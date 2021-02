Will Smith protagonista del film “Fast & Loose” di David Leitch

Will Smith e il regista David Leitch (Deadpool 2, Hobbs & Shaw) collaboreranno per lo spy-thriller Fast & Loose. Il sito Deadline riporta che il candidato al Golden Globe sarà il protagonista del film che sarà diretto e prodotto da Leitch.

Il progetto è attualmente oggetto di una guerra di offerte tra servizi di streaming e grandi studi tra cui Sony, Warner Bros., Paramount, MGM. Anche la società di Smith, Westbrook Studios, produrrà insieme a Leitch con 87North. Jon ed Eric Hoeber hanno scritto la sceneggiatura del thriller sviluppato da STXFilms.

Deadline ha anche pubblicato una sinossi ufficiale di “Fast & Loose”:

Dopo che il leader di un’organizzazione criminale di alto livello ha subito una perdita di memoria a causa di un attacco, si riunisce con la sua squadra, solo per scoprire che le cose non sono come pensa che siano. Quando John Riley (Smith) si sveglia a Tijuana dato per morto e senza alcun ricordo, segue una serie di indizi per scoprire la sua identità scoprendo che ha vissuto due vite diverse: una come un boss del crimine di grande successo, circondato da belle donne, giocattoli costosi e uno stile di vita sontuoso e l’altro come agente della CIA sotto copertura, ma con uno stipendio esiguo, nessuna famiglia o vita domestica di sorta e zero successi e riconoscimenti. Il problema è che non riesce a ricordare quale di questi due persone è la sua vera identità e, cosa più importante, la vita che vuole veramente vivere.

Will Smith che alterna successi (Bad Boys for Life) a flop (Gemini Man) ha recentemente firmato come protagonista di Emancipation, una storia vera che sarà diretta da Antoine Fuqua su uno schiavo di una piantagione della Louisiana, che dopo aver subito una brutale fustigazione da uno dei sorveglianti della piantagione che lo ha quasi ucciso, decide di fuggire a nord dove si unirà all’esercito dell’Unione. Quando i medici dell’esercito scoprirono le lesioni sulla sua schiena durante una visita medica, scattarono foto delle sue cicatrici e una di queste scioccanti foto, pubblicata da importanti giornali dell’epoca, fece il giro del mondo diventando la prova della crudeltà della schiavitù in America, dando uno slancio al movimento abolizionista.

Prima di dirigere Smith in “Fast & Loose”, Leitch sarà al timone di “Bullet Train”, thriller d’azione dal cast stellare (Brad Pitt, Lad Gaga, Michael Shannon tra gli altri) basato su un romanzo di Kotaro Isaka e il regista ha in sviluppo anche l’action-horror Undying Love, su ex soldato che si innamora di una vampira, anche se per stare con lei deve affrontare il suo creatore, che è protetto da un esercito di mostri nel mondo sotterraneo di Hong Kong e The Division, adattamento live-action dell’omonimo videogioco di Tom Clancy con Jessica Chastain e Jake Gyllenhaal.