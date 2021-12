Hot Toys ha lanciato una nuovissima action figure ispirata al sequel Venom 2 aka Venom – La furia di Carnage. Più di un anno dopo gli eventi di Venom, il giornalista investigativo Eddie Brock (Tom Hardy) lotta per adattarsi alla vita come ospite di un simbionte ultraterreno, che gli conferisce abilità sovrumane per essere un letale vigilante. Eddie tenta di riaccendere la sua carriera intervistando un serial l’assassino Cletus Kasady (Woody Harrelson), che diventa l’ospite del simbionte Carnage scappa di prigione dopo un’esecuzione fallita.

Dopo il debutto della figure da collezione del Carnage di Woody Harrelson, arriva la nuova action-doll in scala 1/6 del Venom di Eddie Brock. La figure da collezione estremamente dettagliata è abilmente realizzata sulla base del film “Venom 2”, presenta una scultura della testa di Eddie Brock “venomizzata”, una scultura della testa ghignante, una testa scolpita con bocca con zanne e tre lingue intercambiabili”; un corpo che misura in altezza circa 38 cm per 20 punti di articolazione con una dettagliata scultura della trama della pelle; splendidamente dipinto con vernice polarizzata nera che dona un bagliore brillante naturale da diversi angoli di visione; armi e accessori simbionti intercambiabili tra cui una falce, una serie di accessori simbionti con tentacoli posizionabili sulla schiena della figure, mani appositamente realizzate per le pose e un piedistallo.

Unisciti alla figura del simbionte alieno per ricevere poteri incredibili e una psiche instabile!

La figura da collezione Venom in scala 1/6 presenta in particolare:

Somiglianza autentica e dettagliata di Venom in Venom: La furia di Carnage

La testa appena dipinta scolpisce con occhi bianchi e denti affilati giallastri, espressioni facciali accurate con una trama della pelle dettagliata

Una (1) testa scolpita di Eddie Brock venomizzata

Una (1) testa scolpita con bocca con zanne e tre (3) lingue lunghe intercambiabili

Una (1) scultura di testa ghignante intercambiabile

Corpo da circa 38 cm di altezza con oltre 20 punti di articolazione

Sei (6) pezzi di mani intercambiabili tra cui:

–Un (1) paio di pugni

–Una (1) coppia di mani attaccanti

–Un (1) dito che punta la mano sinistra

–Una (1) asta per la mano destra

–Ogni pezzo di scultura della testa è appositamente dipinto a mano

–Una (1) falce simbionte per la mano destra

–Due (2) tentacoli simbionti che attaccano per la mano sinistra

–Una (1) asta

–Due (2) accessori simbionti Venom (versione di Venom con fauci e testa ghignante) (tentacoli posizionabili alla schiena della figure)

–Due (2) accessori per simbionti (tentacoli posizionabili alla parte posteriore della figura)

–Una base per la figura con il logo del film e la targhetta con il nome del personaggio.

Fonte: Hot Toys