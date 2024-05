Dall’8 maggio nei cinema italiani con 20th Century Studios Il Regno del Pianeta delle Scimmie. Questo film darà inizio ad un capitolo completamente nuovo della saga del “Pianeta delle Scimmie”, riprendendo le fila centinaia di anni dopo la conclusione della trilogia reboot con protagonista il Cesare di Andy Serkis.

Anni dopo gli eventi di “The War – Il pianeta delle scimmie”, molti clan di scimmie sono emersi nell’oasi in cui Cesare condusse i suoi compagni scimmie, mentre gli umani sono regrediti ad uno stato selvaggio. Un leader scimmia impedisce gli insegnamenti di Cesare per schiavizzare altri clan alla ricerca delle ultime tracce di una tecnologia umana segreta, mentre un’altra scimmia (Owen Teague) intraprende un viaggio per trovare la libertà insieme a una ragazza umana. Si tratta di Cornelius, lo scimpanzé figlio di Cesare.

Il cast comprende Owen Teague (It), Freya Allen (The Witcher) e Peter Macon (The Orville), Travis Jeffery (Unbroken), Neil Sandilands (Sweet Tooth), Sara Wiseman (One Of Us Is Lying), Ras-Samuel Welda’abzgi (The Clearing), Lydia Peckham (Cowboy Bebop) e Kevin Durand.

Il regno del pianeta delle scimmie – La colonna sonora

E’ disponibile in digitale con Hollywood Records la colonna sonora ufficiale dell’avventura fantascientifica “Il Regno del Pianeta delle Scimmie”. L’album contiene la musica originale del film composta da John Paesano (Il tempo di vincere, Tesla, The Secret – Le verità nascoste, Diario di una schiappa, Un’altra scatenata dozzina, serie tv Invincible). Paesano e il regista Wes Ball hanno già collaborato per la trilogia cinematografica di Maze Runner.

John Paesano è un compositore, produttore, direttore d’orchestra e arrangiatore per film, televisione, videogiochi e dischi. E’ noto per aver composto musiche per le serie televisive Marvel Daredevil e The Defenders. Come compositore di videogiochi, ha contribuito con la musica agli acclamati titoli Detroit: Become Human e ai tre capitoli della serie Marvel’s Spider-Man. Paesano ha vinto anche il BAFTA Games Award per la musica di Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, così come il D.I.C.E. (Premio per i risultati eccezionali nella composizione musicale originale) per Marvel’s Spider-Man 2. Altri videogiochi musicati da Paesano includono Mass Effect: Andromeda (2017) e Gran Turismo Sport (2017).

La colonna sonora di Paesano per “Il regno del pianeta delle scimmie” include il brano “Human Hunt”, un omaggio alla traccia “The Hunt” di Jerry Goldsmith dall’originale “Il pianeta delle scimmie” del 1968.

1. Discovery (6:31)

2. The Climb (3:01)

3. Maybe Echo (2:10)

4. Eagle Clan (3:52)

5. We Have Good Rain (2:04)

6. Broken (2:47)

7. Marauders in the Mist (3:45)

8. For Caesar (4:27)

9. Noa’s Purpose (4:12)

10. The Valley Beyond (1:44)

11. I Am Raka (5:21)

12. Memories of Home (3:50)

13. Caesar’s Compassion (2:07)

14. She Is Different (3:03)

15. They Are Like You (3:34)

16. Human Hunt (4:44)

17. New Weapon (5:15)

18. A Kingdom for Apes (3:41)

19. What a Wonderful Day (3:29)

20. Apes Will Learn, I Will Learn (3:49)

21. Together Strong (3:10)

22. Very Clever Apes (7:57)

23. Simian Summit (3:31)

24. A Past Discovered (5:44)

25. Cannot Trust a Human (5:21)

26. Ape Aquatics (3:57)

27. It Was Ours (4:40)

28. We Will Rebuild (4:03)

29. A New Age (2:08)

