We Can Be Heroes: foto ufficiali del cameo di Sharkboy e Lavagirl nel film Netflix

Netflix ha pubblicato una manciata di immagini ufficiali che mostrano la coppia di supereroi Sharkboy e Lavagirl come adulti e genitori, così come appariranno nella nuova avventura per famiglie con supereroi We Can Be Heroes di Robert Rodriguez.

Il regista “pulp” e pupillo di Quentin Tarantino che ci ha regalato cult come Desperado, Dal tramonto all’alba, Sin City e

Machete ha sempre avuto una vena “fanciullesca” che ha espresso con avventure per famiglie piene d’azione come Spy Kids e Le avventure di Sharkboy e Lavagirl in 3-D, con quest’ultimo film che vedeva protagonisti Max, un bambino di 10 anni deriso dai compagni di scuola e due personaggi partoriti dalla sua fervida fantasia: Sharkboy un ragazzo in parte umano e in parte squalo e Lavagirl, una ragazza in grado di sciogliere tutto quello che tocca. Il mondo fantastico creato da Max nella sua testa ad un certo punto sconfinerà nel mondo reale e Max dovrà fare squadra con i suoi eroi per battere il malvagio Mr. Electrico e gli incubi che il “cattivo” porta con sé.

All’epoca Sharkboy e Lavagirl erano interpretati rispettivamente da Taylor Lutner futuro Jacob Black della saga di Twilight e Taylor Dooley che dopo il film di Rodriguez ha interpretato una manciata di lungometraggi tra cui il direct-to-video Monster Night e fatto un’apparizione nella serie tv Dr. House. Purtroppo per i fan di Twilight, se Dooley torna come Lavbagirl, Lautner non ha ripreso il ruolo di Sharkboy, un mancato casting di cui Rodriguez ha parlato in un’intervista con il sito Collider in cui il regista ha spiegato che il ruolo di Sharkboy non era solo un cameo, ma un cameo senza battute, quindi il mancato ritorno di Lautner appare quantomeno giustificato.

In “We Can Be Heroes” tutti i supereroi della Terra vengono rapiti dagli alieni e spetta ai loro figli unirsi, salvare i loro genitori e salvare il pianeta. Priyanka Chopra interpreta la signora Gradenko, la leader del gruppo di supereroi noto come Heroics, con Pedro Pascal e Christian Slater che interpretano altri membri della squadra.

Le immagini di Sharkboy e Lavagirl, vedono Dooley nel suo costume fucsia, Sharkboy munito di un casco da squalo che ha risolto il mancato ritorno di Lautner, e in una ulteriore immagine vediamo ritratta una delle figlie della coppia, interpretata da Vivien Lyra Blair (Bird Box), che cavalca uno squalo virtuale fatto di metallo liquido.

“We Can Be Heroes” arriva su Netflix in esclusiva il 1° gennaio 2021.