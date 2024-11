Voltron: Sterling K. Brown, Rita Ora e John Kim si uniscono al cast del film live-action

Casting news per il film live-action di Voltron: Sterling K. Brown (Atlas di Netflix), Rita Ora (trilogia Cinquanta sfumature) e John Kim (Cruel Intentions di Prime Video) si sono ufficialmente uniti al cast del progetto che già includeva Henry Cavill e Daniel Quinn-Toye.

Il film è diretto da Rawson Marshall Thurber (Red Notice, Skyscraper e Una spia e mezzo) da una sceneggiatura che ha scritto con Ellen Shanman.

Parlando in precedenza del film, Thurber ha dichiarato: “Voglio assicurarmi che rimaniamo fedeli al cuore e allo spirito di Voltron. In questo film, introdurremo una generazione completamente nuova di piloti. Abbiamo reinventato Voltron per il mondo live-action, ma rimarremo fedeli a… quegli elementi iconici che amate, che amo io. E sono così emozionato di condividerlo con voi”.

“Voltron” nasce nel 1984 come serie televisiva animata americano-giapponese prodotta dalla World Events Productions per un totale di 124 episodi. La serie è un adattamento della serie anime giapponese sui super robot Beast King Go-Lion, che è stata doppiata in inglese e modificata per creare gli episodi di “Voltron”. Gli episodi successivi utilizzano anche filmati dell’anime mecha Armored Fleet Dairugger XV.

La prima stagione della serie segue cinque piloti che comandano cinque leoni robot che si uniscono per formare il super robot Voltron. Questi piloti usano queste macchine per proteggere il pianeta Arus dal malvagio signore della guerra Re Zarkon e dalla strega Haggar che crea mostri chiamati “Robeasts” per terrorizzare il pianeta governato dalla principessa Allura. Nel 2016 Netflix lancia la serie esclusiva Voltron: Legendary Defender, prodotta da DreamWorks Animation, un reboot della storia originale ambientata in un universo di fantascienza in cui l’energia planetaria chiamata “quintessenza” può essere utilizzata per alimentare veicoli e magia.

Todd Lieberman e David Hoberman sono produttori del live-action con Bob Koplar, il capo della World Events Productions, la società che controlla la proprietà di Voltron.

Fonte: Deadline