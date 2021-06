Stasera in tv: “White Oleander – Oleandro bianco” su Rai 3

Cast e personaggi

Alison Lohman: Astrid Magnussen

Michelle Pfeiffer: Ingrid Magnussen

Robin Wright: Starr Thomas

Renée Zellweger: Claire Richards

Patrick Fugit: Paul Trout

Cole Hauser: Ray

Noah Wyle: Mark Richards

Svetlana Efremova: Rena

Kali Rocha: Susan Valeris

Liz Stauber: Carolee

Amy Aquino: miss Martinez

Melissa Marsala: Julie

Solomon Burke Jr.: guardia

Doppiatori italiani

Domitilla D’Amico: Astrid Magnussen

Emanuela Rossi: Ingrid Magnussen

Claudia Catani: Starr Thomas

Roberta Paladini: Claire Richards

Tony Sansone: Ray

Mauro Gravina: Mark Richards

Antonella Giannini: Rena

Barbara De Bortoli: Susan Valeris

Federica De Bortoli: Carolee

Stefania Romagnoli: miss Martinez

La trama

Astrid Magnussen (Alison Lohman) è una ragazza di quindici anni che vive in California. Sua madre, Ingrid (Michelle Pfeiffer), è una bellissima poetessa e artista dallo spirito libero che soffre anche di un disturbo borderline di personalità. La loro vita, sebbene insolita, è soddisfacente finché un giorno, un uomo di nome Barry Kolker (Sir Billy Connolly) (che sua madre chiama inizialmente “L’uomo capra”) entra nelle loro vite e Ingrid si innamora perdutamente di lui, solo per avere il cuore spezzato e la sua vita rovinata. Per vendetta, Ingrid uccide Barry con il veleno mortale del suo fiore preferito: l’oleandro bianco. A seguito del suo atto viene mandata in prigione per tutta la vita, e Astrid deve passare da una famiglia affidataria alll’altra. Per quasi un decennio, sperimenta l’amore proibito, la religione, le esperienze di pre-morte, la droga, la fame e come ci si sente ad essere amati. Ma in tutti questi anni, si tiene in contatto con sua madre scrivendole lettere in prigione.

Curiosità

La sceneggiatura è stata adattata dal romanzo del 1999 “White Oleander” di Janet Fitch.

Il regista

Alison Lohman ha indossato una parrucca per l’intero film perché aveva la testa completamente rasata a seguito di un ruolo come malata di cancro.

In questo film, Ingrid è un’artista, mentre nel libro era una scrittrice. Mostrare un artista che crea è stato ritenuto visivamente più interessante che mostrare una scrittrice che scrive.

Il film che Claire Richards (Renée Zellweger) mostra ad Astrid Magnussen (Alison Lohman) è Non aprite quella porta IV (1994), in cui è apparsa Zellweger.

L’oleandro è realmente una pianta velenosa che può uccidere animali e persone.

Melissa McCarthy appare brevemente come il paramedico che sposta Astrid su una barella dopo la sparatoria nella casa famiglia.

A Barbra Streisand è stata offerta la possibilità di dirigere il film ed interpretare Ingrid.

“White Oleander – Oleandro bianco” costato 16 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 21.

La colonna sonora

Le musiche originali “White Oleander – Oleandro bianco” sono del compositore 15 volte candidato all’Oscar Thomas Newman (Scent of a Woman – Profumo di donna, Le ali della libertà, American Beauty, Alla ricerca di Nemo, Skyfall, 1917).

(Scent of a Woman – Profumo di donna, Le ali della libertà, American Beauty, Alla ricerca di Nemo, Skyfall, 1917). La colonna sonora include i brani “Melissa’s Dream” di Earl Rose, “One Perfect Thing” di Girls Against Boys, “Black Hearted Ways” di Tim Easton, “What’s Inside Me” di Liars Inc., “The Good Life” di Leslie Mills, “Why’d They Make Me Bang” di Bucwhead, “S.S.T.” di Strike Anywhere, “Happy Hour” di The Promise Ring, “Menina D’Agua (Girl of the Sea)” di Tupinikings, “Bang Bang” di Vibrolux, “Plank Of Fire” di Burning Brides, “Safe and Sound” di Sheryl Crow.

TRACK LISTINGS:

1. Oleander Time

2. Not My Type

3. Starr

4. Durer Rabbit

5. Meteor Shower

6. Plain Denim Dress

7. Broken People

8. Fire Season

9. Claire

10. Rollercoaster

11. Rena

12. Milk Flowers

13. La Puta Del Diablo

14. Bullet

15. DMSO

16. Uncle Ray

17. Every Insult

18. Shadow Puppet

19. White Oleander