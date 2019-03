Pet Sematary: nuova featurette in italiano e foto del remake di "Cimitero Vivente"

Di Federico Boni martedì 19 marzo 2019

Pet Sematary: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul remake di "Cimitero Vivente" nei cinema italiani dal 9 maggio 2019.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

20th Century Fox ha reso disponibile una nuova featurette in italiano con intervista ai registi e al cast del remake Pet Sematary - Cimitero vivente in uscita nei cinema il 9 maggio. Il duo Kevin Kölsch e Dennis Widmyer, già registi del suggestivo Starry Eyes, riporteranno sul grande schermo un rifacimento che rivisita/reimmagina il classico di Stephen King.

La trama di "Pet Sematary" segue un padre di famiglia e medico di nome Louis Creed che si trasferisce da Boston nel Maine rurale con sua moglie Rachel e i loro due bambini, Ellie e Gage. Non appena si stabiliscono nella loro nuova casa, la piccola Ellie scopre un misterioso terreno sepolcrale nascosto nei boschi vicini. Dopo quella scoperta le cose si fanno oscure e inquietanti, e Louis si unisce al suo anziano e mite vicino di casa, Jud Crandall, per provare a sanare una tragedia, ma come potete immaginare le cose non vanno come previsto e i due uomini finiscono per scatenare un male insondabile.

"Pet Sematary" è ovviamente basato sul romanzo horror di Stephen King del 1983 già adattato per il grande schermo nel 1989 dalla regista Mary Lambert, quella versione vedeva Dale Midkiff nei panni di Louis Creed, Fred Gwynne nei panni di Jud Crandal, Denise Crosby nei panni di Rachel Creed e Miko Hughes nel ruolo di Gage Creed.

Questa nuova versione vede Jason Clarke come nuovo Louis Creed, insieme a Amy Seimetz nei panni di Rachel Creed, John Lithgow nei panni di Jud Crandall, Jeté Laurence nei panni di Ellie Creed, Hugo Lavoie e Lucas Lavoie nei panni di Gage Creed, Obssa Ahmed nei panni di Victor Pascow, e Alyssa Brooke Levine come l'incubo strisciante noto come Zelda Goldman.

Kevin Kölsch e Dennis Widmyer (Starry Eyes) dirigono il film da una sceneggiatura che è stata adattata per lo schermo da Jeff Buhler (Prossima fermata: l'inferno, The Prodigy). Il film è prodotto da Lorenzo di Bonaventura (Transformers), Steven Schneider (Paranormal Activity, Insidious) e Mark Vahradian (Jack Ryan - L'iniziazione, Deepwater - Inferno sull'oceano).

Pet Sematary: nuovo trailer italiano del remake di "Cimitero Vivente"

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

- ALLERTA SPOILER!!! Il trailer rivela importanti dettagli della nuova trama del film -

20th Century Fox ha reso disponibile un secondo trailer italiano di Pet Sematary, nuovo adattamento del racconto "Cimitero Vivente" del 1983. Da notare che questo nuovo trailer rivela un importante cambiamento nella trama rispetto al racconto originale e all'adattamento cinematografico, quindi occhi agli SPOILER indesiderati.

Il romanzo "Cimitero vivente" di Stephen King è stato portato sul grande schermo già nel 1989, adattamento che ha poi generato un sequel nel 1992. Il produttore Lorenzo di Bonaventura a proposito del remake afferma: "Una delle cose che riguardano il fare una nuova versione ora è che la nostra comprensione della vita e della morte è progredita".

Pet Sematary: nuovo trailer e locandina del remake di "Cimitero Vivente"

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

- ALLERTA SPOILER!!! Il trailer rivela importanti dettagli della nuova trama del film -

Disponibili un nuovo trailer e una locandina del remake Pet Sematary aka Cimitero Vivente in uscita nei cinema italiani il 9 maggio. Dopo il campione d'incassi IT arriva sul grande schermo un altro popolare racconto di Stephen King, con Paramount che ha allestito velocemente una nuova versione del classico horror del 1983 sperando in un nuovo exploit horror al box-office.

Vi segnaliamo che il nuovo trailer rivela alcuni dettagli importanti su alcune modifiche apportate alla trama rispetto al racconto originale e al precedente adattamento cinematografico.

Il duo di registi Kevin Kolsch e Dennis Widmeyer sono stati reclutati da Paramount per portare Il gatto Church e la famiglia Creed di nuovo sul grande schermo. Sono finiti sul radar dello studio grazie al loro film horror indipendente Starry Eyes. La sceneggiatura del nuovo "Cimitero Vivente" è di Jeff Buhler che è anche showrunner della nuova serie tv Nightflyers di SyFy, basata sull'omonimo romanzo di George R.R. Martin. Nel cast ci sono Jason Clarke, Amy Seimetz e John Lithgow.

"Pet Sematary" non è l'unico film tratto da un lavoro di Stephen King in arrivo. Un sequel di Shining, Doctor Sleep, è in preparazione oltre a ad un remake de L'incendiaria e ad un adattamento del romanzo Il Talismano scritto nel 1983 a quattro mani da King e Peter Straub. Inoltre il 5 settembre arriva l'atteso sequel IT: Capitolo 2 in cui il "Club dei Perdenti" si riunisce per combattere, stavolta da adulti, il malvagio clown Pennywise.

Pet Sematary: nuovo spot tv e locandina del remake di "Cimitero Vivente"

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Disponibile un nuovo inquietante spot tv di Pet Sematary. Questo remake di "Cimitero Vivente" sta prendendo il materiale originale di Stephen King per farne un nuovo campione d'incassi da brividi, tentando di seguire le orme dell'IT di Andres Muschietti.

Il nuovo spot televisivo di Pet Sematary si intitola "Dead is Better", una frase tratta dal libro e qualcosa che dice il Jud Crandall di John Lithgow. Crandall sembra avere ragione, "A volte è meglio piangerli morti", poiché quel misterioso terreno di sepoltura nascosto nel bosco può offrire una qualche felicità temporanea, ma vale davvero la pena disturbare il sonno dei morti per riportarli tra i vivi?

Pet Sematary è basato sull'iconico romanzo horror del 1983 di Stephen King che s'ispirò al racconto breve "La zampa" di scimmia di William Wymark Jacobs. King scrisse il romanzo basandosi su un vero cimitero per animali creato vicino alla sua casa da alcuni ragazzini, inclusi i suoi figli. King però sentendo di aver approcciato la storia con toni eccessivamente gravi scartò l'idea di pubblicare il romanzo, appoggiato in questa scelta sia dalla moglie Tabitha che dall'amico Peter Straub che concordavano sul fatto che Pet Sematary era troppo cupo e pessimista. Tuttavia avendo bisogno di un ultimo libro per il onorare il suo contratto, King lo sottopose riluttante al suo editore su consiglio di sua moglie Tabitha. Da allora "Cimitero vivente" è diventato uno dei libri più famosi e di successo di King e già adattato per il grande schermo nel 1989 con reazioni contrastanti tra i fan, anche se ad oggi il film di Mary Lambert si è conquistato lo status di cult.

Il remake, in uscita nei cinema italiani il 9 maggio, vede protagonisti Jason Clarke, Amy Seimetz e John Lithgow. Il film è diretto da Dennis Widmyer e Kevin Kolsch (Starry Eyes) da una sceneggiatura scritta da Jeff Buhler.

Pet Sematary: primo trailer italiano del remake di "Cimitero Vivente"

Aggiornamento di Pietro Ferraro

20th Century Fox ha reso disponibile un primo trailer di Pet Sematary, l'atteso nuovo adattamento del romanzo "Cimitero Vivente" di Stephen King. I registi dell'inquietante "Starry Eyes", Kevin Kölsch e Dennis Widmyer, dirigono questo rifacimento da una sceneggiatura di Jeff Buhler (Nightflyers) che ruota attorno ad un medico (Jason Clarke) e alla sua famiglia che si trasferiscono da Boston al Maine rurale e scoprono un misterioso luogo di sepoltura. Quando la tragedia colpisce la famiglia, il medico si rivolge al suo strambo vicino (John Lithgow), scatenando una serie di eventi terrificanti.

Il romanzo di King è stato pubblicato nel 1983 e rimane un pezzo iconico della letteratura horror. Il romanzo è stato adattato una prima volta per il grande schermo nel 1988 ad opera della regista Mary Lambert, che ha diretto anche un sequel uscito l'anno successivo.

Il cast di "Pet Sematary" include anche Amy Seimetz, Jeté Laurence, Hugo & Lucas Lavoie e Obssa Ahmed. Pet Sematary arriva nei cinema il 5 aprile 2019.

Cimitero Vivente di Stephen King: nuove immagini ufficiali del remake

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Disponibili via Entertainment Weekly nuove immagini ufficiali del remake di Cimitero vivente (Pet Sematary), che riporta il romanzo di Stephen King sul grande schermo per la seconda volta. In origine King non voleva nemmeno pubblicare il romanzo, a convincerlo sono in seguito intervenuti sua moglie Tabitha e l'editore, e da allora "Cimitero vivente" è diventato uno dei lavori più popolari e amati di King.

Il romanzo "Cimitero vivente" di Stephen King è stato portato sul grande schermo nel 1989, adattamento che ha poi generato un sequel nel 1992. Il produttore Lorenzo di Bonaventura a proposito del remake afferma: "Una delle cose che riguardano il fare una nuova versione ora è che la nostra comprensione della vita e della morte è progredita".

Secondo di Bonaventura uno dei temi principali di "Cimitero vivente" è: "Fino a che punto arriveresti per poter rivedere qualcuno che hai perso?". Il Dr. Louis Creed, interpretato da Jason Clarke nel film, è un medico e crede di comprendere la vita e la morte, ma dopo aver scoperto un antico cimitero che può riportare in vita le cose, ne diventa dipendente. Clarke parlando del remake lo ha descritto come un racconto molto sfaccettato.

L'ho trovato incredibilmente inquietante. (King) ti scruta dentro in qualche modo, lo fa sempre. Dietro ad esso ci sono grande intelletto, molto subconscio, sottotesto e anche pensiero e ragione.

Kevin Kolsch e Dennis Widmyer (Starry Eyes) hanno diretto "Cimitero vivente" da una sceneggiatura scritta da Jeff Buhler e David Kajganich. Widmyer afferma che il remake parla della "morte e del parlare di morte e dolore", che si basa sulla realtà e poi che il film conduce in una folle catena di eventi. Kolsch aggiunge che la morte di un animale domestico è di solito il primo modo in cui i bambini approcciano la morte e aggiunge: "Ti aiuta ad accettare la morte come una parte naturale della vita".

Sia Kevin Kolsch che Dennis Widmyer usano un'analogia con il gioco d'azzardo quando parlano del luogo di sepoltura in "Cimitero vivente". Anche se le cose stanno peggiorando, si può tornare indietro e provare ad andare in pareggio. Tuttavia le cose non sono così facili nel gioco d'azzardo e non sono nemmeno così facili nel remake. Il remake di "Cimitero vivente" in uscita nelle sale il 5 aprile 2019 vede Jason Clarke nei panni di Louis Creed, Amy Seimetz nei panni della moglie Rachel e John Lithgow nei panni del nuovo vicino dei Creed, Jud Crandall.







Cimitero Vivente di Stephen King: riprese concluse e prima immagine ufficiale di John Lithgow

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Sono concluse le riprese del remake Cimitero Vivente di Stephen King che si stava girando appena fuori di Montreal. La notizia è stata fornita dall'aiuto-regista Beau Ferris su Instagram e condivisa da CinePhellas su Twitter, insieme ad una foto di John Lithgow sul set.

John Lithgow interpreta Jud Crandall, un personaggio reso celebre da Fred Gwynne nel film "Cimitero Vivente" di Mary Lambert del 1989. L'attore noto per il ruolo di Herman Munster nella serie tv I Mostri, ha reso popolare anche una sua battuta nel film: "A volte è meglio piangerli morti". Sarà interessante vedere l'interpretazione di Lithgow rispetto ad un personaggio tanto riconoscibile e spesso imitato. Nella foto Lithgow sfoggia una barba folta qualcosa che distingue immediatamente la sua versione di Jud.

Il remake di "Cimitero Vivente" è diretto da Kevin Kölsch e Dennis Widmyer, il duo cinematografico che ha girato il suggestivo e disturbante horror indipendente Starry Eyes. La sceneggiatura è ad opera di Jeff Buhler che intervistato sul film dal sito Dread Central ha dichiarato quanto segue.

Quando abbiamo iniziato a parlarne con Dennis e Kevin ci siamo davvero trovati sull’idea di riportare la storia al materiale originale, per trovare un approccio moderno al libro che potesse rendere davvero al meglio alcune delle grandi scene e dei grandi momenti che Stephen King ha originariamente scritto, e per quanto tutti noi siamo grandi fan del film originale [diretto da Mary Lambert], ci sono momenti leggendari che sono stati approcciati in modo inadeguato. Il nostro desiderio era quello di raccontare una versione di Cimitero Vivente più realistica possibile, centrata su un personaggio e terrificante a livello psicologico, perchè a mio parere è il libro più spaventoso che sia mai stato scritto da King.

Mentre l'imminente "Cimitero Vivente" non ha ancora una sinossi ufficiale, a seguire vi proponiamo quella del romanzo.





Quando il Dr. Louis Creed accetta un nuovo lavoro e si trasferisce con la sua famiglia nell'idilliaca e rurale città di Ludlow, nel Maine, questo nuovo inizio sembra troppo bello per essere vero, ma nonostante la tranquillità di Ludlow, c'è una sensazione strisciante e sotterranea di pericolo che esiste in quel luogo. Inanzitutto i camion sulla strada adiacente alla bellissima vecchia casa di Creed viaggiano un po' troppo velocemente...come dimostra il cimitero di animali improvvisato nel bosco vicino, poi ci sono gli avvertimenti a Louis sia durante il giorno che da nel profondo dei suoi incubi, che lo mettono in guardia sul non avventurarsi oltre i confini di questo piccolo cimitero. Qui è nascosta una verità agghiacciante, una verità più terrificante della morte stessa e orribilmente più potente. Un destino infausto si abbatte su chiunque osi manomettere questo luogo proibito, come Louis sta per scoprire da solo.

Oltre a Lithgow il remake di "Cimitero Vivente" include anche Jason Clarke nei panni di Louis Creed e Amy Seimetz come sua moglie Rachel. Il film debutta nei cinema americani il 5 aprile 2019.







Cimitero Vivente di Stephen King: cast e sinossi ufficiale del remake

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Hanno recentemente preso il via le riprese del remake di Cimitero vivente (Pet Sematary) e la Paramount ha appena rivelato diversi membri chiave del cast chiave e una sinossi ufficiale per il nuovo adattamento tratto da Stephen King. In precedenza è stato rivelato che Jason Clarke (Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie, La vedova Winchester) e Amy Seimetz (The Girlfriend Experience, Alien: Covenant) sono stati scelti per interpretare i coniugi della famiglia Creed al centro della storia. Ora lo studio ha rivelato a chi sono stati assegnati i ruoli dei figli della coppia.

Jete Laurence (The Snowman) interpreterà Ellie, che viene descritta come una ragazzina di dieci anni dolce e sensibile che adora il suo gatto Winston Churchill, soprannominato "Church", che sappiamo essere un elemento importante della trama. Ellie riesce a conquistare il cuore dell'anziano vicino di casa Jud Crandall interpretato da John Lithgow.

Due gemelli di tre anni, Hugo Lavoie e Lucas Lavoie, interpreteranno Gage, il fratellino più piccolo di Ellie. Questo è il primo film per i fratelli Lavoie. I loro genitori li hanno portati ad un provino per la parte dopo aver visto un comunicato su Facebook. Paramount ha anche rivelato una prima sinossi ufficiale per questa nuova versione di "Cimitero vivente" che trovate a seguire.





Basato sul romanzo horror di Stephen King, Cimitero vivente (Pet Sematary) segue il Dr. Louis Creed (Clarke), che, dopo essersi trasferito con la moglie Rachel (Seimetz) e i loro due bambini da Boston nel Maine rurale, scopre un misterioso terreno di sepoltura nascosto nel profondo della foresta vicino alla nuova casa di famiglia. Quando la tragedia lo colpisce, Louis si rivolge al suo strano vicino, Jud Crandall (Lithgow), scatenando una pericolosa reazione a catena che scatena un male insondabile con terribili conseguenze.

Dennis Widmyer e Kevin Kolsch (Starry Eyes) dirigeranno questo remake da una sceneggiatura di Jeff Buhler, lo scrittore è stato recentemente reclutato come showrunner per la serie tv Nightflyers di George R.R. Martin. Il romanzo "Cimitero vivente" di Stephen King è stato pubblicato nel 1983 e adattato per lo schermo sei anni dopo nel 1989. L'originale "Cimitero vivente" incassò 57 milioni di dollari da un budget di 11 milioni e generò il sequel Cimitero vivente 2 uscito nel 1992.

Il remake di" Cimitero vivente" arriva nei cinema il 5 aprile 2019.

Cimitero Vivente di Stephen King, via alle riprese per il remake

E' ufficialmente iniziata la produzione di Pet Sematary, nuovo adattamento del romanzo di Stephen King già portato al cinema da Mary Lambert nel 1987.

Ad annunciare il via alle riprese, via social, il co-regista Dennis Widmyer, affiancato dietro la macchina da presa da Kevin Kölsch.

Protagonista della pellicola Jason Clarke, che indosserà gli abiti del Dr. Louis Creed, mentre John Lithgow sarà l'anziano vicino che lo introdurrà ai molti segreti e misteri della zona. In cabina di sceneggiatura Jeff Buhler, con Lorenzo di Bonaventura produttore insieme a Mark Vahradian e Steven Schneider.

Al centro della trama la famiglia Creed, trasferitasi in un tranquillo sobborgo residenziale di una cittadina del Maine. Non lontano dalla loro casa, al centro di una radura, sorge Pet Sematary, il cimitero dei cuccioli, un luogo dove i ragazzi del circondariato, secondo un'antica consuetudine, usano seppellire i propri animaletti. Ma ben presto la serena esistenza dei Creed viene sconvolta da una serie di episodi inquietanti e dall'improvviso ridestarsi di forze oscure e malefiche.

Il film uscirà il 5 aprile 2019.