L’Età Giusta: video incontro con cast e regista della commedia disponibile su Paramount+ dal 24 dicembre

Dal 24 dicembre su Paramount+ debutta L’Età Giusta una commedia Paramount+ Original diretta da Alessio Di Cosimo (già autore di corti premiati e documentari quali “Barber Ring” e “Come un Padre”) e prodotta da 102 Distribution. “L’Età Giusta” racconta la vicenda di quattro donne ottantenni che non si arrendono al tempo che passa e hanno due giorni per far crescere un ragazzo che non vuole diventare adulto.

Una commedia toccante e divertente che cattura il cuore del pubblico di tutte le età. Un viaggio emozionante attraverso le sfide della vita e le relazioni umane che porta risate e lacrime, raccontando una storia di resilienza, amicizia e la forza di unire generazioni diverse.

Il cast include Valeria Fabrizi, Alessandro Bertoncini, Gigliola Cinquetti, Giuliana Loiodice, Paola Pitagora, Giuseppe Pambieri e Iole Mazzone.