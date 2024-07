Vermin, recensione: un ansiogeno survival-horror che miscela “Aracnofobia”, lo zombie-movie “The Horde” e un pizzico di “Alien”

Vermin arriva in home-video distribuito da Plaion Pictures a partire dal 17 luglio. Potevamo non recensire uno dei migliori survival-horror degli ultimi anni, che fa sembrare Aracnofobia un film della Disney e riesce a trasformare una infestazione di ragni in un incubo alla Alien?

Presentato a Venezia 80 e premiato al Fantastic Fest (Miglior film e Miglior regia) Vermin è un film horror di produzione francese diretto dall’esordiente Sébastien Vanicek. Il film si presenta come un mix tra il classico americano anni novanta “Aracnofobia” e il più recente zombie-movie francese The Horde.

Un’infestazione da survival-horror

La trama segue Kaleb (Théo Christine), un ragazzo che vive di espedienti. Affascinato dagli animali esotici, trova in un bazar un ragno velenoso e lo porta nel suo appartamento. Al ragno basta un attimo per scappare e riprodursi, trasformando il palazzo dove vive Kaleb in una funesta trappola. Nel frattempo la polizia blocca l’edificio trasformando i residenti in prede facili per una tipologia di ragni che ha due peculiarità: riprodursi in migliaia di esemplari e aumentare di dimensioni man mano che sente il pericolo di un predatore. L’unica opzione per Kaleb e i suoi compagni per sopravvivere è trovare una via d’uscita prima di finire morti e portatori di centina di uova di ragno pronte a schiudersi.

Il regista Sébastien Vanicek può vantare alle spalle una quindicina di anni di cortometraggi girati con amici e poi la svolta, l’incontro con Etienne Ement, un produttore e amico di Vanicek che aveva creato un’associazione di artisti nel ’93 e con il quale ho sviluppato un cortometraggio intitolato Mayday (“Una cartolina visiva e sonora il cui obiettivo era soprattutto scuotere e segnare le persone. Grazie a questo film, presentato nel 2015, sono stato selezionato in numerosi festival, ho vinto premi…”).

Vermin e la tutela degli animali

Vanicek ha deciso di utilizzare il genere horror di stampo “survival” ambientando “Vermin” in un palazzo delle banlieue come fecero a suo tempo i filmmaker francesi Yannick Dahan & Benjamin Rocher con “The Horde”. In quel caso il duo utilizzò il genere “zombie”, ma con meno efficacia di Vanicek che oltre al contesto sociale, alle dinamiche che si creano tra i giovani e le autorità virato sempre al conflitto, ha voluto anche ricordare quella follia del traffico illegale di specie protette, che include anche la moda di detenere animali velenosi come serpenti e insetti vari senza rendersi minimamente conto del pericolo, ma soprattutto del danno che si sta creando inserendo animali e insetti in un ecosistema di cui non fanno parte.

La tutela degli animali è al centro di tutta la mia vita. E quindi del mio cinema. Gli animali sono stati trattati meglio degli attori sul set! La vendita e rivendita dei ragni non è una finzione: su Internet li trovi a 20 euro. Fin dai titoli di coda, il film denuncia sottilmente il traffico e la condizione degli animali rinchiusi in gabbie o box. Perché siamo tutti esseri viventi che meritano di evolversi liberamente.

Vanicek ha spiegato che il film nasce da quella che i media chiamano “sindrome suburbana” che lui ha sperimentato in prima persona con il reato di discriminazione razziale, che ha voluto incarnare nell’immagine del ragno e nel titolo. “Vermin” è il termine francese per “Parassiti” (“Esiste e gira per casa nostra, ma non vogliamo vederlo e quindi lo schiacciamo subito. Il simbolismo della xenofobia, dell’intolleranza, era lì. Poiché tutti venivano trattati come parassiti in questo parallelo metaforico…”).

Le banlieue come location e metafora sociale

Il film è ambientato a Noisy-le-Grand, a Seine-Saint-Denis, il sobborgo in cui il regista è cresciuto e che descrive come un “microcosmo molto positivo, dove le persone si conoscono, si aiutano, si apprezzano, sono educate. Come ovunque, ci sono famiglie disfunzionali, persone che hanno preso una piega infelice, ma nel complesso le cose funzionano…”. Su schermo campeggiano imponenti e bizzarre le Arènes de Picasso, più comunemente conosciute come i “camemberts”, un complesso di edifici progettati dall’architetto Manuel Núñez Yanowsky composto per metà da case popolari e per metà da abitazioni private.

Con tutta questa carne al fuoco Vanicek non perde il focus del suo veicolo narrativo, la sua metafora su una minaccia che prende la forma di un’infestazione, come spesso viene percepito chi vive ai margini, porta ad un’unica soluzione, rinchiudere gli inquilini del palazzo insieme ad un incubo aracnoide in crescendo per farne dei sacrificabili, e come si suol dire fare di tutta l’erba un fascio. A questo punto la reclusione forzata di fronte ad una minaccia inizialmente invisibile ci riporta inevitabilmente agli anni bui della pandemia.

Vivamente sconsigliato agli aracnofobici, “Vermin” cattura l’attenzione sin dalle prime battute, il regista non si perde in cianche e crea un microcosmo da incubo che diventa un’esperienza ansiogena per lo spettatore che potrà percepire lo zampettare e la sensazione di disagio in ogni scena, anche perché Vanicek ha utilizzato ragni veri, circa 200 ragni cacciatori giganti forniti da una azienda specializzata, ma anche quelli realizzati in CGI, che ad un certo punto “saltano dalle fottute pareti”, hanno dato il loro terrorizzante contributo.

Per le versioni Blu-ray e DVD del film vi rimandiamo al sito di Midnight Factory.