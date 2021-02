Us Again: prima immagine ufficiale del nuovo cortometraggio Disney Animation

Disney Animation ha reso disponibile una prima immagine ufficiale di Us Again, un nuovissimo cortometraggio animato che debutterà nelle sale insieme al film d’animazione Raya e l’ultimo drago.

Il sito Collider riporta che “Us Again” è “una storia raccontata interamente senza dialoghi e impostata su una colonna sonora originale funk e soul che ricorda la metà degli anni ’60. Us Again è ambientato in una città vibrante che pulsa di ritmo e movimento, dove un uomo anziano e la sua giovane moglie riaccendono la loro passione giovanile per la vita e l’un l’altro in una notte magica. Gli anni svaniscono mentre la gioia di ballare li spinge attraverso l’eccitante paesaggio urbano della loro giovinezza e fa rivivere bei ricordi e ambizioni”.

A bordo per la parte musicale i pluripremiati coreografi e ballerini di fama mondiale Keone & Mari (noti per il video musicale di Justin Bieber “Love Yourself”, World Of Dance della NBC, BTS, Billie Eilish, Ed Sheeran, Flying Lotus e Kendrick Lamar) insieme all’acclamata compositrice Pinar Toprak (i film Loch Ness – Il risveglio del mostro e Captain Marvel, le serie tv Stargirl e Krypton e il videogame Fortnite).

Il nuovo cortometraggio cinematografico arriva a cinque anni dall’uscita di Testa o cuore (Inner Workings), corto animato diretto da Leo Matsuda e proiettato per la prima volta nel 2016 in abbinamento al film d’animazione Oceania.

Check out an image from #Disney’s brand new theatrical short “Us Again” Will air March 5th with #RayaAndTheLastDragon and premier on @DisneyPlus in June#UsAgain https://t.co/jfwbLwgts9 pic.twitter.com/wPkTfpv3hW — Nerds Social Club (@NerdsSocialClub) February 15, 2021

Il corto è diretto da Zach Parrish animatore di lunga data in forza a Disney Animation, i suoi crediti includono Rapunzel, Frozen II, Ralph spacca Internet, Oceania, Zootropolis, Big Hero 6 e Ralph Spaccatutto. Sempre in veste di animatore Parrish ha collaborato anche agli effetti visivi dei lungometraggi live-action Aiuto vampiro, Alieni in soffitta, La mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone, L’incredibile Hulk e Alvin Superstar. “Us Again” è il quarto corto animato diretto da Parrish dopo Carried Away, Bananas e Paddles un episodio dell’antologia Short Circuit.

“Us Again” è prodotto da Brad Simonsen (Big Hero 6, Zootropolis, Ralph spacca internet) e prodotto da Jennifer Lee, direttore creativo dei Walt Disney Animation Studios.

Il regista e animatore Zach Parrish sul collaborare con Keone & Mari: Lavorare con Keone e Mari è stata la chiave per far funzionare questo film. Fin dall’inizio, sapevo che volevo che questo film fosse guidato dalla musica. E ho sentito che la danza è un linguaggio universale che può essere tradotto in qualsiasi cultura. Mi piaceva che il loro stile di danza fosse fatto per l’animazione e che ci fosse questa connessione genuina, onesta e organica tra loro perché erano in realtà una coppia sposata nella vita reale. La storia stessa è stata ispirata dai miei nonni, che hanno affrontato l’invecchiamento in modi diversi, insieme ai miei limiti fisici nel praticare sport derivanti dall’età e dagli infortuni. Ho iniziato a pensare a come qualcuno potrebbe guardare il mondo in modo diverso man mano che le cose cambiano e invecchiano.

“Us Again” debutterà nelle sale il 5 marzo e successivamente sarà disponibile su Disney+ a giugno.