Zawe Ashton sarà antagonista principale in Captain Marvel 2, chi interpreta?

Secondo quanto riferisce il sito Deadline l’attrice Zawe Ashton apparirà come un “villain” nel sequel Captain Marvel 2 di MRvel Studios. Non ci sono dettagli su chi interpreterà esattamente, ma sarà l’antagonista principale del film. L’attrice britannica è apparsa nel thriller d’azione Blitz, nei thriller Animali notturni e nel film horror Velvet Buzzsaw di Netflix.

Tra i potenziali personaggi che Ashton potrebbe interpretare si sono ipotizzati Moonstone che oltre ad una serie di superpoteri, tra cui manipolare la gravità è anche una dottoressa in psicologia che utilizza per manipolare le menti; Veranke regina dell’impero Skrull e principale antagonista di “Secret Invasion”; Deathbird sovrana dell’Impero intergalattico degli alieni Shi’ar e Abigail Brand agente segreta di origini aliene al comando dello S.W.O.R.D. incaricata di supervisionare e combattere eventuali minacce extraterrestri.

Nia DaCosta (Candyman) dirigerà il film da una sceneggiatura scritta da Megan McDonnell che è anche autrice della serie Marvel WandaVision. Oltre a Brie Larson che riprenderà il ruolo di Carol Danvers a bordo ci sono anche Iman Vellani e Teyonah Parris dell’imminente serie tv Ms. Marvel di Disney+.

Non ci sono dettagli sulla trama di Captain Marvel, ma si dice che sarà fortemente ispirato alla trama del fumetto “Secret Invasion” che è anche il titolo di una prossima serie tv di Disney+. Pare inoltre che il film includerà molti personaggi importanti dell’Universo Cinematografico Marvel tanto che il sequel viene definito come una sorta di “mini-avengers”.

“Secret Invasion” è una trama crossover pubblicata come serie limitata di otto numeri e diversi libri tie-in pubblicati dalla Marvel Comics da aprile a dicembre 2008. La storia segue l’evolversi di un’invasione sovversiva a lungo termine della Terra da parte degli Skrull, mutaforma alieni che hanno segretamente sostituito molti supereroi nell’Universo Marvel con impostori per diversi anni, prima che l’invasione si palesasse. Lo slogan promozionale della Marvel per l’evento era “Di chi ti fidi?”.

“Captain Marvel 2” arriva nei cinema l’11 novembre 2o22.

