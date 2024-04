Vita da gatto: nuove clip e video backstage in italiano del film per famiglie (Al cinema)

Dal 18 aprile 2024 nei cinema italiani con Plaion Pictures Vita da gatto, il film live-action per famiglie diretto da Guillaume Maidatchevsky e tratto dal romanzo “Rroû”, classico francese di Maurice Genevoix,

Plaion ha disponibili due nuove clip in italiano e un dietro le quinte sottotitolato del film, presentato in anteprima nazionale al Giffoni Film Festival 2023, dove è stato premiato come miglior film nella sezione Elements +6.

“Vita da gatto” narra una storia di amicizia e crescita dal significato universale i cui protagonisti sono Clémence e il cucciolo Rroû. Inseparabili fin dal primo momento, i due sono compagni di vita e curiosi l’uno verso l’altro. Imparano giorno dopo giorno a conoscersi e rispettarsi a vicenda, instaurando un rapporto di fiducia e supporto reciproco per superare eventi significativi nella loro vita: la perdita, la separazione e la scoperta della propria natura più intima, oltre a scoprire che crescere significa imparare a prendere decisioni difficili, come scegliere cos’è meglio per coloro che amiamo, umani o animali che siano.

Oltre alle magnifiche riprese grazie alle quali il regista ci porta alla scoperta del mondo felino più vero e autentico, attraverso gli occhi del gattino protagonista Rroû, Vita da gatto porta sul grande schermo situazioni e temi comuni oggi a molte famiglie. Maidatchevsky ha affermato di voler trasmettere attraverso questo film l’idea che l’animale domestico – in questo caso un gatto – possa essere un supporto fondamentale nell’aiutare i bambini a crescere e a superare i momenti difficili e potenzialmente traumatici nel corso della loro crescita.

Vita da gatto – Nuove clip in italiano

Proprio come vediamo accadere nella clip “Separazione” alla piccola Clémence, che dall’apparente tranquillità e stabilità della sua vita parigina si trova d’un tratto costretta ad affrontare una nuova soluzione abitativa in campagna, oltre all’improvvisa separazione dei suoi genitori. Un mondo, quello immerso nella natura francese, che consentirà a Clémence di fare la conoscenza anche di nuovi amici, come la vicina di casa Madeleine (Corinne Masiero), presentata nella clip “Rrou e la strega” e sempre accompagnata dal fedele cane Rambo. Un legame, quello tra Rambo e la donna, che riflette il legame fra la giovane protagonista e il suo cucciolo, che possono contare sulla reciproca compagnia e sull’amore incondizionato l’una per l’altro. Una teoria sposata da numerosi esperti che concordano nell’affermare che un gatto sia un compagno di giochi ideale e favorisca lo sviluppo psicologico del bambino, il quale è portato a confidargli le proprie giornate, i propri sentimenti, i dubbi, le storie immaginarie. Un gatto è una presenza emotiva che toglie lo stress e distrae nei momenti di difficoltà e di solitudine.

Vita da gatto – Video backstage in italiano

Divertente, commovente, imprevedibile, sorprendente, misterioso, il gatto sa conquistare adulti e bambini, esattamente come questo film, che sa parlare agli spettatori più piccoli ma anche e soprattutto ai loro genitori. “Questo film mi ha permesso di mettere insieme la mia esperienza – so cosa sia una separazione – e il mio modo di lavorare con gli animali”, afferma il regista Maidatchevsky. “E poi Vita da gatto è una storia di apprendimento su come due persone possono costruirsi. Mostra come, durante una separazione, una terza parte – in questo caso il gatto – intervenga per aiutare. […] Credo molto nell’idea che un animale possa portare serenità”.

Altre clip ufficiali in italiano

“Ogni animale ha una sua personalità e un suo modo di approcciarsi all’altro, per instaurare con loro una relazione autentica è necessario condividere, comunicare, osservare e ascoltare – proprio come accade tra gli esseri umani”. Ad insegnarcelo è Lisa Humblot, responsabile degli animali sul set di “Vita da gatto”. Nel video di backstage, Humblot ci presenta gli amici animali che hanno preso parte al film e descrive le loro peculiarità, in scena e nella vita quotidiana. “Ogni animale viene inserito sul set con stimoli legati al suo comportamento naturale. La difficoltà con il gatto è che è classificato come animale domestico. Ma in realtà lo affronto come un animale selvatico. […] Il mio lavoro consiste nel preparare, addestrare un animale in modo che sia disponibile per le riprese. Sono come l’istruttrice di un attore bambino. Faccio in modo che possa recitare il suo ruolo in condizioni che non gli sono naturali, rispettando i suoi codici” – racconta anche l’addestratrice Muriel Bec. “Tutti gli animali possono recitare davanti a una telecamera, anche se alcuni sono più cinematografici di altri. Ma ho già diretto formiche o mosche. Tutto dipende dalla conoscenza della specie e dalle manipolazioni che devono essere adattate”.