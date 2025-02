Wolf Man, recensione: un reboot intenso che aggiorna ma non innova gli horror con licantropi

Ha debuttato nei cinema italiani Wolf Man, il reboot horror di Blumhouse diretto dal regista Leigh Wannell (L’uomo invisibile) che rivisita in chiave moderna il classico Universal L’uomo lupo del 1941.

E se qualcuno che amate diventasse qualcos’altro? Dalla Blumhouse e dal visionario sceneggiatore e regista Leigh Whannell, creatori dell’agghiacciante racconto di mostri L’uomo invisibile, arriva un nuovo terrificante incubo: Wolf Man. Il candidato ai Golden Globe Christopher Abbott (Povere Creature!, It Comes at Night) interpreta Blake, marito e padre di San Francisco che eredita la casa d’infanzia nell’Oregon dopo la scomparsa di suo padre, che viene dato per morto. Con il logorarsi del suo matrimonio con la potente moglie Charlotte (la vincitrice dell’Emmy Julia Garner; Ozark, Inventing Anna), Blake convince Charlotte a prendersi una pausa dalla città e andare a visitare la proprietà con la loro giovane figlia, Ginger (Matlida Firth; Hullraisers, Coma). Ma quando la famiglia si avvicina alla fattoria nel cuore della notte, viene attaccata da un animale invisibile e, in una fuga disperata, si barrica all’interno della casa mentre la creatura si aggira attorno al perimetro. Con il passare della notte, però, Blake inizia a comportarsi in modo strano, trasformandosi in qualcosa di irriconoscibile, e Charlotte sarà costretta a decidere se il terrore all’interno della casa sia più letale di quello all’esterno.

Secondo rifacimento targato Blumhouse di un classico horror Universal, dopo L’uomo invisibile di Leigh Whannel. Stavolta è il turno del classico “L’uomo lupo” del 1941 al suo secondo rifacimento, dopo il sottovalutato e ingiustamente bistrattato remake Wolfman di Joe Johnston, vincitore tra l’altro di un Oscar per il miglior trucco del maestro Rick Baker di Un lupo mannaro americano a Londra.

“Wolf Man” è un progetto che nasce dalle ceneri del naufragato “Dark Universe” che includeva il fallimentare reboot La mummia con Tom Cruise. Da quell’universo condiviso è arrivato l’ottimo “L’uomo invisibile” in cui il regista Leigh Whannell trasformava il classico fantascientifico del 1933 di James Whale in un thriller incentrato sullo stalking e la violenza sulle donne, con una riuscita svolta al femminile grazie alla performance della talentuosa Elisabeth Moss, all’epoca al picco di popolarità grazie alla serie tv The Handmaid’s Tale. Whannell torna per rilanciare il franchise dell’iconico Uomo lupo della Universal e tenta lo stesso approccio di stampo “psicologico” avuto con “L’uomo invisibile”. L’idea è di aggiornare e innovare al contempo il franchise, stavolta con una svolta di stampo emotivo intrisa di dramma famigliare, elaborazione del lutto, malattia e genitorialità. L’dea alla base del nuovo “Wolf Man” è anche riunire in un film gli elementi migliori di tutto il pregresso, e dare al film un tocco di “body horror” traendo ispirazione da classici del genere licantropi, vedi il citato “Un lupo mannaro americano a Londra” ma anche “L’ululato”, ma anche a memorabili cult horror degli anni ’80 come La Mosca e La Cosa.

Altro intento dell’operazioe “reboot” che ci ha fatto gioire è stato quello, annunciato dallo stesso Whannell, di preferire l’utilizzo di effetti pratici e animatronica alla consueta CG, e bisogna ammettere che l’effetto della trasformazione risulta molto interessante, anche se non sorprendente come ci aspettavamo. Prendendo come base il formidabile trucco ideato da Jack Pierce per il classico Universal del 1941, Whannell e il designer di protesi Arjen Tuiten creano un nuovo look che vedremo evolversi tappa dopo tappa alla stregua dei sintomi di una vera a propria malattia. Questa infezione non letale ma devastante, renderà l’amorevole e tormentato padre di Christopher Abbott un brutale e mostruoso predatore. Whannell durante questo tribolato cambiamento lascia sempre ben percettibile, ad ogni tappa della metamorfosi, un pizzico di umanità che va via via affievolendosi, lasciando sempre più spazio alla bestia e al suo atavico istinto predatorio.

Il “Wolf Man” di Blumhouse è un film che riesce a costruire una tensione e a mantenerla grazie anche ad una durata non eccessiva, un montaggio serrato e all’espediente di chiudere i protagonisti in una remota baita dove dovranno affrontare un pericolo sovrannaturale che li assedia dall’esterno, e una versione di quello stesso male che cresce e si manifesta all’interno, un po’ come accadeva nei primi due film di Evil Dead aka La Casa. Il risultato di questa battaglia per la sopravvivenza allestita tra quattro mura è un escamotage che funziona anche con una manciata di attori, poiché l’evolversi della “malattia” che affligge il capofamiglia scandirà anche a livello di suspense tutta la dinamica padre/figlia e moglie/marito che Whannell voleva fosse il cuore della storia. Queste dinamiche in realtà scopriremo rappresentare anche una “zavorra” rispetto alla parte prettamente horror dell’operazione. Nonostante un impatto visivo potente, tutta l’attenzione alla parte “psicologica” della mutazione del protagonista e la dinamica che ne scaturisce con moglie e soprattutto figlia, alla fine appesantisce e in qualche modo smussa tutta la parte “spaventosa” dell’operazione, con lo spettatore che si trova anche a dover elaborare, in autonomia, un background familiare che presenta qualche pezzo mancante, dovuto sia a necessità di ritmo che ad una premessa che riteniamo un po’ troppo sbrigativa.

Pescando da tutto il sin troppo prolifico filone dei “licantropi”, inclusa una dinamica padre/figlio presa interamente dal remake “Wolfman” del 2010 (combattimento incluso), il “Wolf Man” di Leigh Whannell risulta nel suo complesso troppo carico dal punto di vista della narrazione, e invece molto, troppo classico dal punto di vista del mettere in scena la licantropia a livello visivo. Con questa premessa ci troviamo di fronte ad un film che senza dubbio aggiorna il filone degli horror con licantropi, ma a cui manca palesemente tutta la parte dell’innovazione che così bene aveva funzionato nel reboot “L’uomo invisibile”. E’ comprensibile che l’innovare un personaggio horror così iconico rappresenti un mix di responsabilità e pressione non facile da gestire, la stroncatura del buon “Wolfman” con Anthony Hopkins e Benicio del Toro ne è un esempio, ma l’assumersi un maggior rischio a livello visivo, magari sacrificando qualche elemento narrativo, secondo noi avrebbe dato maggior forza a questa volenterosa operazione di “restyling”.

Concludendo, se non possiamo che apprezzare il tentativo di Whannell di puntare con coraggio sul lato psicologico, provando a narrarlo su più livelli, così come lodare la parte prettamente “thriller” con un buon ritmo e momenti molto intensi che piaceranno agli amanti della suspense, resta forte la sensazione di trovarsi di fronte ad un’occasione persa, in particolare rispetto al tentativo lodevole, ma mancato di traghettare l’Uomo lupo nel 21° secolo.

Il regista Leigh Whannell ha avvertito che non tutti ameranno il look di Wolf Man, ma quelli che lo faranno saranno felicissimi. In un’intervista con SFX Magazine, Whannell ha rivelato che il design della creatura è tutto pratico, senza CGI. “Penso che tu debba portare un nuovo approccio”, ha detto Whannell del suo approccio a Wolf Man. “Forse ci sono alcune persone a cui non piacerà perché amano troppo il lupo tradizionale, ma era l’approccio che volevo”. Whannell ha poi confermato che il suo Wolf Man è “pratico al 100%, tutto trucco, nessun elemento CGI”. Tuttavia, Whannell ha chiarito che il costume e il trucco pratici che i fan hanno visto alle Universal Studios Halloween Horror Nights del 2024 a Orlando non erano una sua creazione. “Le cose sono passate inosservate, ed è stato tipo, ‘Oh, stanno facendo questa promozione per Wolf Man in un parco a tema, ma non sembra giusto'”, ha detto. “Non dovremmo diffondere questa cosa nel mondo, perché la gente penserà che è così che appare il nostro lupo”. La mia unica risposta è dire: “Guarda, questo non rappresenta quello che stiamo facendo”. Tutto quello che posso fare è aspettare che esca il film. Poi, si spera, la gente dirà: “Oh, ho capito cosa stavano facendo”.

Leigh Whannell e sua moglie avevano un caro amico a Los Angeles che soffriva di sclerosi laterale amiotrofica [SLA, nota anche come malattia del motoneurone o MND], che prende il sopravvento sul tuo corpo. Ha spiegato “È straziante quando il tuo corpo si rivolta contro di te e inizia a spegnersi; è un film horror nella vita reale sia per la persona che soffre che per le persone rimaste indietro”. Dopo la morte del suo amico, Whannell ha incanalato il suo dolore in questo film come un modo per elaborare ciò che era accaduto. “Per noi era importante riflettere su un’idea di questo incubo ad occhi aperti e cercare di catturare la paura che Blake prova mentre si sente scivolare via”, dice Whannell. “Quella è la parte più spaventosa; le persone che hanno questo tipo di malattie lottano per cercare di mantenere una parvenza di sé”.

Leigh Whannell ha rivelato di essersi ispirato al remake La Mosca (1986) di David Cronenberg quando stava elaborando la sua versione di questa classica storia di licantropi. Ha spiegato: “Quello che La Mosca ha fatto e che molti altri film horror basati sugli effetti pratici di quel periodo non hanno fatto è stato far emergere la tragedia da questi effetti pratici. Non era uno scherzo in La Mosca. Era lì per illustrare qualcuno che stava morendo di una malattia. Ho pensato, ‘Devo farlo.’ Non si tratta di essere divertenti o disgustosi o cruenti. Si tratta della tragedia del corpo umano che cade a pezzi.” Whannell ha anche rivelato che Julia Garner è “la bussola emotiva di questo film, e sarà ciò che Shelley Duvall era in Shining (1980). Non ti spaventi in Shining senza Shelley Duvall. E quindi ho pensato, ‘Devo trovare qualcuno che possa bere l’empatia del pubblico.’ E ha fatto un lavoro incredibile.”

Il protagonista Christopher Abbott ha guardato ore di video di animali su YouTube per comprendere il linguaggio del corpo del lupo. “Ci sono diversi livelli mentre il processo è in corso. C’è forse l’80 percento umano, il 20 percento animale, e poi cambia. Quindi, per tracciare come un umano reagirebbe a qualcosa rispetto a un animale; un umano reagisce in un modo, se si sente male o se è spaventato, al contrario di come si comporta un animale, come, se si sente male, tutti i suoi piccoli livelli”, ha spiegato.

Leigh Whannell ha spiegato di essersi ispirato alle grottesche trasformazioni di film come La cosa e La mosca, mentre il truccatore Arjen Tuiten nota che è l’aspetto dei personaggi che si trasformano tra “due anatomie che cercano di mescolarsi che non vanno proprio d’accordo, ed è doloroso”. Whannell ha spiegato che un punto di contatto tra lui e Tuiten è stata la versione iconica di Heath Ledger del Joker in Il cavaliere oscuro. “È un personaggio iconico. Chris Nolan lo ha ricreato per questo film”, ha detto Whannell. “Ci sono così tanti modi diversi in cui puoi rappresentare il Joker, giusto? Come abbiamo visto. Ho la sensazione che abbia preso una decisione consapevole di dare alle persone un Joker che non avevano mai visto prima. E ha funzionato. E quindi il mio pensiero quando ho iniziato era ‘Cosa faccio?’ E ho pensato che non si potesse competere con Rick Baker e con quello che ha fatto in Un lupo mannaro americano a Londra. E se adottassi un approccio più da malattia? E lo affrontassi più come qualcosa come La Mosca?”

Leigh Whannell ha rivelato che voleva che la sua moderna rivisitazione del classico mostro della Universal Pictures fosse allo stesso tempo familiare e diversa. “Non voglio turbare nessuno. So che il personaggio ha molti fan, quindi lavori su questa corda tesa di, ‘Non voglio deludere le persone, ma non voglio nemmeno dare alle persone la stessa vecchia [storia], quindi, alla fine, se devo scegliere una corsia, scelgo la corsia unica. Il personaggio è stato fatto così tante volte. Facciamo qualcosa di diverso.”

Secondo Christopher Abbott, masticare i suoi arti protesici non era poi così male per le scene in cui il suo personaggio deve dare un morso al suo braccio e alla sua gamba insanguinati per scene diverse. “C’è molto zucchero in quel sangue finto”, ha spiegato Abbott in un’intervista con Mama’s Geeky. “C’è una scena… in cui mi rosicchio la gamba. Era disgustoso ma era anche delizioso. Tipo, il sangue è zucchero, e penso — giuro su Dio, penso che la parte dell’osso fosse, tipo, cioccolato bianco o qualcosa del genere. Qualcosa con del cioccolato bianco sopra. Voglio dire, non è che lo volessi, ma non era orribile”, ha aggiunto.

Christopher Abbott ha detto quando si è visto allo specchio dopo il trucco, “Ho riso subito.” “È folle. Hai la tua immaginazione, leggi la sceneggiatura e persino vedendo i disegni, ero preparato, ma una volta che ti ci vedi dentro, è un’esperienza surreale e rasenta l’assolutamente ridicolo,” ha aggiunto. Julia Garner ha reagito alle protesi, dicendo, “Era terrificante e disgustoso e anche super intrigante tutto in una volta.” “Dopo tre giorni, mi ci sono abituata, ma c’era sempre qualche nuova scoperta nel suo viso o nella parte posteriore della sua testa o nel suo petto o in qualsiasi cosa che non avessi mai visto prima. Mi sentivo come se stessi scoprendo qualcosa di nuovo ogni giorno con quella protesi.” Nonostante indossasse più strati di protesi, Christopher ha detto, “Sebbene il film faccia paura. vuoi sempre cercare di trovarci un po’ di cuore, un po’ di tragedia anche verso le fasi successive, i barlumi di umano o padre ancora lì dentro.”

Leigh Whannell ha spiegato come ha concepito le riprese in soggettiva del lupo mannaro, dicendo: “Avevo questa idea della macchina da presa che si muoveva nella stanza e all’improvviso quello che sembrava un linguaggio incomprensibile è diventato leggibile, e ti sei reso conto che c’era un muro invisibile che la macchina da presa aveva attraversato. Ho iniziato a fare ricerche sui lupi, su come vedono, sui colori dei loro occhi. Stavo pensando a come sentono gli animali. Quando parliamo con i nostri cani, antropomorfizziamo tutti i nostri animali domestici. Ho conversazioni intere con il mio cane in cui dico, “Cosa stai facendo? Oh, sei arrabbiato. Per cosa sei arrabbiato?” Sai che ti sta solo fissando. Riconoscono il tono e forse fino a 20 parole. Ci stavo pensando. Questa classica storia di Wolf Man è un ottimo modo per usare questo perché di solito nelle storie di Wolf Man, la trasformazione è molto rapida. Mi sono detto, e se rallentassi questo e lo trattassi più come una malattia degenerativa? Stavo pensando più a un film come “Still Alice”.

Christopher Abbott ha ammesso che le protesi e il processo di ripresa non sono stati un’esperienza piacevole. “Sembrano bellissime e sono grato che abbiamo utilizzato delle vere protesi. Il film è ancora migliore per questo”, ha iniziato. “Ma sì, amico, è noioso e arduo. Ci vogliono ore e poi devi andare a girare. Indossare le protesi per ore è più stancante di quanto pensi. Alcune parti delle protesi sono pesanti e ti appesantiscono. Fisicamente, ti senti un po’ intrappolato, quindi è anche una maratona mentale”. Tuttavia, Abbott ha osservato che è stato in grado di tenere traccia della sua performance in base alla quantità di protesi che indossava, poiché il film è stato girato fuori sequenza. “Ero tipo, ‘Oh, giusto. Quando guardo da questa parte, sono a questo livello’. Quindi è stato uno sforzo di squadra in termini di monitoraggio di quelle cose”, ha condiviso. “La progressione è molto graduale in questo film, quindi poter giocare con quanto progredisce è stato davvero interessante. Inizia solo con le dita, e poi alla fine si fa strada attraverso le braccia e il resto del corpo. Quindi c’era molto da tenere a mente, ma è divertente giocare con la fisicità in quel modo.”

La co-protagonista Julia Garner ha detto che la prima volta che ha visto Christopher Abbott con le “incredibili” protesi “non riuscivo a smettere di guardarlo. Era molto strano e bizzarro. E ho pensato, ‘Oh mio Dio, è terrificante’. E poi mi ci sono abituata dopo circa tre giorni”. Ha aggiunto, “Penso che, in realtà, sia più spaventoso quando è una transizione più lenta, perché ho ancora riconosciuto piccoli elementi di Chris. La sua pelle e i suoi capelli stavano cambiando, ma aveva ancora i suoi occhi. E penso che se vuoi rendere qualcosa più spaventoso, scegli semplicemente qualcosa di familiare. Ecco perché mettono sempre le bambole nei film horror perché vedi una bambola quasi ogni giorno. Quindi penso che questo “Wolf Man” sia quasi più spaventoso per questo motivo: c’è qualcosa di familiare, che Charlotte vede ancora suo marito, ma lui non c’è più”. Garner ha detto che il film suscita più terrore rispetto alle precedenti iterazioni rendendo la trasformazione da uomo a lupo parte del viaggio.

Christopher Abbott ha parlato del motivo per cui la trasformazione di Blake nell’orribile mostro del film significa che l’orrore è tanto una tragedia quanto qualsiasi altra cosa, poiché il tema della perdita attraversa tutta la narrazione. Quando gli è stato chiesto se altre performance hanno influenzato la sua, ha detto: “Sì, direi La Mosca, Elephant Man, c’è un po’ di David Lynch lì dentro. Immagino che ci sia una specie di elemento tragico in entrambe quelle creature mostruose, sai, e penso che questo ce l’abbia. Questo è stato uno dei miei film horror più attesi del 2025, e ha davvero dato i risultati sperati. Mentre, sì, è stato spaventoso e i momenti di sussulto sono stati efficaci, mi sono trovato più turbato dal tormento psicologico e dai momenti emotivi, specialmente quando si è trattato del crollo e della perdita totale di comunicazione tra Blake e sua moglie e sua figlia. È una delle ragioni principali per cui ho voluto fare il film perché quando ho visto per la prima volta i progetti, ho pensato che ci fosse qualcosa di molto tragico nel mostro”.

Secondo quanto riferito da Leigh Whannell, il ragno nell’armadio era reale. “Oh sì. È un ragno australiano. Siamo cresciuti con questi ragni. In realtà non sono in Nuova Zelanda; se sei una persona che ha paura degli insetti, devi emigrare in Nuova Zelanda il più velocemente possibile perché lì non ci sono nemmeno serpenti. Abbiamo dovuto importarlo dall’Australia per ottenere un ragno come quello. E posso dirti che quella cosa mi tormenta gli incubi”.

Leigh Whannell ha spiegato perché una scena che coinvolge la madre di Blake è stata esclusa dal montaggio finale. Il film stabilisce il rapporto teso di Blake con suo padre, Grady, in una scena di apertura in cui un giovane Blake incontra un lupo mannaro durante una battuta di caccia. Tuttavia, il film si astiene dal presentare la madre di Blake, lasciando il suo personaggio e il suo destino finale un’assenza inquietante che permane per tutta la storia. Whannell ha rivelato: “Ho scritto questo film con mia moglie, ma di solito scrivo da solo in questa piccola bolla isolata nel mio ufficio. E non sei mai sicuro di quali temi le persone riceveranno, soprattutto se non ne parli apertamente e sono più sottintesi. Le persone sono intelligenti e i critici sono spettatori intelligenti di film, quindi senti che arriveranno loro. L’uomo invisibile sembrava riguardasse una cosa; la mia stella polare in quel film era la violenza domestica, lo stalking e l’abuso emotivo e tutti questi problemi. Ma Wolf Man sembra riguardare molte cose. È stato scritto durante quell’anno caotico di Covid e lockdown e invece di mettere il film su binari e dargli un tema, ho semplicemente buttato lì tutto ciò che sentivo sulla genitorialità, l’epidemia, la malattia e il matrimonio. Quindi Corbett e io lo abbiamo davvero stratificato e continuavo a pensare: “Questo non sembrerà disordinato a livello tematico?” Whannell ha proseguito spiegando il legame profondamente personale che lo lega a quella scena eliminata, e spiegando come intendeva dare forma al nucleo emotivo del film: “Avevo un caro amico personale che è morto di SLA. È stato un lungo viaggio quello che ha fatto con essa, ed è stato un incubo al rallentatore. Ha iniziato a camminare con un bastone, e all’improvviso, si è ritrovata su una sedia e non riusciva più a camminare. Tutto questo è accaduto nel corso di molti anni, ed è stato tragico e orribile. Quindi questo era nella mia mente, e volevo che le persone tracciassero il collegamento tra ciò che Blake sta attraversando e la malattia [del mondo reale]. Quindi quella scena ora eliminata con la madre era lì per quel motivo, ma poi passi attraverso il processo di montaggio e devi uccidere i tuoi cari. Quella è sicuramente una scena che mi ha fatto male quando l’ho eliminata, e spero che le persone non escano da Wolf Man con una comprensione inferiore di cosa si tratti veramente perché ho eliminato quella scena. Spero che la gente continui a percepire l’idea che si tratti di malattia e di perdere una persona cara per malattia e non poter più parlare con lei. Quindi sei li alla fine a chiederti se forse quella scena avrebbe martellato quel tema nella casa con una mazza o invece avrebbe potuto renderlo più sottile.

L’uccisione più cruciale non è stata effettivamente fissata fino al giorno prima che venisse filmata. Sono state prese in considerazione più versioni fino all’ultimo momento, questo secondo quanto riferito da Ben Prendergast che interpreta Grady Lovell, padre di Blake, suocero di Charlotte e nonno di Ginger. Prendergast in effetti “ha avuto accesso alla sceneggiatura completa e al regista” per dipingere il quadro del suo personaggio. Tuttavia, per quanto riguarda dove Grady “è finito, non ne siamo stati sicuri fino al giorno prima di girarlo”. Dato il ruolo fondamentale di questo personaggio nell’intera trama, la sua morte “doveva essere degna, doveva essere qualcosa da cui i personaggi di Blake e Charlotte potessero acquisire qualcosa rispetto ai loro ruoli nella storia”. L’idea di una sequenza di combattimento era chiara fin dall’inizio, ha detto Prendergast, ma “c’era molto che non era fissato nella pietra. “Ci sarebbe stato uno scontro e sarebbe finito in un certo modo, ma non è mai stato certo in modo specifico. Avevamo questa scena di lotta, la stavano filmando, ma persino [il regista Leigh Whannell] si grattava il mento come per dire ‘Tornerò da te e risolveremo la cosa’”. Un piano originale era quello di registrare una sequenza di lotta epica in un’unica ripresa continua. “Avevamo coreografato quella scena di lotta per cinque minuti ed era pazzesca”, ha detto l’attore ridendo. “Eravamo esausti a provarla”. Tuttavia, un problema chiave è emerso prima che questo concetto venisse mai impegnato nel film. “In una scena di morte, come fai a non muoverti dopo essere stato così fisico?” Dopo cinque minuti consecutivi di azione intensa, si sarebbe rivelato immensamente difficile per Prendergast smettere improvvisamente di boccheggiare. Alla fine, questa idea è stata scartata. Una volta che la scena si è allontanata dal lungo one-shot, è stata una questione di come Grady avrebbe dovuto affrontare la sua fine. Naturalmente, la troupe aveva molte idee diverse su come sbarazzarsi del grande lupo cattivo del film, in un certo senso. “Abbiamo fatto così tante riprese, ha detto Prendergast. In un caso, Blake “l’UFC lo ha letteralmente strangolato, schiacciandogli il collo”. In un’altra, Charlotte è venuta in soccorso, conficcando un attizzatoio rovente nel petto di Grady. Avevamo anche versioni in cui Charlotte gli spaccava una bottiglia in testa, c’erano un sacco di cose che stavamo cercando di introdurre in quella scena di lotta, avevamo solo modi limitati per farlo perché possono solo squarciare e mordere. Blake non ha molto uso delle mani. Strangolarlo non avrebbe funzionato perché non era abbastanza violento, inoltre abbiamo dovuto abbassare di un gradino o due Grady durante la lotta”. Senza dubbio l’idea più selvaggia di cui hanno discusso è stata un’esecuzione a coppie, come ha rivelato Prendergast. “Un’altra è stata conficcare [l’attizzatoio rovente] nel collo [di Grady]. Blake poi ha afferrato un lato e Charlotte ha afferrato l’altro, poi gli hanno strappato la testa”. Alla fine hanno optato per fargli squarciare il collo.