Il Regno del Pianeta delle Scimmie: nuovi poster ufficiali del film di Wes Ball (Al cinema dall’8 maggio)

Nuovi character poster per "Il Regno del Pianeta delle Scimmie", in arrivo nei cinema italiani con 20th Century Studios.

Dall’8 maggio nei cinema italiani con 20th Century Studios Il Regno del Pianeta delle Scimmie. Questo film darà inizio ad un capitolo completamente nuovo della saga del “Pianeta delle Scimmie”, riprendendo le fila centinaia di anni dopo la conclusione di The War – Il pianeta delle scimmie.

La trama ufficiale: Anni dopo gli eventi di “The War – Il pianeta delle scimmie”, molti clan di scimmie sono emersi nell’oasi in cui Cesare condusse i suoi compagni scimmie, mentre gli umani sono regrediti ad uno stato selvaggio. Un leader scimmia impedisce gli insegnamenti di Cesare per schiavizzare altri clan alla ricerca delle ultime tracce di una tecnologia umana segreta, mentre un’altra scimmia (Owen Teague) intraprende un viaggio per trovare la libertà insieme a una ragazza umana. Si tratta di Cornelius, lo scimpanzé figlio di Cesare.

Il cast de “Il Regno del Pianeta delle Scimmie” comprende Owen Teague (It), Freya Allen (The Witcher) e Peter Macon (The Orville), Travis Jeffery (Unbroken), Neil Sandilands (Sweet Tooth), Sara Wiseman (One Of Us Is Lying), Ras-Samuel Welda’abzgi (The Clearing), Lydia Peckham (Cowboy Bebop) e Kevin Durand.