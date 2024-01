Il punto di rugiada: prima clip “Ballo” del film di Marco Risi (Al cinema dal 18 gennaio)

Dopo la tappa al 41° Torino Film Festival, dal 18 gennaio nei cinema con Fandango Il punto di rugiada, il nuovo film di Marco Risi con Alessandro Fella, Eros Pagni, Lucia Rossi, Roberto Gudese e Maurizio Micheli.

La trama ufficiale: Carlo (Alessandro Fella), un ragazzo viziato e sregolato, una notte provoca da ubriaco un grave incidente d’auto per il quale viene condannato a scontare un anno di lavori socialmente utili in una casa di riposo. Insieme a lui a Villa Bianca arriva anche Manuel (Roberto Gudese), un giovane spacciatore colto in flagrante. Luisa (Lucia Rossi), infermiera che lavora da anni nella struttura, guiderà i due ragazzi in un mondo senza età dove condivisione, conforto e accoglienza cambieranno per sempre il loro sguardo sul mondo e sulla vita.

Il cast de “Il punto di rugiada” include anche Massimo De Francovich, Maurizio Micheli, Luigi Diberti, Valerio Binasco, Elena Cotta, Antonella Erica Blanc, Ariella Reggio, Bruno Noris, Gloria Coco, Cristina Noci, Palia Pavese, Emilio Dino Conti, Libero Sansavini, Giovanni Pastorenzi.