Wonder Woman 1984: nuovo trailer dall’evento CCXP 2020

Wonder Woman 1984 in uscita il prossimo 25 dicembre fungerà da apripista per tutta una serie di uscite targate Warner Bros. che a causa della pandemia globale di Covid-19, e della conseguente chiusura della gran parte dei cinema statunitensi, saranno disponibili nelle sale americane (ove possibile) e in simultanea in streaming sul canale HBO Max.

In attesa del ritorno sul grande schermo di Gal Gadot come Diana Prince, al recente evento CCXP 2020 tenutosi in Brasile, la regista Patty Jenkins ha deciso di condividere un nuovo trailer con i fan.

“Wonder Woman 1984” fa un enorme balzo dal primo film e si tuffa direttamente negli anni ’80, con la Wonder Woman di Gadot dovrà vedersela con il magnate Max Lord di Pedro Pascal, personaggio che ricorda Donald Trump e che Pascal ha detto di aver interpretato pensando a Nicolas Cage e la Barbara Ann Minerva di Kristen Wiig che si trasforma nell’iconica villain Cheetah.

Parlando con il sito ComicBook, la regista Patty Jenkins ha ricordato quanto sia stato difficile dare vita a Cheetah nel nuovo film, ammettendo che era preoccupata dal momento in cui hanno iniziato a prepararsi per le riprese.

Portare sullo schermo Cheetah è stato estenuante. Devo dirtelo, sapevo che volevo ci fosse Cheetah, ma dal primo giorno ho pensato: “Accidenti… devo assolutamente riuscirci!’ Mi spiego? Avevo tanta paura di non dargli il giusto look, e ci è voluto ogni secondo dal momento in cui abbiamo iniziato la preparazione al momento in cui abbiamo guardato il film per averne la certezza. Ogni singolo secondo è stato così difficile da realizzare.

A completare il cast di “Wonder Woman 1984” Chris Pine che torna nei panni di un “risorto” Steve Trevor, Robin Wright e Connie Nielsen nei panni delle amazzoni Antiope e Ippolita. Charles Roven, Deborah Snyder, Zack Snyder, Patty Jenkins, Gal Gadot e Stephen Jones sono i produttori del film. Rebecca Steel Roven Oakley, Richard Suckle, Marianne Jenkins, Geoff Johns, Walter Hamada, Chantal Nong Vo e Wesley Coller sono i produttori esecutivi.

Jenkins torna di nuovo al timone dopo aver diretto il primo film che nel 2017 ha sbancato il box-office incassando 822 milioni di dollari nel mondo. Wonder Woman 1984 debutterà nei cinema italiani il 28 gennaio 2021.

Fonte: Collider