Walking with Herb: trailer del dramma con Edward James Olmos

Disponibile un trailer ufficiale di Walking with Herb, un dramma con protagonista Edward James Olmos nei panni di un sessantacinquenne in conflitto con la sua fede dopo una tragedia che lo ha colpito. Joe sta lavorando alla sua scrivania quando riceve un messaggio da Dio sul suo computer (!!), il messaggio gli comunica che è stato scelto per portare un messaggio ispiratore al mondo giocando in un torneo di golf che vincerà, diventando così un veicolo di fede.

La trama ufficiale:

Joe Amable-Amo (Edward James Olmos) è un dirigente di banca ed ex giocatore di golf dilettante alle prese con la sua fede dopo una tragedia inaspettata. Di fronte ai crescenti dubbi su se stesso, sul suo scopo e sulla sua fede in Dio, Joe è sbalordito quando riceve un messaggio da Dio sullo schermo del suo computer che gli dice che è stato scelto per ispirare il mondo e giocare in un torneo di golf del campionato mondiale. Guidato dall’eccentrico messaggero personale di Dio, Herb, Joe scopre che l’apparentemente impossibile è possibile…attraverso la fede, la famiglia e le seconde possibilità.

Il cast del film è completato da George Lopez (El Chicano) che interpreta Herb, la candidata all’Oscar Kathleen Quinlan (Apollo 13), Jessica Medoff, Johnathan McClain e Billy Boyd, Christopher McDonald, Tami Lee Santimyer, Brennin Hunt, Gregory Nye, Melissa Chambers e Terry Gannon.

Il candidato all’Oscar Edward James Olmos è noto per i ruoli di Gaff in Blade Runner, Castillo nella serie tv Miami Vice e William Adama nella serie tv Battlestar Galactica.



[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

“Walking with Herb” è diretto dal regista americano Ross Kagan Marks, regista del thriller L’ultima occasione e del dramma romantico L’orgoglio di un figlio. Marks dirige da una sceneggiatura scritta dal candidato all’Oscar Mark Medoff i cui crediti includono sceneggiature per La città della gioia con Patrick Swayze, Il grande cuore di Clara con Whoopi Goldberg e Figli di un dio minore con Marlee Matlin. “Walking with Herb” uscirà negli Stati Uniti in sale selezionate a partire dal 30 aprile.

Fonte: YouTube