Finalmente l’Alba: trailer ufficiale del nuovo film di Saverio Costanzo (Al cinema dal 14 febbraio)

Dopo la tappa a Venezia 80 (Selezione Ufficiale), dal 14 febbraio 2024 nei cinema d’Italia con 01 Distribution Finalmente l’Alba, il nuovo film di Saverio Costanzo (L’amica geniale).

La trama ufficiale: Finalmente l’alba è il viaggio lungo una notte di una ragazza (Rebecca Antonaci) che, nella Cinecittà degli anni 50, diventa la protagonista di ore per lei memorabili che da ragazza la trasformeranno in donna.

Il film è interpretato anche da Lily James, Joe Keery, Rachel Sennott, Alba Rohrwacher (nei panni di Alida Valli) e Willem Dafoe. Il cast è completato da Rachel Sennott. Anna Manuelli , Marco Gambino, Paul Boche, Benjamin Stender, Alexia Murray, Eric Alexander, Andrea Ottavi, Gabriele Falsetta, Fabiola Morabito, Enzo Casertano, Giuseppe Brunetti, Michele Melega, Carmen Pommella. Elena Stefanuto.

“Finalmente l’alba” è prodotto Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, società del Gruppo Fremantle. Una produzione Wildside con Rai Cinema, in collaborazione con Fremantle, in collaborazione con CIinecittà S.p.A,. in collaborazione con Filmantion Entertainment.