Wicked, recensione e colonna sonora: un grande classico senza tempo che risplende in musica

Ha debuttato nei cinema italiani con Universal Pictures Wicked, si tratta di un fantasy cinematografico basato sull’omonimo e acclamato musical di Winnie Holzman e Stephen Schwartz, tratto dal romanzo Strega – Cronache dal Regno di Oz in rivolta di Gregory Maguire, a sua volta una rivisitazione del classico senza tempo Il meraviglioso mago di Oz di L. Frank Baum.

Wicked, la storia inedita delle streghe di Oz, vede la pluripremiata Cynthia Erivo (Harriet, The Color Purple di Broadway), vincitrice di Emmy, Grammy e Tony, nel ruolo di Elphaba, una giovane donna incompresa a causa della sua insolita pelle verde, ancora ignara del suo vero potere. Accanto a lei, Ariana Grande, vincitrice di Grammy e superstar mondiale, pluripremiata col disco di platino, interpreta Glinda, una giovane donna popolare, adornata dal privilegio e dall’ambizione, ancora alla ricerca della sua vera essenza. Le due si incontrano come studentesse all’Università di Shiz nella fantastica Terra di Oz dove stringono un’amicizia improbabile ma profonda. Dopo un incontro con il Meraviglioso Mago di Oz, la loro amicizia giunge a una svolta e le loro vite prendono strade molto diverse. La sete di popolarità di Glinda la porta ad essere sedotta dal potere, mentre la determinazione di Elphaba di rimanere fedele a sé stessa e agli altri avrà conseguenze inaspettate e scioccanti sul suo futuro. Le loro straordinarie avventure a Oz le porteranno infine a compiere i loro destini come Glinda la Buona e la Strega Cattiva dell’Ovest.

Wicked – La recensione del film

Tutto inizia con un racconto che ha contribuito all’infanzia di molti, il classico Il meraviglioso mago di Oz di L. Frank Baum paragonabile a classici come il Peter Pan di J. M. Barrie, La fabbrica di cioccolato di Roald Dahl o Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carroll. Da “L’isola che non c’è” alla fabbrica di dolciumi e meraviglie di Willie Wonka, fino a scendere giù in profondità nella “Tana del bianconiglio” insieme ad Alice, tutti questi racconti hanno creato degli universi alternativi da fiaba, mondi non privi di pericoli e popolati di bizzarre creature, ma tutti in grado di far viaggiare la mente, creare un immaginario transgenerazionale e fantasticare senza freni.

Il classico di L. Frank Baum è approdato al cinema nel 1939 generando un piccolo gioiello che ancora oggi è un gran piacere rispolverare. Per ritrovare una meravigliosa Judy Garland e il suo evergreen da Oscar “Over the rainbow”, la malvagia strega dell’Ovest, il cagnolino Toto, le scimmie volanti e i tre compagni d’avventura: lo spaventapasseri, il leone e l’uomo di latta. Ma i tredici libri ambientati da Baum nel mondo di Oz e l’adattamento cinematografico diretto da Victor Fleming sono solo l’inizio poiché l’immaginario creato ha generato tutta una serie di pellicole dal remake alla rivisitazione fino ai sequel non ufficiali. Ricordiamo il film d’animazione Ritorno a Oz (1972) prodotto dalla Filmation e con Liza Minnelli, figlia di Judy Garland, come voce di Dorothy; la versione televisiva anime giapponese anni ottanta; il sequel non ufficiale Nel fantastico mondo di Oz (1985) prodotto da Disney e con una Dorothy interpretata dalla Fairuza Balk del film “Giovani streghe” e l’adattamento cinematografico del musical The Wiz uscito con il titolo I’m Magic (1985), diretto da Sidney Lumet, scritto da Joel Schumacher e interpretato da Mihale Jackson e Diana Ross.

Il mondo di Oz sul grande schermo è giunto fino agli anni 2000 con il sequel/prequel Il grande e potente Oz, diretto da Sam Raimi, musicato dal fidato collaboratore Danny Elfman e prodotto da Disney. Il film di Raimi si è rivelato un successo di pubblico ma ha diviso la critica, cosa che non è accaduta invece con il film d’animazione Il magico mondo di Oz, un sonoro flop di pubblico e critica uscito lo stesso anno e liberamente tratto dal romanzo del 1989 Dorothy of Oz di Roger Stanton Baum.

l’EXPLOIT A TEATRO DEL MUSICAL ORIGINALE…

In tutto questo baillame in celluloide nel 2003 approda a teatro “Wicked”, un musical di Broadway composto da Stephen Schwartz (musiche e testi) con libretto di Winnie Holzman, basato sul romanzo Strega – Cronache dal Regno di Oz in rivolta (1995), scritto da Gregory Maguire, illustrato da Douglas Smith e dopo il successo del musical ripubblicato da Mondadori come “Wicked – Vita e opere della Perfida Strega dell’Ovest” o semplicemente “Wicked”. Il romanzo di Maguire È il primo libro della serie “Wicked Years”, romanzi revisionisti che riscrivono la storia creata da Baum rivisitandola in chiave politica (La serie comprende i seguiti “Son of a Witch”, “A Lion among Men” e l’epilogo “Out of Oz”, tutti inediti in Italia).

La produzione originale di “Wicked” debutta a Broadway nel 2003 con Idina Menzel nel ruolo di Elphaba, Kristin Chenoweth nel ruolo di Galinda, Norbert Leo Butz nel ruolo di Fiyero e Joel Grey nel ruolo del Mago. Il successo è immenso e immediato con tre Tony Awards e sette Drama Desk Awards vinti, mentre l’ album con le interpretazioni del cast originale si aggiudica un Grammy. Il successo della produzione di Broadway ha generato molte produzioni in tutto il mondo, tra cui una produzione di lunga data nel West End di Londra. “Wicked” ha battuto i record al botteghino in tutto il mondo, superando nel 2016 1 miliardo di dollari di entrate totali a Broadway, unendosi a Il Fantasma dell’Opera e Il Re Leone come unici spettacoli di Broadway a raggiungere questi incassi. Nel 2017, “Wicked” ha superato “Il Fantasma dell’Opera” come secondo musical di Broadway con il più alto incasso, dietro solo a “Il Re Leone”.

UN ADATTAMENTO A DIR POCO SONTUOSO…

Ora che abbiamo un’idea di quello che c’è dietro l’adattamento possiamo inoltrarci in una disamina del “Wicked” cinematografico che il regista Jon M. Chu ha deciso con intelligenza di dividere i due parti. Chu è noto per aver diretto due film della serie Step Up, il documentario Justin Bieber: Never Say Never, un tentativo fallito di portare Jem e le Hologram al cinema in live-action e per la commedia campione d’incassi Crazy & Rich. Chu con “Wicked” è al suo secondo adattamento di un musical dopo Sognando a New York – In the Heights, film quest’ultimo che è piaciuto alla critica, ma non al pubblico che ne ha decretato il flop a livello d’incassi.

Jon M. Chu torna in gran spolvero e conferma tutto quelo che si era visto con la sua solida regia in “Sognando a New York – In the Heights”. Wicked si può tranquillamente definire un adattamento “sontuoso” in cui la CGI, le coreografie, i costumi e le scenografie non fanno altro che amplificare la grande qualità del materiale originale, incluse le due talentuose protagoniste, la candidata all’oscar e al Golden Globe Cynthia Erivo, pluripremiata attrice di teatro prestata al cinema e alla tv che interpreta l’ostracizzata strega dalla pelle verde Elphaba. Al suo finaco la pop star Ariana Grande, anche lei proveniente dal musical e con all’attivo una lunga gavetta televisiva e una manciata di ruoli cinematografici. Grande interpreta Galinda aka Glinda, adorabile ed egocentrica studentessa dell’Università Shiz, una sorta di Hogwarts dove si studia stregoneria, alcuni insegnanti sono animali parlanti e la preside è la celebre strega Madame Morrible interpretata dal premio Oscar Michelle Yeoh.

“Wicked” incanta a livello visivo, farà la gioia degli amanti del musical per la qualità dei brani e delle interpretazioni (le due protagoniste cantano dal vivo), con pezzi come “Popular”, “The Wizard and I” e “Defying Gravity” che lasciano il segno, in special modo “Defying Gravity” che dona grande energia all’epilogo del film. Inoltre la dinamica Elphaba/Glinda, la loro improbabile amicizia in divenire presenta un’evoluzione in grado di generare grande empatia, una dinamica quella delle future migliori amiche agli antipodi che ci ha ricordato da molto vicino quella di Mercoledì Addams e la licantropa Enid Sinclair nella serie tv Mercoledì.

IL MONDO DI OZ TRA POLITICA E INCLUSIVITA’…

E ora veniamo a tutta la parte del mondo di Oz che il romanzo “revisionista” di Gregory Maguire, da cui è tratto il musical, rivisita in chiave politica e moderna miscelando i tratti di una società utopica, basata su tolleranza e inclusività, con il mondo reale e quello che sta diventando la società odierna, sempre più divisa in fazioni e manipolata da politica, improbabili teorie del complotto e social media che veicolano propaganda e “fake news” con la scusante del “Vox populi, vox Dei”. Nonostante Oz appaia come un mondo variegato per quanto riguarda il colore della pelle, le etnie e la convivenza pacifica, qualcosa a cui si auspica anche nel mondo reale, la società di Oz è in realtà ben lontana da questa utopistica visione. Lo vediamo attraverso gli occhi di una Elphaba ostracizzata, bullizzata e infine raggirata e manipolata dai poteri forti, che non potendola controllare la trasformano nel nemico comune da combattere in grado di unire il popolo, diventando suo malgrado una grande “arma di distrazione di massa”. Che siano streghe dalla pelle verde o animali parlanti, i temi dell’oppressione e della resistenza sono ben percettibili nel film grazie a questi personaggi immaginari che affrontano gli stessi pregiudizi con cui ognuno di noi è costretto a confrontarsi quotidianamente, in una società moderna dove cinismo e sopraffazione sono diventate vere e proprie parole d’ordine.

Curiosità

Il film è l’adattamento cinematografico dell’omonimo musical di Winnie Holzman e Stephen Schwartz, tratto dal romanzo Strega – Cronache dal Regno di Oz in rivolta di Gregory Maguire, a sua volta una rivisitazione de Il meraviglioso mago di Oz di L. Frank Baum.

Pfannee è tradizionalmente interpretato sul palco da una donna. Il personaggio è stato trasformato in maschile in modo che Bowen Yang potesse interpretare il ruolo.

Ariana Grande ha chiesto a Bowen Yang di interpretare Pfanee. Quando Yang ha detto che non gli era permesso girare un film durante una stagione del Saturday Night Live, Grande ha chiamato personalmente Lorne Michaels per supplicarlo. Alla fine hanno elaborato un programma che richiedeva a Yang di volare dentro e fuori dal paese una volta alla settimana.

Sono stati costruiti set pratici e integrati con CGI anziché essere girati su schermi verdi o blu. Il regista Jon M. Chu voleva che il mondo di Oz sembrasse un posto reale piuttosto che un semplice sfondo generato al computer. Ciò includeva la piantagione di 9 milioni di tulipani come parte del paesaggio per la Terra dei Mastichini (Munchkinland).

Durante la scena nella Città di Smeraldo che raffigura la capacità del Mago di leggere l’Orripilario, lo si può sentire cantare “O-ma-ha”. Nel libro originale “Il meraviglioso mago di Oz”, il Mago è un artista circense di Omaha.

Durante la canzone “Popular”, Glinda mostra delle scarpette color rubino e le batte insieme tre volte in omaggio all’incantesimo “Nessun posto é bello come casa mia” de Il mago di Oz (1939), un sentimento extra speciale per Elphaba che si sente come se appartenesse a un posto per la prima volta.

Il nome della strega cattiva, Elphaba, è stato creato prendendo la pronuncia fonetica delle iniziali dell’autore originale del “Mago di Oz” L. Frank Baum, L-F-B, che sono diventate Elphaba.

È stato riferito molte volte che Idina Menzel voleva interpretare Elphaba in questa versione, ma alla fine ha rivelato di aver pensato di essere troppo vecchia per il ruolo. Durante un’intervista con Andy Cohen ha detto che avrebbe volentieri avuto un cameo più piccolo come Melena, la madre della strega cattiva.

Amanda Seyfried stava attivamente cercando di ottenere il ruolo di Glinda prima che Ariana Grande venisse scelta. Seyfried ha dichiarato in interviste passate di aver preso lezioni di canto per prepararsi alla sua audizione. Mentre stava girando la miniserie tv The Dropout (2022), è andata avanti e indietro e ha fatto audizioni di persona diverse volte nei fine settimana per interpretare Glinda.

La strega cattiva dell’Ovest non è verde nei romanzi originali di “Oz” di L. Frank Baum. È raffigurata come una vecchia strega con tre trecce e una benda sull’occhio. La pelle verde era stata originariamente concepita per il film Il mago di Oz (1939), da cui l’autore Gregory Maguire ha scelto di derivare la sua opera letteraria. “Wicked” è uno dei tanti adattamenti del mondo di “Oz” che hanno incorporato l’aspetto della pelle verde, come la serie tv C’era una volta (2011) e il sequel/prequel Il grande e potente Oz (2013).

Prima del casting, sia Cynthia Erivo che Ariana Grande si erano esibite in concerti per “Wicked”, con Grande che cantava una canzone solitamente cantata da Elphaba durante lo speciale A Very Wicked Halloween: Celebrating 15 Years on Broadway (2018), ed Erivo che cantava una canzone solitamente cantata da Galinda.

Il personaggio di Keala Settle, Miss Coddle, è stato creato per questo film, non essendo presente nel romanzo o nella versione teatrale.

Ad aprile 2022 è stato annunciato che questo film sarebbe stato diviso in due parti. Il regista Jon M. Chu ha pubblicato la notizia su Twitter, spiegando: “Mentre preparavamo questa produzione nell’ultimo anno, è diventato sempre più chiaro che sarebbe stato impossibile incastrare la storia di ‘Wicked’ in un singolo film senza danneggiarla seriamente. Quindi abbiamo deciso di darci una tela più grande. Con più spazio, possiamo raccontare la storia di Wicked come doveva essere raccontata, aggiungendo ancora più profondità e sorpresa ai viaggi di questi amati personaggi”.

Marissa Bode (Nessarose) è effettivamente disabile e usa una sedia a rotelle. Questa è la prima volta nella storia di Wicked che il personaggio è stato interpretato da un attore disabile.

Il guardiano che dichiara: “Il mago ti vedrà ora”, alla fine di “One Short Day” è Stephen Schwartz, che ha composto la musica e scritto i testi del musical. Schwartz voleva modernizzare il grande numero di Galinda, “Popular”, dandole un ritmo più hip-hop. Ariana Grande (Galinda/Glinda) era categoricamente contraria a questo suggerimento, dicendo: “Assolutamente no, non farlo. Voglio essere Glinda, non Ariana Grande che interpreta Glinda”.

In numerose interviste, Jonathan Bailey ha affermato che il cavallo che ha cavalcato in questo film è lo stesso cavallo che ha cavalcato quando ha interpretato Anthony innella serie tv Bridgerton (2020). Bailey ha stabilito un legame con il cavallo Jack quando ha realizzato quella serie. Dal momento che il suo personaggio in “Wicked” ha un cavallo, ha chiesto espressamente Jack.

Le performance di Cynthia Erivo e Ariana Grande durante la loro audizione avrebbero fatto piangere Jon M. Chu e la troupe. Chu ha anche sottolineato su X (ex Twitter) che “tutti hanno dovuto fare un’audizione. Nessuna offerta diretta […]. È stato incredibilmente umiliante vedere questi attori sfogare le loro viscere sul pavimento per questo film”.

L’ombra che la mano di Elphaba crea quando si allena con Madam Morrible è un omaggio alla famigerata foto di Margaret Hamilton nei panni della Strega Cattiva nel film Il Mago di Oz (1939).

Il romanzo originale “Wicked” descrive Fiyero Tigelaar come un uomo dai capelli lunghi e dalla pelle scura. Essendo un principe della tribù dei Martufi (Arjiki) ha il viso dipinto e questo aspetto alla fine lo rende un outsider, molto simile a Elphaba dalla pelle verde. I creatori della versione musicale pensavano che i tatuaggi non si sarebbero tradotti bene sul palco, quindi Fiyero è più classicamente bello e ben rasato.

Cynthia Erivo ha contribuito a diversi aspetti dell’aspetto di Elphaba, in particolare i suoi capelli e le sue unghie (sempre importanti nel look di Erivo): “Sapevo che volevo che Elphaba avesse delle micro trecce e volevo che avesse un set completo di unghie, come un cenno alla mia cultura e un cenno al mondo di Oz. Ho immaginato che le sue unghie fossero parte della sua magia: crescono semplicemente da lei e lei non aveva ancora scoperto il perché, come per la sua pelle verde”.

Per aiutare a pubblicizzare il film il giorno della sua uscita nel Regno Unito, l’attore Jeff Goldblum (che interpreta il Mago di Oz nel film) si è seduto nella stazione ferroviaria internazionale di St Pancras a Londra suonando il pianoforte, attirando l’attenzione di un pubblico sorpreso composto di turisti.

Jon M. Chu ha citato i film fantasy Pleasantville (1998) e The Truman Show (1998) come influenze del modo in cui la storia di “Wicked” ritrae tematicamente la Terra di Oz: “Aiuta a creare questa idea di ribellione che questa nuova generazione più giovane sta scoprendo… Quanto lontano porterà tutti a Oz nel corso dell’intera storia di entrambi i film? È un risveglio di una generazione. Inizi a vedere la verità su cose che forse ti sono state insegnate in modo diverso”. Naturalmente, una delle principali influenze tematiche su Pleasantville, in cui molti personaggi iniziano le loro storie in bianco e nero e poi passano al colore, è stato il film del 1939 Il mago di Oz, che notoriamente passa al glorioso Technicolor quando Dorothy atterra a Oz.

Il tornado che porta Dorothy a Oz e crea un cambio di regime è accennato nelle prime immagini del film e in tutto il film. Il cappello di Elphaba ha la forma di un tornado capovolto che si riflette nell’acqua che ha sciolto la strega. Le scarpe d’argento hanno i tacchi a forma di tornado. Quando Elphaba rompe il vetro della finestra della stanza del dormitorio condiviso da lei e Galinda, si rompe a forma di cappello; un’inquadratura inquadra parzialmente Galinda all’interno del vetro rotto a forma di cappello, prefigurando il fatto che darà a Elphaba proprio quel cappello, il primo elemento del suo ensemble da Strega cattiva dell’ovest. Madame Morrible, il cui potere è controllare il meteo, ha un’elaborata acconciatura pensata per evocare le nuvole.

L’abito caratteristico di Glinda è blu nella versione teatrale, come la Strega buona del Nord (Locasta, non Glinda) è raffigurata nelle storie originali di Oz. Questo film lo cambia in rosa, rispecchiando la famosa interpretazione di Glinda di Billie Burke in Il mago di Oz (1939).

Secondo Jon M. Chu, diversi uccelli avevano costruito nidi nei set costruiti e cantavano insieme a Cynthia Erivo quando si esibiva. Gli assistenti di produzione dovevano utilizzare richiami di uccelli rapaci per farli tacere prima che potessero filmare.

Nessarose indossa delle pantofole argentate. Ciò è in linea con il romanzo originale “Il meraviglioso mago di Oz” piuttosto che con il film del 1939, in cui vennero cambiate in scarpette rosse rubino per mettere meglio in risalto il Technicolor.

La madre di Galinda è interpretata da Alice Fearn che ha anche interpretato Elphaba nella produzione londinese di Wicked nel West End.

Cynthia Erivo indossava delle protesi alle orecchie verdi per non dover togliere gli orecchini. Ariana Grande ha ammesso di averne tenuti un paio.

Le riprese sono iniziate 20 anni dopo il debutto di “Wicked” a Broadway. Lo spettacolo è ancora allestito al Gershwin Theatre nel 2024.

Un professore invisibile “Mombi” viene menzionato nella cerimonia di apertura di Shiz, un riferimento a una strega sia nelle storie originali di Oz che nel romanzo “Wicked”. Mombi è anche un antagonista in Nel fantastico mondo di Oz (1985).

In vari punti delle loro rotazioni, le traverse negli scaffali circolari della biblioteca creano le lettere O e Z.

In una scena, si può vedere un manifesto che pubblicizza l’artista Oscar Diggs. Questo artista è, in effetti, il Mago. Nel romanzo Il ritorno del mago di Oz (Dorothy and the Wizard in Oz, 1908), il Mago rivela che il suo nome completo è Oscar Zoroaster Phadrig Isaac Norman Henkle Emmanuel Ambroise Diggs (iniziali OZPINHEAD).

Il romanzo originale ha un sequel, “Son of a Witch”, pubblicato nel 2005. Lo scrittore Gregory Maguire lo ha dedicato al cast e alla troupe del “Wicked” di Broadway.

Secondo il costumista Paul Tazewell, l’abito di Elphaba da Strega cattiva dell’ovest è descritto come “una collezione Jean-Paul Gaultier con un’atmosfera Gilded Age (1870-1890)”.

Uno dei libri che Fiyero maltratta in biblioteca ha la copertina di un tipico romanzo rosa erotico e s’intitola “Forbidden Corn”.

Quando Elphaba e Fiyero salvano il giovane cucciolo di leone, scappano in bicicletta, con la testa del cucciolo che fa capolino dal cestino della bici di Elphaba . Questo è un cenno ad Almira Gulch, che se ne va in bicicletta con il cagnolino Toto nel suo cestino in Il mago di Oz.

Il personaggio di Keala Settle, Miss Coddle, è stato creato per questo film, non essendo presente nel romanzo di Gregory Maguire o nel musical teatrale del 2003. Molte delle sue battute sono state originariamente pronunciate da Madame Morrible nella produzione teatrale.

Kristin Chenoweth, la Glinda originale di Broadway, ha elogiato il film insieme all’interpretazione di Grande. Idina Menzel, che ha dato origine al ruolo di Elphaba, ha detto di non aver sentito il bisogno di dare consigli a Erivo, dicendo “Sta spaccando ed è una forza della natura a pieno titolo”. L’autore Gregory Maguire, il cui lavoro è alla base del musical, ha elogiato con entusiasmo il film e ha apprezzato il modo in cui il film esalta i temi della storia che riteneva importanti, come l’ingaggio di Erivo per il ruolo di Elphaba.

I figli di Judy Garland, che ha interpretato Dorothy nel film del 1939, hanno approvato tutti il film, tra di loro Lorna Luft ha affermato che era “mozzafiato da guardare” e “tutto ciò che volevo che fosse”.

All’inizio di novembre 2024 è stato rivelato che la Mattel ha stampato accidentalmente l’URL di un sito di film per adulti (che è molto simile al sito Web ufficiale del film) sul retro della confezione delle bambole Glinda ed Elphaba. La Mattel ha affermato che era in corso un richiamo, ma molte di queste erano già arrivate su eBay come oggetti da collezione.

Durante un’intervista al podcast “Sentimental Men”, Ariana Grande ha detto che il regista Chu incoraggiava gli attori ad improvvisare le loro scene (o “recitare”, come lo chiama lei) e sottolinea che una delle scene che l’ha sorpresa di più non solo è finita nel film ma è stata persino inserita nel trailer, è stata la scena “Non potrei mai. Questo è il tuo momento! Arrivo.”, che era un’improvvisazione e non faceva originariamente parte della sceneggiatura. Ha anche completamente dimenticato che Galinda sbatteva il libro sul tavolo per sottolineare un “Giusto!” molto enfatico durante “Popular”, e “si è spaventata” ascoltando la ripresa dal vivo in studio.

Elphaba cercandi di impedire a Nessarose di essere portata via da Miss Coddle, esegue invece un incantesimo e rovina un murale del Mago. Le macerie cadute rivelano un secondo murale che mette in risalto gli insegnanti animali di Shiz. Ciò dimostra che stanno cercando di cancellare ogni prova che gli animali siano in grado di parlare e che un tempo erano tenuti in grande considerazione come insegnanti.

Durante il brano “The Wizard and I”, Elphaba (Cynthia Erivo) menziona il desiderio di non avere più la pelle verde. Mentre lo dice, i colori che brillano sul suo viso annullano brevemente il verde e le donano un colore di pelle “normale”, ma subito dopo afferma che questo non è davvero importante per lei, i colori continuano a girare e lei diventa di nuovo verde.

Lady Gaga, Jessie J e Lea Michele sono state prese in considerazione per il ruolo di Elphaba.

Il numero “Dancing Through Life” con i suoi set girevoli voleva essere un omaggio al numero di danza a parete e soffitto di Fred Astaire “You’re All the World To Me” dal film Sua altezza si sposa (1951).

Nick Jonas, Joe Jonas, Spencer Sutherland e Ryan McCartan hanno fatto tutti un provino per il ruolo di Fiyero. McCartan ha interpretato Fiyero nel cast del 15° anniversario di “Wicked” al teatro Gershwin.

Secondo lo scenografo Nathan Crowley, la città di Oz era basata sulla Fiera mondiale di Chicago del 1893, che esponeva l’architettura modernista. “Oz è una fiaba americana. Per me è Chicago e i grandi archi, Louis Sullivan, Daniel Burnham e John Wellborn Root, grandi architetti all’inizio del secolo precedente.”

Dopo il debutto del romanzo “Wicked” di Gregory Maguire nel 1995, Demi Moore avrebbe dovuto produrre l’adattamento cinematografico con Marc Platt. Il progetto è stato ritardato a causa dello sviluppo del musical teatrale.

Elphaba e Glinda sono le uniche studentesse Shiz che non indossano l’uniforme Shiz nei suoi tradizionali colori blu e grigio. Quella di Glinda è principalmente rosa pastello, mentre quella di Elphaba è grigia e nera. Tuttavia, tutte le studentesse mastichine hanno elementi di scarabocchi arancioni sulle loro uniformi, quindi forse ci sono diverse varianti di uniformi date agli studenti in base alla loro provenienza in Oz.

Il cavallo di Fiyero è stato tinto di blu scuro con tintura vegana e sicura per gli animali. Anche “Il mago di Oz” presentava un cavallo colorato, anche se quello era tinto con gelatina.

Jon M. Chu ha lasciato Willow – la serie (2022) per dirigere questo film.

Essere in questo film ha segnato un punto importante per Ariana Grande, che da bambina era una grande fan di Judy Garland.

Per il suo album di debutto “Yours Truly” nel 2013, insieme a Mika, Ariana Grande ha cantato “Popular Song”, una canzone ispirata e che campiona “Popular” da “Wicked”.

I tatuaggi di Ariana Grande dovevano essere coperti con un trucco color carne durante le riprese.

Il regista Jon M. Chu cita il film fantasy d’avventura Hook – Capitan Uncino (1991) come un’influenza sulla scala e la scenografia del film. “Dietro le quinte, Steven Spielberg era su un molo con una gigantesca nave pirata. Se questa è la mia unica opportunità di fare questo, voglio farlo.”

Jon M. Chu ha precedentemente diretto Michelle Yeoh in Crazy & Rich (2018).

Il film è uscito 85 anni dopo Il mago di Oz (1939).

Boq ha una cotta per Galinda/Glinda. Nella vita reale Ethan Slater e Ariana Grande che interpretano Boq e Galinda/Glinda hanno iniziato una relazione quando si sono incontrati sul set di Wicked.

Secondo Nathan Crowley, la Shiz University era basata sull’architettura americana di inizio secolo con design veneziani e moreschi incorporati.

La Glinda di Ariana Grande sembra molto più giovane all’inizio del film rispetto all’interpretazione dello stesso personaggio da parte di Billie Burke nello stesso periodo di eventi in Il mago di Oz (1939). Ciò è ragionevole poiché Grande aveva 31 anni, mentre Burke ne aveva 55. D’altra parte Cynthia Erivo in questo film e Margaret Hamilton in Il mago di Oz (1939) avevano entrambe 37 anni quando interpretavano Elphaba.

Ryan McCartan, che ha interpretato Fiyero a Broadway, ha fatto un provino per Fiyero nel film. Lo ha confermato sul suo canale YouTube.

Andy Nyman (Governatore Thropp) ha precedentemente interpretato Dan in Judy (2019), un film su Judy Garland che ha interpretato Dorothy in Il mago di Oz (1939), la storia su cui si basano questo musical e questo film.

Gli amici di Glinda Pfannee (Bowen Yang) e ShenShen (Bronwyn James) non compaiono nel musical teatrale. Sono stati aggiunti dal romanzo come sollievo comico per il film.

Idina Menzel ha dato origine al ruolo di Elphaba a teatro. È famosa per aver recitato nei film Frozen – Il regno di ghiaccio (2013) come Elsa, con cui il personaggio di Elphaba condivide alcune somiglianze: sono entrambi emarginate dalla società; entrambe le storie hanno come antagonista una ragazza frizzante e amante del divertimento (Anna in “Frozen” e Galinda in “Wicked”) che si innamora immediatamente di un ragazzo solo per scoprire che i suoi sentimenti non coincidono con i loro; e la canzone simbolo di Elsa “Let It Go” condivide temi simili con la canzone di Elphaba “Defying Gravity”: trovare potere e sicurezza in se stessi in mezzo all’ostilità sociale.

Durante la propaganda del Mago, si può capire che sta solo cantando “Omaha”, che naturalmente nessun Oziano saprà essere solo il nome di un posto nel Nebraska: in particolare la città natale del Mago, come rivelato nel romanzo Il meraviglioso mago di Oz.

La testa gigante nella sala del trono di Oz è stata progettata per avere l’aspetto di Jeff Goldblum.

Questo è il secondo adattamento de ” Il mago di Oz” della Universal Pictures, dopo I’m magic (1978).

Per aiutare i team di parrucchieri e truccatori, Ariana Grande si è decolorata i capelli e le sopracciglia, mentre Cynthia Erivo si è rasata.

A Lady Gaga è stato offerto il ruolo di Elphaba, ma alla fine ha deciso di rifiutare e interpretare Harley Quinn in “Joker: Folie à Deux”. Sabrina Carpenter ha fatto due provini per Glinda. Il regista Jon Chu ha detto: “Fisicamente, Carpenter era impeccabile come Glinda, ed è un’artista molto carismatica. Ma non aveva l’estensione vocale richiesta per il ruolo. Nel momento in cui abbiamo visto il nastro di Ariana Grande, abbiamo capito che era la nostra Glinda”.

È la seconda volta che Ariana Grande e Jon M. Chu hanno lavorato insieme a un film. In precedenza aveva avuto un cameo in Jem e le Holograms (2015) che è finito sul pavimento della sala di montaggio, ma è stato incluso nelle scene eliminate nel Blu-ray.

Altri registi che erano in trattative per dirigere il film prima che Stephen Daldry fosse inizialmente selezionato includevano J.J. Abrams, James Mangold, Ryan Murphy e Rob Marshall.

Il team dei capelli ha creato oltre 3500 parrucche per la produzione.

In alcune scene, il notevole strabismo di Ariana Grande è stato corretto usando la CGI.

Reneé Rapp (Mean Girls) ha fatto un provino per il ruolo di Glinda.

Il produttore Marc Platt ha ricordato che Whoopi Goldberg e Laurie Metcalf volevano recitare in questo film.

Il look di Galinda è stato ampiamente ispirato da Grace Kelly.

Ci è voluta una squadra di quattro intrecciatrici per realizzare le microtrecce di Elphaba. Gli intrecciatori sono venuti per mettersi al lavoro sulle parrucche personalizzate. In totale, c’erano dieci parrucche di Elphaba, anche se la maggior parte erano per le controfigure di Erivo, piuttosto che per l’attrice stessa.

Idina Menzel ha interpretato Shelby Corcoran, la madre biologica di Rachel, in Glee (2009). Jeff Goldblum è stato guest star nel ruolo del padre adottivo di Rachel, Hiram Berry. Le canzoni di “Wicked”, tra cui “Defying Gravity” di Rachel nelle stagioni 1 e 5, sono eseguite in quella serie e la stessa Lea Michele (Rachel) è stata presa in considerazione per il ruolo di Elphaba in questo film.

Curiosità con “SPOILER” sul finale del film

Nessarose è vista indossare calzini a righe con le pantofole ingioiellate, un omaggio ai calzini a righe che indossa la Strega Cattiva dell’Est quando la casa di Dorothy le cade addosso in Il mago di Oz (1939). Prefigura anche il futuro di Nessarose come Strega Cattiva dell’Est.

Durante la sequenza di MagoMania (“Wiz-O-Mania”), lo show che accoglie Elphaba e Glinda al loro arrivo nella Città di smeraldo, Idina Menzel e Kristin Chenoweth (rispettivamente Elphaba e Glinda dello show di Broadway) eseguono un duetto insieme, e più tardi stanno accanto alla Elphaba e alla Glinda di Cynthia Erivo e Ariana Grande in un momento che diventa una sorta di “passaggio del testimone”.

Ci sono alcuni Easter egg che fanno riferimento a Il mago di Oz (1939): nell’apertura puoi vedere Dorothy, Toto, Spaventapasseri, Uomo di latta e il Leone codardo che camminano sulla strada di mattoni gialli. Il font dei titoli. La bicicletta di Elphaba con il cestino sul retro (un cucciolo di leone sbircia fuori dal cestino, che ricorda il cane Toto). Durante il brano “Popular”, ci sono un paio di scarpe rosse scintillanti, che ricordano le scarpette rosse. Quando si trova di fronte alla testa enorme automatronica del Mago, Elphaba si spaventa e inizia a girare e correre esattamente nello stesso modo in cui fa il Leone codardo nell’originale.

Glinda fa meno apparizioni nel romanzo. Il suo ruolo è stato ampliato nel musical e di conseguenza, in questo film. Inoltre, inizia con il suo vero nome Galinda, che in seguito cambia in onore del Dottor Dillamond, che la chiamava sempre “Glinda”.

Verso la fine del numero di Kristin Chenoweth e Idina Menzel, Menzel canta una progressione di note che è anche il famoso finale di “Defying Gravity”, appena sotto l’ottava.

Ariana Grande è nominata nei titoli di coda mentre interpreta ‘Galinda/Glinda’ e usa il suo nome completo: Ariana Grande Butera.

Mentre Elphaba si eleva al di sopra delle guardie del Mago durante “Defying Gravity”, i loro testi variano a seconda del mezzo. Nello spettacolo teatrale, gridano “Prendetela!” mentre nell’adattamento cinematografico, cantano “Uccidetela!”

Il viaggio di Elphaba riflette le esperienze che Dorothy avrebbe poi avuto lungo la Strada di mattoni gialli. Oltre al tema di “Unlimited” che ha la stessa melodia di “Somewhere Over the Rainbow”, la canzone “I Want” di Elphaba prefigura quella di Dorothy con l’apparizione di un arcobaleno e di uccelli azzurri alla fine. Più tardi, lei e Glinda hanno esperienze simili nella Città di Smeraldo (fino a farsi coccolare in un salone di bellezza), reagiscono con la stessa paura quando si avvicinano al Mago (con Elphie che tenta persino di tornare indietro proprio come il Leone) e alla fine scoprono che il Mago è una totale farsa. Dimostra davvero come Dorothy e la Strega Cattiva non siano poi così diverse.

Quando Oscar (il Mago di Oz) è in piedi nel suo modellino e gioca con il grande globo illuminato che rappresenta la luna, è un riferimento visivo al film del 1940 Il grande dittatore, in cui il personaggio di Charlie Chaplin, il malvagio dittatore Adenoid Hynkel (una parodia di Adolf Hitler), gioca con un modello della Terra più o meno nello stesso modo. Questo è un presagio della rivelazione finale che il mago sta pianificando di ottenere ulteriore potere autoritario per sé stesso controllando la popolazione e distraendola con un nemico comune.

Durante “No One Mourns the Wicked”, Glinda è visibilmente a disagio nel vedere le celebrazioni di Munchkinland (Terra dei Mastichini) sulla scia della morte della Strega Cattiva. Cerca di convincere i Mastichini / Munchkin che Elphaba non era tutta cattiva e che dovrebbe essere compatita postuma. Il finale rivela il perché: perché Glinda sa che la “cattiveria” della sua vecchia amica è iniziata come bugie sfacciate perpetuate e propagate dal Mago e da Madame Morrible per screditare Elphaba dopo che i loro tentativi di imbrigliare e controllare le sue abilità si sono ritorti loro contro.

Alla fine del film, Elphaba vola verso ovest, dirigendosi nella direzione giusta anziché a sinistra. Questo è un omaggio ai romanzi originali di L. Frank Baum in cui Oz aveva le sue direzioni della bussola distorte.

Durante la sua canzone “The Wizard and I”, Elphaba canta: “Ho appena avuto una visione, quasi una profezia: una festa in tutto Oz, che ha tutto a che fare con me!” Elphaba capisce chiaramente che all’inizio è una visione gioiosa, ma più avanti nel musical diventa chiaro che in realtà prefigura l’eccitazione dei Mastichini / Munchkin nell’apprendere della sua morte (nella canzone “No One Mourns the Wicked”).

Elphaba e Glinda entrano nella sala del trono del Mago con le braccia unite, nello stesso modo in cui fanno Dorothy e i suoi amici inIl mago di Oz.

Quando il dottor Dillamond spiega a Elphaba cosa sta succedendo a Oz (“Something Bad”), le dice che una tattica autoritaria molto antica è quella di creare un falso nemico comune da denigrare, in modo che la popolazione rinunci volontariamente alle libertà in cambio della sicurezza. Il fatto che sia il professor Dillamond, una capra senziente e parlante, a insegnare questo a Elphaba è rilevante; un altro termine utilizzato per un falso nemico su cui vengono ingiustamente riversate la colpa, la rabbia e le ansie di una società è “capro espiatorio”.

“One Short Day” è ampliato per il film con gli attori dello show di MagoMania che descrivono in dettaglio le origini del Mago di Oz, spiegando che l’Orripilario era il libro degli antichi maestri di magia. Anche se queste figure sono morte e la loro capacità di leggere l’Orripilario con loro, è stato profetizzato che un giorno ne sarebbe arrivato uno che avrebbe potuto leggere l’Orripilario. Il Mago afferma di poterlo fare. Ma sta mentendo.

Peter Dinklage e Michelle Yeoh sono co-protagonisti nel loro secondo film insieme dopo Transformers – Il risveglio (2023). In quel film Dinklage interpretava il robot malvagio Scourge e Yeoh era l’eroico robot Airazor; in questo film i loro ruoli di eroe e cattivo sono invertiti.

Winnie Holzman, co-sceenggiatrice e scrittrice del libretto teatrale originale, appare in un cameo tra il pubblico di Wiz-O-Mania come la donna che è emozionata perché il Mago riesce a leggere l’Orripilario.

Kristin Chenoweth, l’interprete originale di Glinda nel musical Wicked del 2003 appare in un cameo come una Super Star di Wiz-O-Mania (insieme alla sua co-star originale Idina Menzel). Ad un certo punto, Chenoweth esegue una delle sue note alte operistiche distintive.

Wicked – La colonna sonora del film

Le musiche originali del film sono di John Powell (Dragon Trainer, Solo: A Star Wars Story, Happy Feet, Shrek, Don’t Worry Darling, Pan – Viaggio sull’isola che non c’è, Quel Natale) e Stephen Schwartz (Il principe d’Egitto, Il gobbo di Notre Dame, Pocahontas, Come d’incanto, Come per disincanto).

(Dragon Trainer, Solo: A Star Wars Story, Happy Feet, Shrek, Don't Worry Darling, Pan – Viaggio sull'isola che non c'è, Quel Natale) e (Il principe d'Egitto, Il gobbo di Notre Dame, Pocahontas, Come d'incanto, Come per disincanto). Il duo principale ha insistito per cantare dal vivo durante le riprese. Secondo il regista Jon M. Chu, "Quando stavamo girando, quelle ragazze erano tipo, 'Fan*ulo le pre-registrazioni. Andiamo in diretta.'" Inizialmente era scettico al riguardo, poiché ci sarebbe stato "molto vento" nei loro tubi dell'aria mentre eseguivano le sequenze più complesse mantenendo le loro voci cantate. Loro hanno semplicemente risposto, "Sì. È quello che facciamo."

LE MUSICHE DEL FILM:

1. Arrival at Shiz University (2:08)

2. Our Heroes Meet (1:54)

3. Nessarose (1:10)

4. Meet the Faculty (3:34)

5. Elphaba’s Power (3:35)

6. How to Loathe Your Roommate (3:43)

7. History Lesson (3:46)

8. Levitate the Coin (2:17)

9. All Around Something Bad (2:17)

10. Prince Fiyero of Winkie Country (3:16)

11. The Book Place (2:00)

12. Elphaba at Ozdust (3:02)

13. Sharing Secrets (2:00)

14. Look at You (1:19)

15. Replacement Teacher (3:49)

16. Cub Rescue (1:45)

17. Forest Feelings (2:02)

18. Ozian Invitation (2:30)

19. Galinda Becomes Glinda (3:36)

20. Train to Emerald City (2:18)

21. Hall of Grandiosity (2:40)

22. A Wizard’s Plan (4:23)

23. The Grimmerie (2:06)

24. Transformations (8:10)

25. Monkey Mayhem (3:40)

26. All Around Defying Gravity (5:45)

L’album con le musiche di “Wicked” è disponibile su Amazon.

LE CANZONI DEL FILM:

1. No One Mourns the Wicked (feat. Andy Nyman & Courtney Mae-Briggs & Jeff Goldblum & Sharon D. Clarke & Jenna Boyd) – Wicked Movie Cast & Ariana Grande

2. Dear Old Shiz (feat. Ariana Grande) – Wicked Movie Cast & Shiz University Choir

3. The Wizard and I (feat. Michelle Yeoh) – Cynthia Erivo

4. What Is This Feeling? – Ariana Grande & Cynthia Erivo

5. Something Bad (feat. Cynthia Erivo) – Peter Dinklage

6. Dancing Through Life (feat. Ariana Grande & Ethan Slater & Marissa Bode & Cynthia Erivo) – Jonathan Bailey

7. Popular – Ariana Grande

8. I’m Not That Girl – Cynthia Erivo

9. One Short Day – Cynthia Erivo & Ariana Grande

10. A Sentimental Man – Jeff Goldblum

11. Defying Gravity (feat. Ariana Grande) – Cynthia Erivo

12. Ozdust Duet (Bonus Track) – The Wicked Orchestra

La compilation con i brani del film “Wicked” è disponibile su Amazon.

