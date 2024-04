Non Volere Volare: trailer italiano del film di Hafsteinn Gunnar Sigurðsson (Al cinema dal 18 aprile)

Dopo l’anteprima mondiale al SXSW Film & Tv Festival 2023, dal 18 aprile 2024 nei cinema italiani con I Wonder Pictures Non Volere Volare, il primo film in lingua inglese del regista islandese Hafsteinn Gunnar Sigurðsson (L’albero del vicino) che può contare su un cast internazionale guidato da Timothy Spall (Appuntamento a Land’s End).

La trama ufficiale: Paura di volare? Nessun problema, l’agenzia Viaggiatori Impavidi organizza corsi per sconfiggere ogni timore e librarsi leggeri nel cielo. È la soluzione scelta da quattro intrepidi (aspiranti) viaggiatori: una donna in carriera, una fashion influencer, il suo goffo fidanzato e un veterano di guerra ancora piuttosto combattivo. Cosa potrebbe andare storto? Per esempio il volo di prova potrebbe essere posticipato. Per esempio, potrebbe esserci un malfunzionamento al motore. Per esempio, i nostri quattro eroi e il loro inesperto accompagnatore potrebbero trovarsi bloccati… in Islanda. Le conseguenze e le reazioni non tarderanno a manifestarsi, con esiti imprevedibili ed esilaranti.