Vicini del Terzo Tipo, su Sky Cinema Uno e Now disponibile la commedia fantascientifica di Akiva Schaffer, prodotta da Shawn Levy, scritta da Seth Rogen e Evan Goldberg e interpretata da Ben Stiller, Vince Vaughn, Jonah Hill e Richard Ayoade.

Quattro ragazzi qualunque di periferia (Stiller, Vaughn, Hill e Ayoade) si uniscono per formare un gruppo di vigilanza di quartiere, ma solo per evadere dalle loro vite noiose per una notte a settimana. Ma quando scoprono accidentalmente che la loro città è stata infestata da alieni che si spacciano per ordinari abitanti di periferia, non avranno altra scelta che salvare la loro vigilanza – e il mondo – dallo sterminio totale.

Il cast è completato da Rosemarie DeWitt, Will Forte, Mel Rodriguez, Doug Jones, Erin Moriarty, Nicholas Braun, R. Lee, Joe Nunez, Liz Cackowski, Johnny Pemberton, Sharon Gee, Eric Goins, Robert C. Sibley, Grace Fronebarger, Bonnie Silver e Sean Goulding.

Il regista Akiva Schaffer, ex-autore per il Saturday Night Live dirige una commedia fantascientifica con un cast-comedy stellare su cui spicca un Jonah Hill in forma strepitosa che ruba spesso e volentieri la scena ai suoi colleghi, persino al veterano Ben Stiller a cui è affidato un ruolo in stile …e alla fine arriva Polly. Se avete apprezzato Evolution, altra parodia fantascientifica con invasione aliena dal regista di Ghostbusters, “Vicini del terzo tipo” (The Watch) potrebbe intrattenervi piacevolmente con effetti speciali di buona fattura, linguaggio e gag da commedia per adulti e un mix di elementi che strizzano l’occhio al cinema anni ottanta e ad alcuni nuovi classici del genere “invasione aliena” vedi Attack the Block.

Il produttore Shawn Levy parla del film e dei protagonisti: Quando hanno formato questa ‘fratellanza’, i ragazzi pensavano che si sarebbero potuti imbattere in qualche anomalia nel vicinato, come uno scassinatore o un guardone, ma all’improvviso capiscono di avere a che fare con qualcosa di straordinario. Non solo sono impreparati e poco qualificati, ma non hanno neanche l’attrezzatura giusta per affrontare questo problema. Tuttavia, spetta a loro fermarlo. Noi volevamo il meglio così lo abbiamo preso. Tre colossi insieme nello stesso film! E poi abbiamo lanciato una bomba, del tipo ‘”cosa diavolo possiamo tirar fuori da Richard Ayoade?”.

A seguire trovate alcune curiosità su film, cast e regista.

Assumendo un ruolo in questo film, Jonah Hill ha dovuto abbandonare Django Unchained di Quentin Tarantino, una parte che considerava il trampolino di lancio perfetto per consolidare il suo status di attore drammatico. Vari ritardi nella produzione del progetto di Tarantino hanno fatto sì che Hill potesse ancora apparire nel film.

Il regista Akiva Schaffer ha diretto anche episodi del Saturday Night Live e le commedie Hot Rod – Uno svitato in moto e Vite da popstar entrambe con protagoniste Andy Sandberg.

Jonah Hill si è allenato per due settimane per imparare a usare un coltello a farfalla.

Jared Stern ha scritto la storia per lo schermo nel 2008 pensando ad un pubblico di adolescenti. Il duo di sceneggiatori Seth Rogen ed Evan Goldberg è stato successivamente coinvolto per convertire la storia in una sceneggiatura vietata ai minori.

Il programma “Neighborhood Watch” è stato avviato per la prima volta dopo l’omicidio di Kitty Genovese a New York City nel 1964, in cui molti vicini hanno sentito l’omicidio, ma nessuno ha detto o fatto nulla al riguardo.

La toppa sulla manica destra della giacca dell’esercito di Franklin è del MACV-SOG (Military Assistance Command Vietnam–Studies and Observation Group), una unità delle forze speciali dell’esercito specializzata in operazioni segrete dietro le linee nemiche nel Vietnam del Nord e nel Laos.

Inizialmente David Dobkin avrebbe dovuto dirigere con Will Ferrell nel ruolo principale, ma il duo ha abbandonato nell’estate del 2009.

Poco prima dell’uscita del film, il diciassettenne Trayvon Martin è stato ucciso in Florida da un autoproclamatosi membro del Neighborhood Watch. Di conseguenza, il marketing del film è cambiato, concentrandosi sulla premessa aliena al centro della trama. Anche il titolo è cambiato da “Neighborhood Watch” a “The Watch”.

Le musiche originali di “Vicini del Terzo Tipo” sono del compositore canadese Christopher Beck (Qualcuno salvi il natale, Ant-Man and the Wasp, R.I.P.D. – Poliziotti dall’aldilà, trilogia Una notte da leoni).

