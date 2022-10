Wild Men – Fuga dalla civiltà: trailer italiano e anticipazioni del pluripremiato film danese al cinema dal 20 ottobre

Dal 20 ottobre nei cinema italiani con Arthouse, nuovo progetto editoriale di I Wonder Pictures dedicato al cinema d’essai in collaborazione con Valmyn, Wild Men – Fuga dalla civiltà, la pellicola danese che ha fatto incetta di premi nei festival di tutto il mondo. Diretto da Thomas Daneskov, il film vede protagonista un uomo in fuga dalle pressioni della società che decide di ritirarsi tra montagne e boschi norvegesi per vivere come un autentico vichingo. L’incontro con un altro improbabile fuggitivo diventerà l’occasione per un assurdo viaggio tra i fiordi della Norvegia, con alle calcagna la polizia locale, due spietati trafficanti di droga e la sua stessa famiglia. “Wild Men – Fuga dalla civiltà” è una storia ricca di personaggi colorati che affrontano le loro sfide, alla scoperta di sé stessi oltre gli stereotipi sulla mascolinità che la nostra società propone.

Trama e cast

La trama ufficiale: Martin (Rasmus Bjerg), nel disperato tentativo di superare la crisi di mezza età, decide di fuggire dalla sua famiglia per vivere sulle montagne e nei boschi norvegesi come un autentico vichingo. Caccia e raccolta, come facevano i suoi antenati migliaia di anni fa, diventano l’unica fonte di sussistenza. I suoi piani di riconnessione con la natura vengono però stravolti dall’incontro casuale con un fuggitivo di nome Musa (Zaki Youssef). Incontro che diventa per entrambi l’occasione per intraprendere un assurdo viaggio tra i fiordi della Norvegia, con alle calcagna la polizia locale, due spietati trafficanti di droga e la sua stessa famiglia.

Il cast di “Wild Men” include anche Bjørn Sundquist, Sofie Gråbøl, Marco Ilsø, Jonas Bergen Rahmanzadeh , Håkon T. Nielsen, Tommy Karlsen, Rune Temte, Katinka Evers-Jahnsen, Camilla Frey, Sigmund Hovind, Kathrine Thorborg Johansen, Thea Lundtoft Larsen, Victoria Ose, Ørjan Steinsvik e Jonas Strand Gravli.

Wild Men – trailer e video

Curiosità

Il regista Thomas Daneskov è al suo secondo lungometraggio dopo la regia del dramma Eliten (2015) e di episodi della serie tv danese Joe Tech (2017).

La sceneggiatura di “Wild Men” è di Thomas Daneskov & Morten Pape, quest’ultimo al suo primo lungometraggio dopo aver scritto corti ed episodi di serie tv (Stationen, Greenfield, Liberty).

L’attore Rasmus Bjerg (Martin) ha recitato anche in Festa di fine estate, Pietro il fortunato e L’ombra del nemico.

L’attore Zaki Youssef (Musa) ha recitato anche nel thriller Marco effekten e nelle serie tv Rita, Junglen e The Looming Tower.

L’uscita danese del film è stata posticipata dopo l’incidente in Norvegia del 13 ottobre 2021 in cui un cittadino danese ha sparato e ucciso diverse persone con delle frecce dopo un alterco in un negozio di alimentari. Il film parla di un uomo danese in Norvegia e il poster lo mostra in piedi in un negozio di alimentari con arco e frecce sulla schiena.

Le musiche originali del film sono del compositore Ola Fløttum (Forza maggiore, Segreti di famiglia, Thelma, La persona peggiore del mondo).

Foto e poster

Photo credit: Jonatan Mose / Rasmus Weng Karlsen