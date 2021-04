Whoopi Goldberg sta scrivendo un film con supereroi al femminile. L’attrice premio Oscar parlando con il sito Vulture ha rivelato che il suo progetto vedrà protagonista un’anziana donna di colore che inizierà come una persona normale che acquisisce superpoteri ed impara a usarli nel corso della storia.

Goldberg che ha rivelato di essere ossessionata dai supereroi sin da ragazzina, ha detto che sta attualmente scrivendo questa sceneggiatura e che la scelta di rendere una supereroina un’anziana donna nera è stata una scelta intenzionale e personale; l’attrice ad un certo punto si è chiesta: “Chi salverà davvero la terra?” e la risposta scaturita è stata: “Anziane donne nere”.

Goldberg ha avuto una carriera lunga e di successo nel settore e ha praticamente fatto di tutto. l’attrice delle poche celebrità ad aver conseguito un EGOT, cioè ad aver vinto i quattro premi principali nell’ambito dell’intrattenimento statunitense: un Emmy, un Grammy, un Oscar ed un Tony Award. Ha vinto l’Oscar alla miglior attrice non protagonista per Ghost – Fantasma e ha precedentemente ricevuto una candidatura come miglior attrice protagonista per Il colore viola. Whoopi Goldberg è stata la seconda donna afroamericana ad aver vinto un premio Oscar dopo Hattie McDaniel; ha anche vinto due Golden Globe, due Emmy Award, un Saturn Award, quattro People’s Choice Awards, cinque Kids’ Choice Awards, sette Image Awards, due Drama Desk Awards e un Bafta. Nel 2002 le è stata assegnata una stella sulla Hollywood Walk of Fame.

Per quanto riguarda il futuro, Whoopi Goldberg dopo recenti apparizioni in serie tv come L’ombra dello scorpione, Summer Camp Island e Blue Bloods, presterà la voce all’imminente serie tv animata M.O.D.O.K., incentrata su un supercriminale egocentrico dall’aenorme testa e dal corpo piccolo, che lotta per mantenere il controllo della sua organizzazione malvagia e della sua famiglia esigente. Inoltre Goldberg riprenderà il ruolo di Deloris Van Cartier nell’annunciato sequel Sister Act 3 attualmente in sviluppo per Disney+.