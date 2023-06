Stasera in tv: “White Elephant” con Bruce Willis su Italia 1

White Elephant – Codice criminale, su Italia 1 il thriller d’azione di Jesse V. Johnson (The Debt Collector), uno degli ultimi film girati da Bruce Willis prima del ritiro, al suo fianco Michael Rooker, Olga Kurylenko e John Malkovich.

Cast e personaggi

Michael Rooker: Gabriel Tancredi

Bruce Willis: Arnold Solomon

Olga Kurylenko: Vanessa Flynn

John Malkovich: Glen Follett

Vadhir Derbez: Carlos Garcia

Josef Cannon: Jim

Lauren Buglioli: Tomi

Lorenzo Antonucci: K.I.M

Louie Ski Carr: Luis Velasquez

Michael Rose: Walter Koschek

Chris Cleveland: Daley

White Elephant – trama e trailer

Quando due poliziotti assistono ad un tentativo di omicidio, Gabriel Tancredi, un ex marine diventato sicario della mafia (Michael Rooker), riceve l’ordine dal suo spietato boss (Bruce Willis) di eliminare qualsiasi minaccia. Con un subalterno desideroso di mettersi alla prova, bande rivali che fanno mosse e un numero di vittime in aumento, ogni passo che Tancredi fa minaccia vite…inclusa la sua.

Curiosità sul film

Il regista Jesse V. Johnson (Hooligans 2) è uno specialista in film d’azione, ha diretto Eric Roberts in The Butcher, Dolph Lundgren e Steve Austin in The Package, Tony Jaa, Tiger Hu Chen e Iko Uwais in Triple Threat – Tripla Minaccia e Scott Adkins in Savage Dog – Il selvaggio, Accident Man, The Debt Collector, Missione vendetta, The Debt Collector 2.

Jesse V. Johnson dirige “White Elephant – Codice criminale” da una sua sceneggiatura scritta con Erik Martinez (Kung Fu Pho) e con Katharine Lee McEwan che per questo film ha fornito dialoghi addizionali e ha collaborato in precedenza con Johnson per il dramma d’azione e guerra Ave Marie.

Bruce Willis nel 2022 oltre a “White Elephant – Codice criminale” ha girato altri 10 film: Detective Knight: Rogue e Detective Knight: Redemption (primo e secondo capitolo di una trilogia chiusa nel 2023 con “Detective Knight: Independence”), Paradise City (girato con John Travolta), Wire Room (girato con Kevin Dillon), Wrong Place (girato con Ashley Green), Vendetta (girato con Thomas Jane e Mike Tyson), Corrective Measures (girato con Michael Rooker), Fortress: Sniper’s Eye (girato con Jesse Metcalfe), A Day to Die – Un giorno per morire (girato con Kevin Dillon e Frank Grillo), Gasoline Alley (girato con Devon Sawa).

Al minuto “51:30”, Gabe e il suo giovane partner Carlos sono fuori da un cinema che proietta un doppio spettacolo con due film di Lee Marvin. Marvin è apparso nei panni di un sicario con il suo giovane partner interpretato da Clu Gulager in Contratto per uccidere aka The Killers di Don Siegel, pellicola del 1964 e secondo adattamento del racconto di Ernest Hemingway “Gli uccisori” dopo I gangsters del 1946.

Nei paesi anglofoni, il termine white elephant (“elefante bianco”) designa progetti o strutture i cui eccessivi costi di realizzazione e gestione non sono compensati dai benefici successivi. In italiano un’espressione simile è cattedrale nel deserto. Viene considerato un white elephant anche un bene particolarmente costoso, divenuto obsoleto o non più utile al suo possessore. Da un punto di vista commerciale, tali beni o progetti vengono di solito svenduti, abbandonati o smantellati.

Le musiche originali del film sono del compositore Sean Murray (Blu profondo 2, The Debt Collector 2, Accident Man, Missione Vendetta). Sean Murray è noto anche per aver fornito musiche alla serie tv Buffy l’ammazzavampiri e al franchise di videogiochi Call of Duty (World at War – Final Fronts, World at War, Black Ops).

Note di produzione

Il film è stato girato nello stato della Georgia, a partire dall’aprile 2021. “White Elephant” è uno degli ultimi film con protagonista Bruce Willis, che si è ritirato dalla recitazione dopo una diagnosi di demenza frontotemporale. ll regista Jesse V. Johnson, che in precedenza aveva lavorato con Willis in veste di stuntman, ha detto al Los Angeles Times che “era chiaro che non era il Bruce che ricordavo”.

Le battute di Willis sono state girate a un ritmo più veloce su suggerimento del suo assistente, Stephen J. Eads. Diversi membri della troupe hanno ricordato che Willis sembrava confuso sul set. Il supervisore di produzione Terri Martin ha detto: “Sembrava così perso e diceva: ‘Farò del mio meglio.’ e ha sempre fatto del suo meglio”.

In seguito al regista Jesse V. Johnson sarebbe stato chiesto se voleva girare un altro film con Willis, ma il regista ha rifiutato l’offerta, affermando: “è stato deciso come squadra che non ne avremmo fatto un altro. Siamo tutti fan di Bruce Willis e l’accordo sembrava sbagliato e in definitiva una fine piuttosto triste per una carriera incredibile, con la quale nessuno di noi si sentiva a proprio agio.”

Bruce Willis si è ritirato nel 2023 con un ultimo ruolo in Assassin, thriller d’azione di Jesse Atlas con Dominic Purcell e Andy Allo.

White Elephant – la colonna sonora