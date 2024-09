Un Film Minecraft: primo trailer italiano del film live-action con Jason Momoa e Jack Black

Da Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures e con Jason Momoa e Jack Black, Un Film Minecraft, diretto da Jared Hess, è il primo adattamento cinematografico live-action di Minecraft, il videogioco più venduto di tutti i tempi.

Un Film Minecraft – Trama e cast

Benvenuti nel mondo di Minecraft, dove la creatività non aiuta solo a creare, ma è essenziale per la sopravvivenza! Quattro disadattati, Garrett “The Garbage Man” Garrison (Momoa), Henry ( Sebastian Eugene Hansen, La storia di Lisey), Natalie (Emma Myers, Mercoledì) e Dawn (la candidata all’Oscar Daniel Brooks, Il colore viola), si ritrovano alle prese con problemi ordinari quando vengono improvvisamente trascinati attraverso un misterioso portale nell’Overworld: un bizzarro paese delle meraviglie cubico che prospera grazie all’immaginazione. Per tornare a casa, dovranno dominare questo mondo (e proteggerlo anche da cose malvagie come Piglins e Zombies) mentre intraprendono una magica ricerca con un artigiano esperto e inaspettato, Steve (Black). Insieme, la loro avventura sfiderà tutti e cinque a essere audaci e a riconnettersi con le qualità che rendono ognuno di loro unicamente creativo… le stesse abilità di cui hanno bisogno per prosperare di nuovo nel mondo reale.

Il film vede la partecipazione anche di Jennifer Coolidge, Kate McKinnon e Jemaine Clement.

Un Film Minecraft – Primo trailer sottotilato in italiano

Il candidato all’Oscar Hess (“Ninety-Five Senses”, “Nacho Libre”) dirige, con Roy Lee, Jon Berg, Mary Parent, Cale Boyter, Jason Momoa, Jill Messick, Torfi Frans Olafsson e Vu Bui produttori, e Todd Hallowell, Kayleen Walters, Brian Mendoza, Jonathan Spaihts, Pete Chiappetta, Andrew Lary e Anthony Tittanegro produttori esecutivi.

Il team creativo del regista dietro la macchina da presa include il direttore della fotografia candidato ai BAFTA Enrique Chediak (“127 Hours”, “Transformers: Rise of the Beasts”), lo scenografo premio Oscar Grant Major (“The Lord of the Rings: The Return of the King”, “The Meg”), il montatore James Thomas (“Pokémon: Detective Pikachu”, i film “Borat”), il supervisore VFX premio Oscar Dan Lemmon (“The Jungle Book”, “The Batman”) e la costumista Amanda Neale (“The Meg”, “What We Do in the Shadows”). Il casting è di Rachel Tenner. I supervisori musicali sono Gabe Hilfer e Karyn Rachtman e la musica è di Mark Mothersbaugh (“Thor: Ragnarok”, i film “LEGO®”). Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures presentano una produzione Vertigo Entertainment/On The Roam/Mojäng Aktiebolag, un film di Jared Hess, “A Minecraft Movie”.

“Minecraft” è un franchise multimediale, sviluppato in gran parte da Mojang Studios, che si compone di cinque videogiochi, vari libri tra cui romanzi ambientati nel mondo di Minecraft, merchandising ed eventi. Microsoft ha acquisito Mojang Studios nel 2014, insieme al franchise di “Minecraft” e alle sue edizioni. L’originale Minecraft è un videogioco “sandbox open world” sviluppato da Mojang Studios ed originariamente creato dal programmatore svedese Markus Persson (“Notch”), utilizzando il linguaggio di programmazione Java. Con 238 milioni di copie vendute “Minecraft” è il videogioco più venduto di sempre.

“Un Film Minecraft” sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures ad aprile 2025.