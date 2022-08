Stasera in tv: “Un principe quasi azzurro” su Rai 1

Cast e personaggi

Vincent Perez: Jean-Marc

Vahina Giocante: Marie 2

Jacques Weber: Charles Lavantin

Nicole Calfan: Mireille Lavantin

Chloé Coulloud: Marie 1

Jérôme Kircher: Bertrand

Moussa Maaskri: Samos

Côme Levin: Seb

Judith Siboni: Evelyne

Pierre Laplace: Paysan

Grigori Manoukov: Kotchev

Dominique Lepage: benzinaio

Astrid Veillon. Liliane

Gérard Dubouche. Chef

Ian Fenelon: Concessionario

Cédric Brenner: Gestore della stazione di rifornimento

La trama

Jean-Marc (Vincent Perez), un indaffarato uomo d’affarisulla quarantina tutto concentrato sulla carriera e intento a soddisfare i suoi interessi personali, incontrerà suo malgrado Marie (Chloé Coulloud) che al contrario è uno spirito libero che si lascia andare a ciò che la vita riserra. Tutto sembra opporsi ad una potenziale storia d’amore tra questo uomo d’affari e a questa giovane donna innamorata della libertà e della giustizia. Questi due non avrebbero mai dovuto incontrarsi eppure il destino ha voluto diversamente e la vita dio Jean-Marc perderà per la prima volta perde il controllo sulla sua vita.

Curiosità

“Un principe quasi azzurro” è diretto dall’attore e regista israeliano Philippe Lellouchen, alla sua seconda regia dopo la commedia My Best Holidays del 2012. I crediti come attore di Lellouchen includono ruoli in Adrenalina blu – La leggenda di Michel Vaillant, Camping 2 & 3, Sex, Love & Therapy e Benvenuto a Bordo.

La sceneggiatura di “Un principe quasi azzurro” è di Luc Besson che è anche produttore del film con la sua società di produzione Europacorp. Besson regista di Nikita, la trilogia Arthur e il popolo dei Minimei, il biopic storico Giovanna d’Arco e i fantascientifici Il quinto elemento, Lucy e Valerian e la città dei mille pianeti, affronta qui la sua prima commedia romantica a tutto tondo, un genere che il regista, specialista in azione e fantasy/fantascienza non ha mai frequentato. Tra i film firmati da Besson nella sola veste di sceneggiatore ricordiamo la trilogia The Transporter, i film della serie Taxxi, il thriller I fiumi di porpora 2 – Gli angeli dell’apocalisse e il film d’azione Taken – Io vi troverò con protagonista Liam Neeson.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Christophe La Pinta (Per sfortuna che ci sei, Goliath, The State of Texas vs. Melissa, Alì Babà e i 40 ladroni). La Pinta ha musicato anche svariate serie tv tra queste Diane, uno sbirro in famiglia, Sulle tracce del crimine e Alice Nevers – Professione giudice.

(Per sfortuna che ci sei, Goliath, The State of Texas vs. Melissa, Alì Babà e i 40 ladroni). La Pinta ha musicato anche svariate serie tv tra queste Diane, uno sbirro in famiglia, Sulle tracce del crimine e Alice Nevers – Professione giudice. Alla colonna sonora hanno collaborato il duo Kimotion e il compositore francese Charlie Nguyen Kim, entrambi hanno collaborato insieme anche alla colonna sonora del documentario francese I re della truffa (2021)

TRACK LISTINGS:

1. Et moi et moi et moi (Jacques Dutronc) 2:52

2. Mauvaise nouvelle 1:12

3. Shout (C2C Remix) (Bernhoft) 4:11

4. Chez le notaire 1:20

5. Elle va vous détester 1:42

6. Dream Alone (Talisco) 3:16

7. Summer Flings (We Were Evergreen) 3:45

8. Les routiers / Coup de boule 1:08

9. Brown Eyed Girl (Van Morrison) 3:03

10. Marie première fois 2:27

11. La demande en mariage 1:24

12. Don’t Stop (Color On the Walls) (Foster The People) 2:56

13. A la ferme 0:52

14. Tonight (KIM) 3:18

15. Mon jardin 1:23

16. I Know (Irma) 2:45

17. Le baiser 1:26

18. La dispute 1:20

19. Donne moi ta main (KIM) 2:30

La colonna sonora di “Un principe quasi azzurro è disponibile su Spotify.