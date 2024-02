The Bikeriders: trailer italiano ufficiale del dramma crime di Jeff Nichols con Austin Butler e Tom Hardy

Universal Pictures ha reso disponibile un primo trailer ufficiale italiano di The Bikeriders, un nuovo lungometraggio del regista Jeff Nichols che torna dietro la macchina da presa a 7 anni da Loving – L’amore deve nascere libero. Il film segue l’ascesa criminale di un fittizio club di bikers del Midwest narrato attraverso le vite dei suoi membri.

La trama ufficiale: Ispirato dall’iconico libro fotografico di Danny Lyon, The Bikeriders ti immerge nell’aspetto, nelle sensazioni e nei suoni della sottocultura a mani nude e ricoperta di grasso dei motociclisti degli anni ’60. Kathy (Jodie Comer), un volitivo membro dei Vandali sposato con un ciclista selvaggio e spericolato di nome Benny (Austin Butler), racconta la loro evoluzione nel corso di un decennio, iniziando come un club locale di outsider uniti da bei momenti, bici rombanti e rispetto per i loro figli. leader forte e costante Johnny (Tom Hardy). Nel corso degli anni, Kathy cerca di destreggiarsi tra la natura selvaggia del marito e la sua fedeltà a Johnny, con il quale sente di dover competere per l’attenzione di Benny. Mentre la vita nei Vandali diventa sempre più pericolosa e il club minaccia di diventare una banda ancora più sinistra, Kathy, Benny e Johnny sono costretti a fare delle scelte sulla loro lealtà verso il club e tra loro.