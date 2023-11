Il Regno del Pianeta delle Scimmie: trailer italiano e anticipazioni del film di Wes Ball

20th Century Studios ha rivelato il primo trailer ufficiale del sequel Il Regno del Pianeta delle Scimmie, che continua la storia nattata nella straordinaria trilogia reboot L’alba del pianeta delle scimmie che ha visto protagonista Cesare. Questo nuovo film è diretto dal talentuoso regista ed esperto di effetti speciali Wes Ball, che ha portato sul grande schermo i libri della trilogia “Maze Runner”.

Il Regno del Pianeta delle Scimmie – Trama e cast

La trama ufficiale: Anni dopo gli eventi di The War – Il pianeta delle scimmie, molti clan di scimmie sono emersi nell’oasi in cui Cesare condusse i suoi compagni scimmie, mentre gli umani sono regrediti ad uno stato selvaggio. Un leader scimmia impedisce gli insegnamenti di Cesare per schiavizzare altri clan alla ricerca delle ultime tracce di una tecnologia umana segreta, mentre un’altra scimmia (Owen Teague) intraprende un viaggio per trovare la libertà insieme a una ragazza umana. Si tratta di Cornelius, lo scimpanzé figlio di Cesare.

Il cast comprende anche Freya Allan, Peter Macon, Eka Darville, Kevin Durand, Travis Jeffery, Neil Sandilands, Sara Wiseman, Lydia Peckham, Ras-Samuel Weld A’abzgi, William H. Macy, e Dichen Lachman

Il Regno del Pianeta delle Scimmie – Il primo trailer italiano

Curiosità sul fim

Questo film non è un reboot e sarà collegato alla trilogia precedente.

Il film coinvolgerà il figlio di Cesare, Cornelius (Owen Teague), e il suo viaggio verso l’età adulta per diventare il nuovo leader delle scimmie.

Il primo film dela saga ad essere appositamente realizzato in formato IMAX.

Wes Ball ha iniziato a lavorare a questo film dopo che, a seguito della fusione Disney-Fox, il suo adattamento fantasy della serie a fumetti “The Mouse Guard” è stato cancellato.

Il regista Matt Reeves (che ha diretto i precedenti film della trilogia reboot) è coproduttore con Joe Hartwick Jr., Jason Reed, Rick Jaffa e Amanda Silver.

Ball per questo nuovo film, che originariamente doveva essere un prequel ambientato prima della storia di Cesare, avrebbe dovuto fare di nuovo squadra con l’attore protagonista di “Maze Runner”, Thomas Brodie-Sangster, che avrebbe interpretato una versione più giovane del Cesare di Andy Serkis.

Le musiche originali del film sono del compositore John Paesano (Diario di una schiappa, Un’altra scatenata dozzina, Una notte al museo – La vendetta di Kahmunrah). Paesano in precedenza ha musicato la trilogia reboot e “Il pianeta delel scimmie”.

Wes Ball dirige da una sceneggiatura di Rick Jaffa e Amanda Silver (sceneggiatori della precedente trilogia del “Pianeta delle scimmie”), da bozze originali di Josh Friedman e Patrick Aison. Prodotto da Joe Hartwick Jr., Jason Reed, Rick Jaffa e Amanda Silver.

Il franchise originale e la trilogia reboot

“Il pianeta delle scimmie” è un franchise mediatico di fantascienza composto da film, libri, serie televisive, fumetti e altri media su un mondo in cui umani e scimmie intelligenti si scontrano per il controllo. Il franchise è basato sul romanzo dell’autore francese Pierre Boulle del 1963 Il pianeta delle scimmie. Il suo adattamento cinematografico del 1968, Il pianeta delle scimmie, fu un successo di critica e commerciale che diede inizio a una serie di sequel, collegamenti e opere derivate. Arthur P. Jacobs ha prodotto i primi cinque film della saga attraverso la APJAC Productions per il distributore 20th Century Fox; dopo la sua morte nel 1973, Fox controllava il franchise.

Quattro sequel hanno seguito il film originale dal 1970 al 1973: L’altra faccia del pianeta delle scimmie, Fuga dal pianeta delle scimmie, 1999: conquista della Terra e Anno 2670 – Ultimo atto. Non si avvicinarono al successo di critica dell’originale, ma ebbero un successo commerciale, dando vita ad una serie televisiva live-action nel 1974 e ad una serie animata nel 1975. I piani per un remake cinematografico rimasero bloccati in una fase di sviluppo durata 10 anni prima che che uscisse il remake Planet of the Apes – Il pianeta delle scimmie di Tim Burton approdato nelle sale nel 2001.

Una serie di film reboot è iniziata nel 2011 con L’alba del pianeta delle scimmie, seguita da Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie nel 2014 e The War – Il pianeta delle scimmie nel 2017. Nel 2019, la Disney ha acquisito le risorse di intrattenimento della 21st Century Fox, inclusa la 20th Century Fox. Quell’anno la Disney annuncia che erano in produzione ulteriori sequel della serie reboot del 2011. I film hanno incassato complessivamente oltre 2 miliardi di dollari in tutto il mondo, contro un budget complessivo di 567,5 milioni di dollari. I collegamenti al franchise includono libri, fumetti, videogiochi e giocattoli.

Serie originale

Il pianeta delle scimmie (1968)

L’altra faccia del pianeta delle scimmie (1970)

Fuga dal pianeta delle scimmie (1971)

1999: conquista della Terra (1972) Anno 2670 – Ultimo atto (1973)

Remake

Planet of the Apes – Il pianeta delle scimmie (2001) di Tim Burton

Serie Reboot

L’alba del pianeta delle scimmie (2011)

Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie (2014)

The War – Il pianeta delle scimmie (2017)

Il regno del pianeta delle scimmie 2024 Wes Ball

Il Regno del Pianeta delle Scimmie – Il poster ufficiale