Vito Amato, la vita privata dell’attore che interpreta Mimmo ne Il Paradiso delle Signore

Vito Amato è uno dei volti nuovi de Il Paradiso delle Signore 9. Nel period drama di Rai 1 interpreta il ruolo del giovane poliziotto siciliano Mimmo Burgio, figlio del severo maresciallo dell’esercito Carmelo (Enrico Lo Verso), che a metà anni ’60 viene trasferito a Milano. Nella capitale lombarda Mimmo e si trova proiettato in un realtà metropolitana completamente diversa rispetto a quella a lui abituale di Partanna, piccolo borgo della provincia di Trapani.

Ligio al dovere, rispettoso e educato, legato alla divisa, ai valori e ai costumi della sua terra, poco alla volta Mimmo comincia ad assumere un ruolo sempre più rilevante nella serie. Merito anche – forse soprattutto – del sentimento che comincia a albergare nel suo cuore per Agata (Silvia Bruno), Venere del Paradiso e figlia del compare siciliano Ciro Puglisi. Per amore di Agata Mimmo finisce per uscire dal suo guscio abbandonando l’atteggiamento esageratamente “ingessato” delle prime puntate.

Entrato da pochi mesi nel cast de Il Paradiso delle Signore, Vito Amato ha conquistato il pubblico grazie a una recitazione fresca e sincera e a uno sguardo pulito che piace piace molto anche ai genitori di Agata (papà Ciro non ha fatto mistero di gradirlo molto come possibile genero). Ma chi è l’attore che presta il volto al giovane poliziotto approdato a Milano dal piccolo paese di Partanna?

Vito Amato, un giovane attore alle prese col suo primo personaggio importante

Vito Amato, il Mimmo Burgio de Il Paradiso delle Signore, è un giovane attore napoletano (di Pompei) di 22 anni. Malgrado la giovane età, alle spalle ha già esperienze artistiche importanti. Nella sua prima intervista rilasciata alla rivista Mio, Amato ha spiegato di essere stato scelto per Il Paradiso con un provino tramite “selftape”. Si trattava della scena di un battibecco tra Mimmo e Agata, per approfondire le varie sfumature del personaggio.

Sul set de Il Paradiso delle Signore il promettente interprete racconta di stare interagendo in particolare con Massimo Cagnina (Ciro Puglisi), Filippo Scarafia (Roberto Landi), Silvia Bruno (Agata Puglisi) e Emanuel Caserio (Salvatore Amato). Ricorda anche una bellissima chiacchierata in pausa pranzo con Pietro Masotti (Marcello Barbieri) sulla bellezza del teatro, dei metodi di recitazione e su altri fondamentali del mestiere dell’attore.

«Mimmo Burgio è il mio primo personaggio importante e l’emozione al primo ciak è stata tanta», racconta Vito Amato a RadioCorriere TV Rai. Sempre al settimanale Mio del suo personaggio e dei suoi sviluppi dice invece: «Mimmo è un giovane vecchio, che si attiene a una rigida disciplina, un conservatore che non ama i cambiamenti, nasconde una gentilezza e una curiosità che lo porteranno a scoprire lati di sé inaspettati».

In Mimmo, Vito si rispecchia per l’amore verso il vintage, dalla musica al cinema passando per i capi di abbigliamento. Come lui, il giovane attore si considera una persona cristallina, senza maschere, naturalmente aperta con le persone, con una tendenza a fidarsi all’istante («nonostante possa essere un’arma a doppio taglio», precisa). «In comune – spiega il giovane attore – abbiamo la bontà, la generosità, il meravigliarsi per le piccole cose e la paura dei cambiamenti».

La carriera artistica di Vito Amato

Vito Amato ha studiato recitazione fin da piccolo a Pompei. Da buon napoletano ama i film di Totò e le commedie di Eduardo. La sua prima esperienza come attore in erba risale alla fanciullezza. Vito aveva cinque anni quando la mamma lo spinse a fare Pinocchio ritornato bambino. A dieci anni fu il turno di Peter Pan e infine a undici cominciò lo studio in vari laboratori vicino a Pompei, prima presso La Ribalta e poi alla Labor art, dove conobbe il suo maestro Gennaro Maresca.

A Napoli Vito Amato ha frequentato invece il Nuovo Teatro Sanità. Il debutto in una serie tv è stato bagnato con una piccola parte nella veterana delle soap televisive: Un Posto al Sole, dove Vito ha interpretato il ruolo di un ragazzo napoletano di nome Gianni. Oltre alla storica fiction di Rai 1, ha recitato anche in Mina Settembre. I prossimi progetti sono, oltre a continuare a girare Il Paradiso delle Signore, due spettacoli a teatro: La Vacca, con Gennaro Maresca alla regia. Attualmente è impegnato con Cuore puro, da un libro di Roberto Saviano, per la regia di Mario Gelardi.

Il lavoro che dice di ricordare con più piacere è un corto girato a Napoli due anni fa: Buddy, per la regia di Ernesto Caso. Si tratta di una storia ambientata in futuro non molto lontano che gravita intorno al rapporto di amicizia tra un ragazzo di nome Marco e un’intelligenza artificiale che si fa chiamare Buddy, acquistata dal giovane sotto forma di una sfera (tipo Alexa).

Vito Amato, la vita privata

È lui stesso a raccontare al settimanale Mio di essere fidanzatissimo da sei anni con Adriana, ragazza che condivide il suo stesso sogno, conosciuta durante uno spettacolo teatrale nel 2018. Vito Amato è tifoso del Napoli, ama gli animali e ha avuto tre canarini. Attualmente ha un acquario con dei pesci.

Nel tempo libero si dedica alla sua famiglia, ad Adriana e agli amici. Va in palestra, gioca a padel, suona la chitarra e canta. Le altre passioni di Vito sono il teatro e il cinema. Ama anche viaggiare e andare allo stadio. È attivo anche sui social (Facebook e Instagram, con il profilo @viitoamato).