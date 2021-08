Stasera in tv: “Una famiglia senza freni” su Rai 3

Cast e personaggi

José Garcia: Tom

André Dussollier: Ben

Caroline Vigneaux: Julia

Charlotte Gabris: Melody

Vincent Desagnat: Sergente Besauce

Josephine Callies: Lison

Stylane Lecaille: Noé

Jérôme Commandeur: Danieli

Ingrid Donnadieu: Poliziotto Vignali

Vladimir Houbart: Jacky

Harrison Arevalo: Juan

Philippe Laudenbach: Signor Château-Chantelle

Béatrice Costantini: Signora Château-Chantelle

Jérôme Lenôtre: Il padre dal concessionario

Sissi Duparc: La madre dal concessionario

Mathieu Barbet: L’inserviente

Bernard Cherqui; Poliziotto Ping-Pong

Christian Hening: Agente di polizia

Hortense Gélinet: Giornalista BFMTV

Rachid M’Barki: Giornalista BFMTV

Béatrice Michel: La clocharde

Louiza Arriouache: La gitana

Florence Foresti: Capitano Peton

Amin Harfouch: Gitano

La trama

Il chirurgo plastico Tom parte per le vacanze con la moglie Julia e i figli su un’automobile nuova fiammante. L’inattesa presenza di nonno Ben, il padre di Tom, suscita il malumore di Julia e provoca parecchio scompiglio. Come se non bastasse, il motore del veicolo ha un malfunzionamento e la famiglia si ritrova sull’automobile che viaggia impazzita sull’autostrada a centosessanta chilometri orari e con i freni bloccati.

Curiosità