Caracas: trailer ufficiale del film di Marco D’Amore (Al cinema dal 29 febbraio)

Dal 29 febbraio nei cinema con Vision Distribution Caracas, il nuovo film da regista di Marco D’Amore, che è anche protagonista al fianco di Toni Servillo e Lina Camelia Lumbroso.

La trama ufficiale: Giordano Fonte è uno scrittore napoletano che si aggira in una Napoli che inghiotte e terrorizza ma allo stesso tempo affascina, una città che non riconosce più dopo esservi tornato dopo molti anni. Ma non è solo. Con lui c’è Caracas, un uomo che milita nell’estrema destra e che sta per convertirsi all’Islam, alla ricerca di una verità sull’esistenza che non sa trovare. Giordano canta l’amore impossibile tra Caracas e Yasmina attraversando una città dove tutti sperano di non perdersi, di salvarsi. Tutti, anche Caracas e Giordano, sognano di poter aprire gli occhi dopo un incubo e scorgere, dopo il buio della notte, una giornata piena di luce.

La sceneggiatura di “Caracas” è tratta dall’opera letteraria “Napoli Ferrovia” di Ermanno Rea. Il team che ha supportato il regista Marco D’Amore dietro le quinte ha incluso Stefano Meloni che firma la fotografia, Fabrizio D’Arpino la scenografia e i costumi sono curati da Laurianne Scimeni Del Francia.

Il film è prodotto da Picomedia, Mad Entertainment e Vision Distribution. In collaborazione con Prime Video. In collaborazione con SKY.