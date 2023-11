Zac Efron sarebbe onorato di interpretare Matthew Perry in un biopic sulla vita dell’attore recentemente scomparso

Dopo la scomparsa dell’attore Matthew Perry, una sua amica che aveva pranzato con lui il giorno prima che venisse trovato morto in casa, aveva descritto un Perry molto propositivo che pensava ad un film sulla sua vita con protagonista Zac Efron, i due avevano lavorato insieme nel 2009 in 17 Again – Ritorno al liceo.

Athenna Crosby, questo il nome dell’amica di Perry, ha raccontato a Entertainment Tonight Canada:

Ha detto che voleva fare un film sulla sua vita. E in passato aveva lavorato con Zac Efron in un film. Ha detto che voleva che Zac Efron lo interpretasse nella versione più giovane e che gli avrebbe chiesto presto di farlo…Non vedeva l’ora di condividere di più sulla sua storia e sul suo recupero dalla dipendenza, e di sostenere davvero quella causa per aiutare più persone. Quindi era così ottimista e felice di tutto ciò che voleva fare.

Dopo che l’intervista di Athenna Crosby è stata pubblicata, Zac Efron l’ha letta e in occasione di una dichiarazione rilasciata alla rivista People sul red carpet del suo nuovo dramma The Iron Claw, l’attore ha voluto rispondere:

Sono onorato di sapere che stava pensando a me per interpretarlo. Vedremo. Sarei onorato di farlo. È stato un mentore per me e insieme abbiamo realizzato un film davvero fantastico. Lo ammiravo, ho imparato i tempi comici da lui. Voglio dire, quando stavamo girando ’17 Again’, è stato così surreale per me guardarmi dall’altra parte e vederlo lì, perché ho imparato così tanto da lui, da tutta la sua vita.

“Iron Claw! è un biopic sportivo basato sulla vita del wrestler professionista Kevin Von Erich e della sua famiglia. È stato scritto, prodotto e diretto da Sean Durkin. Il film è interpretato da Zac Efron insieme a Jeremy Allen White, Harris Dickinson, Maura Tierney, Stanley Simons, Holt McCallany e Lily James.

Redatto il certificato di morte di Matthew Perry

Vi segnaliamo che nel frattempo è stato redatto il certificato di morte di Perry, Il sito E! News riferisce che la causa della morte è ancora “in sospeso”, dopo che le autorità hanno detto a NBC News il mese scorso che i risultati iniziali dell’autopsia erano inconcludenti e si attendeva un rapporto tossicologico.

I documenti indicano anche la data di morte di Perry, il 28 ottobre alle 16:17. nella sua residenza a Pacific Palisades, fuori Los Angeles. Un portavoce dei vigili del fuoco aveva precedentemente detto a E! che i soccorritori arrivati sul posto dopo aver ricevuto una chiamata di emergenza hanno rinvenuto un “maschio adulto privo di sensi in una vasca idromassaggio indipendente”.

“Un passante aveva tirato su la testa dell’uomo per tenerl fuori dall’acqua e lo aveva portato fino al bordo, poi i vigili del fuoco lo hanno rimosso dall’acqua al loro arrivo”, ha dichiarato il capitano della LAFD Erik Scott il 30 ottobre. “Una rapida valutazione medica, purtroppo, ha rivelato la l’uomo era deceduto prima dell’arrivo dei primi soccorritori.”

