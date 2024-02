Back to Black: trailer italiano ufficiale del film biografico su Amy Winehouse (Al cinema dal 18 aprile)

Dal 18 aprile 2024 nei cinema italiani con Universal Pictures Back to Black, il biopic sulla cantante Amy Winehouse interpretata in questa pellicola, che ne ripercorre la carriera, dall’attrice britannica Marisa Abela.

La trama ufficiale: “Back to Black” è uno sguardo inedito sulla rapida ascesa di Amy Winehouse e sulla pubblicazione del suo rivoluzionario album “Back to Black”. Raccontato dal punto di vista di Amy, il film è uno sguardo senza veli sulla donna dietro il fenomeno e sulla relazione che ha ispirato uno degli album più leggendari di tutti i tempi.

Il cast del film comprende anche Jack O’Connell, Eddie Marsan, Juliet Cowan, Ansu Kabia, Bronson Webb e Lesley Manville.

“Back to Black” è diretto da Sam Taylor-Johnson (Nowhere Boy, Cinquanta sfumature di grigio) e scritto da Matt Greenhalgh (Control, Le stelle non si spengono a Liverpool) alla sua seconda collaborazione con la regista Sam Taylor-Johnson dopo Nowhere Boy.