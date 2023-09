Dopo la tappa in Concorso a Venezia 80, El Conde il nuovo film del regista cileno Pablo Larraín (Spencer), una satira horror con un Pinochet vampiro, approderà su Netflix a partire dal 15 settembre.

El Conde – Trama e cast

La trama ufficiale: El Conde è una commedia dark/horror che ipotizza un universo parallelo ispirato alla storia recente del Cile. Il film ritrae Augusto Pinochet, un simbolo del fascismo mondiale, nei panni di un vampiro che vive nascosto in una villa in rovina nella fredda estremità meridionale del continente: nutre il suo desiderio di malvagità al fine di perpetuare la propria esistenza. Dopo duecentocinquanta anni di vita, Pinochet decide di smettere di bere sangue e di abbandonare il privilegio della vita eterna. Non può più sopportare che il mondo lo ricordi come un ladro. A dispetto della natura deludente e opportunistica della sua famiglia, trova una nuova ispirazione per continuare a vivere una vita di passione vitale e controrivoluzionaria attraverso una relazione inaspettata.

Il cast: Jaime Vadell, Gloria Münchmeyer, Alfredo Castro, Paula Luchsinger, Catalina Guerra, Diego Muñoz, Amparo Noguera, Marcial Tagle e Antonia Zegers.

El Conde – Trailer e video

Curiosità sul film

Pablo Larrain dirige “El Conde” da una sua sceneggiatura scritta con Guillermo Calderón (Neruda).

Il cast tecnico: Fotografia di Ed Lachman / Montaggio di Sofía Subercaseaux / Scenografia di Rodrigo Bazaes / Costumi di Muriel Parra / Suono di Juan Carlos Maldonado / Effetti visivi di Juan Cristóbal Hurtado.

Fotografia di Ed Lachman / Montaggio di Sofía Subercaseaux / Scenografia di Rodrigo Bazaes / Costumi di Muriel Parra / Suono di Juan Carlos Maldonado / Effetti visivi di Juan Cristóbal Hurtado. “El Conde” è una produzione Fabula (Juan de Dios Larraín, Pablo Larraín, Rocío Jadue).

Note di regia

Ho trascorso anni immaginando Pinochet nelle vesti di un vampiro, come un essere che non smette di imperversare nella storia, sia nella nostra immaginazione che nei nostri incubi. I vampiri non muoiono, non scompaiono, e nemmeno i crimini e le ruberie di un dittatore che non ha mai affrontato la giustizia. Io e i miei collaboratori volevamo mettere in evidenza la brutale impunità che Pinochet rappresenta. Mostrandolo per la prima volta apertamente, in modo che il mondo potesse cogliere la sua vera natura: vedere il suo volto, respirare il suo odore. Per questo, abbiamo utilizzato il linguaggio della satira e della farsa politica, in cui il Generale soffre di una crisi esistenziale e deve decidere se vale la pena continuare la sua vita come vampiro, bere il sangue delle sue vittime e punire il mondo con il suo male eterno. Un monito allegorico del perché la storia debba necessariamente ripetersi, per ricordarci quanto le cose possono diventare pericolose. [Pablo Larrain]

Pablo Larrain – Note biografiche

Insieme a suo fratello Juan de Dios, Pablo Larraín ha fondato Fábula, una società che si occupa di cinema, televisione, pubblicità e servizi di produzione e che ha all’attivo oltre 40 film, 15 programmi di intrattenimento televisivo e 500 spot pubblicitari.

Nel 2006 Pablo ha diretto il suo primo lungometraggio, Fuga, a cui è seguito Tony Manero, del 2007, presentato alla Quinzaine des Réalisateurs del Festival di Cannes 2008.

Il suo terzo film a soggetto, Post Mortem, è stato presentato in concorso al Festival di Venezia del 2010. Nel 2012 il suo quarto film, intitolato No – I giorni dell’arcobaleno, si è aggiudicato il primo premio della Quinzaine des Réalisateurs a Cannes, ed è stato nominato agli Oscar come Miglior Film in Lingua Straniera.

Nel 2014, Larraín ha diretto la sua prima opera per il Teatro Municipal di Santiago, Katya Kabanova di Leos Janacek. Ha esordito nella regia di un lavoro teatrale con Acceso, al Teatro La Memoria.

The Club (Il Club) è il suo quinto lungometraggio ed è stato presentato in concorso al Festival di Berlino 2015 dove ha vinto l’Orso d’Argento/Gran Premio della Giuria ed è stato nominato ai Golden Globe come Miglior Film in Lingua Straniera.

Nel 2016 ha presentato Neruda, con Gael García Bernal, al Festival di Cannes; il film è stato nominato ai Golden Globe come Miglior Film in Lingua Straniera.

Quello stesso anno ha presentato Jackie con Natalie Portman, al Festival di Venezia, aggiudicandosi il Leone d’Oro per la Migliore Sceneggiatura.”Jackie” è stato nominato a tre Oscar: come Miglior Film, Migliore Musica e Migliori Costumi.

Nel 2017 ha prodotto il film di Sebastián Lelio A Fantastic Woman (Una donna fantastica), vincitore dell’Oscar 2018 per il Miglior Film in Lingua Straniera. Quello stesso anno ha prodotto Gloria Bell di Lelio Sebastián, interpretato da Julianne Moore e John Turturro.

Nel 2019 ha presentato Ema al Festival di Venezia; il film è interpretato da Mariana DiGirolamo, Gael García Bernal e Santiago Cabrera. Pablo Larraín è il produttore esecutivo della serie TV La Jauría, diretta da Lucía Puenzo e prodotta insieme a Fremantle, e di El Presidente, diretto da Armando Bó e prodotto in collaborazione con Gaumont Distribution e Kapow, per Amazon Prime.

Nel 2019/2020, Larraín ha diretto Lisey’s Story (La storia di Lisey), una serie in otto puntate scritta da Stephen King, interpretata da Julianne Moore, Clive Owen e Jenifer Jason Leigh, prodotta dalla Bad Robot di JJ Abrams, e trasmessa in streaming su Apple +.

Nel 2021 ha diretto Spencer, una “ricostruzione immaginaria”, sceneggiata da Steven Knight, della decisione di Lady Diana, interpretata da Kristen Stewart, di separarsi dall’allora Principe di Galles Carlo. Il film è stato presentato in concorso alla 78ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e Stewart ha ricevuto una candidatura all’Osca per la miglior attrice protagonista.

El Conde – Foto e poster