Disponibile due nuovi poster ufficiali di Ghostbusters: Minaccia Glaciale del regista Gil Kenan (Poltergeist, Moster House, Ember – Il mistero della città di luce). Il film è il sequel di Ghostbusters: Legacy (2021) e il quinto film della serie sugli Acchiappafantasmi che arriverà nei cinema a marzo 2024 con Eagle Pictures.

I due poster di “Ghostbusters: Minaccia Glaciale” ritraggono la squadra degli Acchiappafantasmi e l’iconica Ecto-1: nel primo sono bloccati da enormi spuntoni di ghiaccio che hanno ricoperto l’intera New York trasformandola in una desolata landa ghiacciata dal look post-apocalittico mentre nel cielo si staglia una minacciosa nube di energia sovrannaturale. Nel secondo poster troviamo ancora il team di Acchiappafantasmi e la Ecto-1 che affrontano nuove e minacciose entità spettrali, ma sullo sfondo, in mezzo alla tempesta di ghiaccio, si può intravedere e la sagoma di Slimer!

La trama ufficiale: In “Ghostbusters: Minaccia Glaciale”, la famiglia Spengler torna dove tutto è iniziato, l’iconica caserma dei pompieri di New York, e si unisce agli Acchiappafantasmi originali che hanno sviluppato un laboratorio di ricerca top-secret per portare la lotta ai fantasmi a un livello superiore. Quando la scoperta di un antico artefatto scatenerà una forza malvagia, i vecchi e nuovi Ghostbusters dovranno unire le forze per proteggere la loro casa e salvare il mondo da una seconda era glaciale.

Il co-sceneggiatore e produttore esecutivo di “Ghostbusters: Legacy” Gil Kenan dirigerà il sequel, con il regista e co-sceneggiatore di “Legacy” Jason Reitman rimasto a bordo in qualità di scrittore e produttore esecutivo. I nuovi arrivati Patton Oswalt, Kumail Nanjiani, il comico James Acaster ed Emily Alyn Lind si uniscono ai membri del cast di ritorno Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard e Mckenna Grace. A bordo anche gli Acchiappafantami originali: Bill Murray, Dan Akyroyd ed Ernie Hudson.

