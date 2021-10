Stasera in tv: “Vivere” su Rai 3

Cast e personaggi

Micaela Ramazzotti: Susi

Adriano Giannini: Luca

Massimo Ghini: Marinoni

Marcello Fonte: Perind

Roisin O’Donovan: Mary Ann

Andrea Calligari: Pierpaolo

Elisa Miccoli: Lucilla

Valentina Cervi: Azzurra

Enrico Montesano: Avvocato De Sanctis

Daniele Foresi: Daniele il Ministro

Trama e cast

In una periferia fatta di villette a schiera vive la famiglia Attorre: Luca (Adriano Giannini), giornalista free-lance molto free, “confezionatore” di articoli di colore che piazza a stento sui giornali, Susi (Micaela Ramazzotti), ballerina che insegna danza a signore in sovrappeso, e Lucilla, la loro bimba di sei anni quieta, ricca di fantasia e affetta da una grave forma d’asma. Dentro una Roma magnifica e incomprensibile, stratificata, materna e matrigna, arriva Mary Ann (Roisin O’Donovan), irlandese e studentessa di storia dell’arte, ragazza alla pari per la piccola Lucilla. Un anno nella vita della famiglia Attorre che si rivelerà denso di legami leciti e illeciti, di amicizia e d’amore, un anno in cui Mary Ann scoprirà che il bene e il male hanno confini negoziabili.

Curiosità

“Vivere” è stato presentato Fuori Concorso alla 76. Mostra Internazionale D’arte Cinematografica di Venezia.

Francesca Archibugi dirige “Vivere” da una sua sceneggiatura scritta in collaborazione con Francesco Piccolo e Paolo Virzì e basata sul racconto “Viaggio in Italia” scritto dalla stessa Archibugi.

Il team che ha supportato Francesca Archibugi dietro le quinte ha incluso la montatrice Esmeralda Calabria (Favolacce), la costumista Valentina Taviani (Tre Piani), lo scenografo Alessandro Vannucci (Questione di Cuore) e la direttrice della fotografia Kika Noelie Ungaro (Romanzo Famigliare).

Il film è stato girato nel quartiere romano dell’Axa dove è nata l’attrice Micaela Ramazzotti.

Le musiche originali di “Vivere” sono di Lena Battista alla sua seconda collaborazione con la regista Francesca Archibugi dopo Sdraiati (2017).

Interviste a cast e regista

“Mary Ann è quasi un archetipo, il diverso che fa girare la storia al contrario” spiega Francesca Archibugi, che nonostante torni a parlare in qualche modo di incontro/ scontro fra classi e posizioni etiche diverse, spiega: “nei miei film i personaggi li considero pezzi unici, non vanno letti in chiave sociologica”.

Luca e Susi “sono in fondo due sconfitti – ha dichiarato lo sceneggiatore Francesco Piccolo -. E i maschi, da sconfitti sono più pericolosi. Luca è il peggiore fra i personaggi, ma a forza di compromessi ci si costruisce una personalità che può anche sorprendere”. Giannini ha chiesto clemenza per il suo personaggio: “Luca è come finito nello sprofondo di una grotta oscura e fredda, cerca qualche raggio di luce attraverso il suo lavoro e la sua ossessione per l’eros. Cerca di capire cosa sia la vita. Va giudicato con cautela”.

Micaela Ramazzotti considera Susi “una versione migliore” di se stessa: “Fa tutto per gli altri, investe tutto il suo tempo nelle persone che ama”. Resta con Luca “perché ne è innamorata, stanno male insieme ma stanno peggio divisi. Conosce gli altarini del marito ed è abbastanza libera da accettarli. Ho immaginato che fanno bene l’amore e abbiano trovato così un loro equilibrio”.