Stasera in tv: “Una famiglia mostruosa” con Lillo su Rai 2

Una famiglia mostruosa, su Rai 2 la commedia di Volfango De Biasi (L’agenzia dei bugiardi) con Massimo Ghini, Lucia Ocone, Lillo e Paolo Calabresi, che strizza l’occhio al franchise d’animazione Hotel Transylvania e all’immarcescibile Famiglia Addams.

Una famiglia mostruosa – Cast e personaggi

Cristiano Caccamo: Adalberto

Emanuela Rei: Luna (Luana)

Massimo Ghini: Vladimiro

Lucia Ocone: Brunilde

Lillo: Nando

Ilaria Spada: Stella

Paolo Calabresi: Nanni

Barbara Bouchet: Crisilde

Pippo Franco: Paride

Sara Ciocca: Salmetta

Vincenzo Sebastiani: Ivano

Alessandra Scarci: Daphne

Gabriele Cristini: Orfeo

Alba De Biasi: Gattina

Aria De Biasi: Streghetta

Tancredi Testa: Nicholas

Doppiatori originali

Massimo Lopez: Sirio

Paolo Ruffini: Cagliostro

Una famiglia mostruosa – Trama e trailer

Quando Luna e Adalberto scoprono di aspettare un figlio, per il ragazzo arriva il momento di presentare la fidanzata alla sua blasonata famiglia. Peccato che i suoi si rivelino “mostruosi” nel vero senso del termine: un padre vampiro, una madre strega, una nonna fantasma e uno zio zombie. Riusciranno a sopportare l’unione del loro rampollo con una comune mortale?

Il nostro commento

Volfango De Biasi realizza una parodia molto leggera e quasi sorprendente nel riuscire a maneggiare senza scadere nella farsa elementi di stampo horror che gli americani dai tempi di “Gianni e Pinotto” hanno reso fruibili ad un pubblico di famiglie, a partire dall’iconica Famiglia Addams fino ad arrivare alla fortunata serie d’animazione Hotel Transylvania.

In scena una storia d’amore all’apparenza impossibile tra i figli di due famiglie “mostruose” ognuna a modo proprio, ma che riusciranno a trovare la quadra per una convivenza civile nonostante le grandi differenze. “Una famiglia mostruosa” andrebbe premiato in primis per il coraggio di realizzare una commedia fuori dagli schemi rispetto alle produzioni nostrane, in cui il genere horror è visto come l’aglio per i vampiri, tanto per rimanere in tema, e in seconda battuta per una messinscena, dal trucco alla recitazione, mai eccessiva o debordante rispetto alla narrazione.

Insomma al netto di alcune ingenuità fisiologiche rispetto ad un genere così poco praticato dal cinema italico, “Una famiglia mostruosa” può dirsi un’operazione riuscita, tanto che dal 21 giugno 2023 arriverà nei cinema un sequel dal titolo “Un matrimonio mostruoso”.

Curiosità sul film

Il regista Volfango De Biasi ha diretto anche Come tu mi vuoi (2007), Un Natale stupefacente (2014), Natale col boss (2015), L’agenzia dei bugiardi (2019) e il sequel Un matrimonio mostruoso (2023).

Volfango De Biasi dirige il film da una sua sceneggiatura scritta in collaborazione con Filippo Bologna (Perfetti Sconosciuti), Tiziana Martini (Natale col Boss) e Alessandro Bencivenni (Un Natale stupefacente).

Il team che ha supportato Volfango De Biasi dietro le quinte ha incluso il montatore Stefano Chierchié (L’Agenzia dei Bugiardi), il costumista Alberto Moretti (Come un Gatto in Tangenziale), lo scenografo Giuliano Pannuti (Un Natale stupefacente) e il direttore della fotografia Roberto Forza (Nessuno come noi).

Il film, prodotto da Fulvio e Federica Lucisano, è una produzione Italian International Film – una società di Lucisano Media Group – con Rai Cinema.

Note di regia

“Una Famiglia Mostruosa” nasce dal desiderio di tornare a giocare con l’immaginario dell’infanzia, popolato da mostri grotteschi e figure della fantasia che possano divertire tutta la famiglia. È proprio la famiglia il centro dell’architettura narrativa, con le sue dinamiche fatte di equilibri e contrasti, di affetti profondi e ordinaria follia.

Non conosci mai profondamente qualcuno finché non conosci la sua famiglia, la storia, le contraddizioni, le note che la rendono unica, imperfetta e definita dal fatto di costituire un’eccezione.

Una commedia familiare, di costume e di classe, che scorre su un doppio binario e mette a confronto i mostri letterari e i mostri dei nostri tempi, dimostrando come per ciascuno il mostro sia sempre “l’altro”.

Questo film indaga il tema dell’accettazione della diversità, esplorando i luoghi comuni, rielaborandoli e caratterizzandoli in una dimensione fantastica, per raccontare come ogni famiglia sia mostruosa a modo suo.

Sul piano stilistico è stato estremamente interessante lavorare con gli attori sulle maschere, riuscire ad accompagnarli in una recitazione inedita, immaginifica e sorprendente. Ho potuto, inoltre, affrontare la sfida dell’utilizzo degli effetti speciali, che richiedono complessi tecnicismi e lunghi tempi di lavorazione, ma che sullo schermo scorrono in un istante, e funzionano davvero solo se non si percepisce che esistano.

[Volfango De Biasi]

Una famiglia mostruosa – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Michele Braga (Addio Fottuti Musi Verdi, L’Incredibile Storia dell’Isola delle Rose, Il cattivo poeta, Freaks Out). Braga e il regista Volfango De Biasi hanno collaborato anche per Come tu mi vuoi, Iago, Un Natale stupefacente, Nessuno come noi e L’agenzia dei bugiardi.

1. Una famiglia mostruosa (Tema principale) 2:38

2. Luna e Adalberto 1:04

3. Cagliostro 1:30

4. L’arrivo al castello 1:14

5. Zio Nanni (Michele Braga & Emanuele Bossi) 5:04

6. Luna Incontra la Famiglia 1:14

7. La Nonna e l’arazzo Kazako 1:22

8. La danza della cena 1:59

9. Sirio 1:14

10. Bambolina Voodoo 0:38

11. Dafne (Michele Braga & Emanuele Bossi) 4:33

12. Gli equivoci (Michele Braga & Emanuele Bossi) 2:07

13. Luna scappa 3:08

14. Ipnotismo 1:16

15. Ivano e Salmetta (Michele Braga & Emanuele Bossi) 1:50

16. La cripta 3:32

17. La vita è un mozzico 2:50

18. I nipotini (Michele Braga & Emanuele Bossi) 1:39

19. I Know I am a Monster (Michele Braga and Elisa Giacomini) 2:33

La colonna sonora di “Una famiglia mostruosa” è disponibile su Amazon.