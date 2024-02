Il Regno del Pianeta delle Scimmie: nuovo trailer italiano “Super Bowl 2024” (Al cinema dall’8 maggio)

Dall’8 maggio nei cinema italiani con 20th Century Studios Il Regno del Pianeta delle Scimmie. Questo film darà inizio ad un capitolo completamente nuovo della saga del Pianeta delle Scimmie, riprendendo le fila centinaia di anni dopo la conclusione di The War – Il pianeta delle scimmie.

Il Regno del Pianeta delle Scimmie – Trama e cast

La trama ufficiale: Anni dopo gli eventi di The War – Il pianeta delle scimmie, molti clan di scimmie sono emersi nell’oasi in cui Cesare condusse i suoi compagni scimmie, mentre gli umani sono regrediti ad uno stato selvaggio. Un leader scimmia impedisce gli insegnamenti di Cesare per schiavizzare altri clan alla ricerca delle ultime tracce di una tecnologia umana segreta, mentre un’altra scimmia (Owen Teague) intraprende un viaggio per trovare la libertà insieme a una ragazza umana. Si tratta di Cornelius, lo scimpanzé figlio di Cesare.

Il cast comprende Owen Teague (It), Freya Allen (The Witcher) e Peter Macon (The Orville), Travis Jeffery (Unbroken), Neil Sandilands (Sweet Tooth), Sara Wiseman (One Of Us Is Lying), Ras-Samuel Welda’abzgi (The Clearing), Lydia Peckham (Cowboy Bebop) e Kevin Durand.

Il Regno del Pianeta delle Scimmie – Il nuovo trailer italiano

Curiosità sul film

Il film è diretto dal regista Wes Ball (The Maze Runner) e scritto da Josh Friedman (La guerra dei mondi), Rick Jaffa e Amanda Silver (L’alba del pianeta delle scimmie) e Patrick Aison (Prey).

Durante una precedente intervista con il regista, Ball ha parlato dell’aspetto avventuroso del film e di come avrebbe voluto che il suo film contenesse un po’ di Star Wars e uno spirito più giovane:

Quando ho iniziato a lavorarci, ho detto: ‘Sento che Apes ha bisogno di un po’ di Star Wars’. È tutto ancora molto radicato nella realtà, ma è essenzialmente una narrativa di ricerca. Il nostro personaggio principale – la giovane e impressionabile Noa [Owen Teague] – incontra dei personaggi lungo la strada e si risveglia quando si ritrova in un luogo che lo metterà alla prova, e alla fine scoprirà il suo vero sé. Non l’abbiamo parodiato, né disneyficato, se mi è permesso dirlo! Ma abbiamo portato uno spirito più giovane…Volevo anche fare un grande salto in avanti nel tempo. È abbastanza significativo che Cesare sia ancora in spirito nel film, ma la maggior parte dei suoi parenti viventi non sono in questa pellicola. Se gli ultimi tre film riguardavano l’età della pietra, qui possiamo vedere cosa succede quando entrano nell’età del bronzo.