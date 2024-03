Stasera in tv: “Venus” di Jaume Balagueró su Rai 4

Venus, su Rai 4 il film horror di produzione spagnola diretto dallo specialista Jaume Balagueró (REC) e liberamente ispirato ad un racconto dello scrittore H.P. Lovecraft.

Venus – Cast e personaggi

Ester Expósito: Lucia

Inés Fernández: Alba

Ángela Cremonte: Rocio

Magüi Mira: Marga

Aten Soria: Romina

María José Sarrate: Rosita

Sofía Reyes: Olivia

Federico Aguado: Salinas

Pedro Bachura: Calvo

Fernando Valdivielso: Moro

Alejandra Meco: Nina

Venus – Trama e trailer

Una ballerina ruba una borsa dalla discoteca dove lavora. Inseguita da un’orda di delinquenti, si nasconde nell’appartamento di sua sorella. Il problema è che il luogo in cui ha deciso di rifugiarsi sembra nascondere una minaccia oscura ancora più potente degli uomini che cercano di darle la caccia.

Curiosità sul film

Jaume Balagueró dirige “Venus” da una sua sceneggiatura scritta con Fernando Navarro ispirata a I sogni nella casa stregata (The Dreams in the Witch House), conosciuto anche con il titolo La casa delle streghe, un racconto horror dello scrittore statunitense Howard Phillips Lovecraft.

Cast tecnico: Fotografia di Pablo Rosso / Montaggio di Luis de la Madrid / Costumi di Rebeca Duran Estrada / Casting di

Cristina Campos & Jorge Galerón / Art Direction di Patrick Salvador.

Fotografia di Pablo Rosso / Montaggio di Luis de la Madrid / Costumi di Rebeca Duran Estrada / Casting di Cristina Campos & Jorge Galerón / Art Direction di Patrick Salvador. Il film è prodotto dal celebre regista Alex de la Iglesia (Azione mutante, Il giorno della bestia, La comunidad – Intrigo all’ultimo piano, Ballata dell’odio e dell’amore, le streghe sono tornate).

Jaume Balagueró – Note biografiche

(Lleida, Spagna, 1968) ha debuttato alla regia con Alicia, vincendo il premio per il miglior cortometraggio al Festival di Sitges. Il suo primo lungometraggio, Nameless (1999), è stato proiettato in vari festival, tra cui il Festival Internazionale del Film Fantasy di Bruxelles e il Fantafestival di Gérardmer, dove ha ricevuto il Meliés d’Oro assegnato dalla European Fantastic Film Festivals Federation per il miglior film europeo. Nel 2006 ha partecipato a Venezia fuori concorso con To Let, film tratto dalla serie tv horror Films To Keep You Awake. L’anno successivo torna al Lido con [Rec] seguito nel 2009 da [Rec]², vincitore del Ben & Jerry’s Award al Sitges Film Festival. La serie ha un altro film, REC 4: Apocalypse, seguito da Muse (2017), presentato in anteprima a Sitges, e The Vault (2021).

FILMOGRAFIA

Alicia (cm, 1994), Días sin luz (cm, 1995), Nova ficció (ep. La ciutat de la sort, mm, tv, 1997), Los sin nombre (Nameless – Entità nascosta, 1999), Ot: la película (doc., 2002), Darkness (id., 2002), Frágiles (Fragile – A Ghost Story, 2005), Películas para no dormir (ep. Para entrar a vivir; Film per non dormire, ep. Affittasi, tv, 2006), [Rec] (id., coregia Paco Plaza, 2007), [Rec] ² (id., coregia Paco Plaza, 2009), Miedo (cm, 2010), Mientras duermes (2011), [REC] 4: Apocalipsis ([REC] 4, 2014), Inquilinos (cm, 2014), Muse (La settima musa, 2017), Ibai Llanos in Unboxing Ibai (cm, 2020), Way Down (Way Down – Rapina alla banca di Spagna, 2021), Venus (2022).

Venus – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Vanessa Garde (La vendetta di un uomo tranquillo, Chi porteresti su un’isola deserta?, The Goya Murders – L’arte di uccidere, Il matrimonio di rosa, Un affare privato, A 1000 km dal Natale).

(La vendetta di un uomo tranquillo, Chi porteresti su un’isola deserta?, The Goya Murders – L’arte di uccidere, Il matrimonio di rosa, Un affare privato, A 1000 km dal Natale). Orchestrazione: Nereal Alberdi e Vanessa Garde / Soprani: Miriam Zubieta e Boglárka Pejsik / Tenore: Viktor Papp / Pianoforte: Vanessa Garde / Ingegnere del suono: Iron Larruzea / Budapest Art Orchestra / Budapest Art Choir

Nereal Alberdi e Vanessa Garde / Miriam Zubieta e Boglárka Pejsik / Viktor Papp / Vanessa Garde / Iron Larruzea / Budapest Art Orchestra / Budapest Art Choir La colonna sonora include i brani: Time to Overdrive di The Killer Dolls / Yo no soy ésa di Mari Trini / Musica Leggerissima di Colapesce Dimartino / Ay pena penita di Maria Rodés / Nessuno di Mina / Worse Than You Thought di Paul Dinletir & Skylar Lam / Night Troubles di Ling Wang / San Miguel di Jagoba Santos / Mushroom Magic di Andrew Joseph Carpenter, John K. Sands, Marc Ferrari & Mark Richmond Phillips / Hush Little Baby Intense Child di Lior Rosner1 & Jack Wilson

1. Himno Venus 2:27

2. Ceremonia 2:59

3. El rastreo 2:15

4. Coronación 1:05

5. La señora de esta casa 3:53

6. Encaje de piezas 2:45

7. Oculto 0:18

8. Edificio Venus 0:48

9. Huída 1:28

10. Epílogo 0:50

11. Están aquí 1:33

12. Se llama Rocío 4:27

13. Buscando pistas 2:46

14. Registros 1:42

15. Las vecinas 4:44

16. Discusión 2:10

17. Té con las vecinas 2:38

18. Nadie saldrá 1:10

19. El sapo y la corona 5:25

20. Ahora vengo 4:05

21. Cuadros 0:31

22. Mamá no está 1:13

23. Lucía 0:55

24. En la ciudad 0:24

25. Tienes que confiar en mí 1:26

26. La sirvienta 2:21

La colonna sonora di “Venus” è disponibile su Amazon.