non conosco esattamente alcuni cambiamenti. Quindi non conosco i dettagli, ma è una storia a parte. Non è una continuazione dell’originale. Ma è solo una vera corsa sfrenata con alcuni personaggi buoni e divertenti. Speriamo di poter attingere a ciò che aveva l’originale perché quella cosa è semplicemente iconica. Ma è fantastico avere un regista come Isaac che affronta una cosa del genere. È davvero fuori dalla sua norma e penso che si stia divertendo. Gli stavo mandando un messaggio un paio di giorni fa, e descriveva tutto come una follia. Ho parlato con tanti esperti di tempeste, esperti di tornado, cacciatori di tempeste e ho girato con alcuni. Anche la stessa stagione dei tornado, a causa del cambiamento climatico, quello che una volta era il vicolo dei tornado che attraversava un certo tratto. Ora si estende molto più a est, e si sta spostando, e le date sono più ampie, i numeri sono più alti, e le tempeste stesse sono più violente. Quindi ne abbiamo utilizzato alcuni elementi solo per far luce anche sulle cause e gli effetti del cambiamento climatico.

L’attore Glen Powell che in “Twisters” interpreta il cacciatore di tornado Tyler Owens, intervistato da Vogue ha parlato del film a fine riprese:

L’abbiamo appena concluso un paio di sere fa. Non è sicuramente un reboot. Non stiamo cercando di ricreare la storia del primo. È una storia completamente originale. Non ci sono personaggi del film originale, quindi non è neanche una continuazione. È solo una storia a sé stante ambientata ai giorni nostri. Non credo che il film originale sia menzionato spesso, ma parlando con la gente, dicevano: “Quello è stato uno dei miei film preferiti quando ero piccolo”. Quel film mi terrorizzava.” Quando stavo lavorando a Top Gun, [Tom] Cruise ha tirato fuori una cosa davvero interessante, dove diceva: “Se vuoi fare film di una certa dimensione, portata e scala, devi capire cosa può connettersi con tutti in tutto il mondo in ogni territorio. E gli esseri umani contro il maltempo è un’idea davvero universale: quanto siamo davvero impotenti di fronte a queste forze catastrofiche?