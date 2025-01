Il Signore degli Anelli – La Guerra dei Rohirrim: le action figures ufficiali del film anime di Kenji Kamiyama (Al cinema dal 1° gennaio)

Dal 1° gennaio 2025 nei cinema italiani con Warner Bros. Pictures il lungometraggio anime originale di New Line Cinema “Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim”. Il pluripremiato regista Kenji Kamiyama (la serie TV “Blade Runner: Black Lotus” e “Ghost in the Shell: Stand Alone Complex”) riporta il pubblico alla scoperta dell’epico mondo portato in vita nella trilogia de “Il Signore degli Anelli”, basata sui celebri libri di J.R.R. Tolkien.

Mentre il film espande il mondo di Tolkien aggiungendo il formato anime, pare che la sua creazione avrebbe avuto uno scopo strategico per la New Line Cinema, quello di mantenere il controllo sui diritti cinematografici del “Signore degli Anelli”. Secondo un rapporto di Variety, questo prequel anime è stato “accelerato” nello sviluppo per garantire che la New Line mantenesse il controllo del futuro cinematografico del franchise. Nel frattempo New Line sta già sviluppando nuovi lungometraggi, tra cui un progetto incentrato su Gollum, The Hunt for Gollum, con la regia di Andy Serkis.

“Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim” è anche in linea con la grande spinta della Warner Bros. Discovery verso gli anime. Progetti recenti come Suicide Squad Isekai e Batman Ninja vs. Yakuza League riflettono l’ambizione dell’azienda di attingere al mercato anime globale.

“La Guerra dei Rohirrim” è ambientato 183 anni prima degli eventi narrati nella trilogia originale di film e racconta il “destino della Casa di Helm Hammerhand, il leggendario Re di Rohan Un attacco improvviso di Wulf, un signore Dunlandiano intelligente e spietato in cerca di vendetta per la morte del padre, costringe Helm e il suo popolo a fare un’ultima coraggiosa resistenza nell’antica roccaforte di Hornburg, una possente fortezza che in seguito diventerà nota come Fosso di Helm. Trovatasi in una situazione sempre più disperata, Héra, la figlia di Helm, deve trovare la volontà di guidare la resistenza contro un nemico mortale intenzionato alla loro totale distruzione.

Tamashii Nations ha svelato due action figures targate Bandai e basate sul nuovo film anime di Warner Bros. ambientato nella Terra di Mezzo che ritraggono i due personaggi principali: Here e Wulf.

La S.H. Figuarts di Wulf è alta 18cm è viene fornita con mani intercambiabili, volto intercambiabile, mantello, pugnale e spada con foderi.

è alta 18cm è viene fornita con mani intercambiabili, volto intercambiabile, mantello, pugnale e spada con foderi. La S.H. Figuarts di Hera è alta 18cm e viene fornita con mani intercambiabili, volto intercambiabile e spada con fodero.

La figure di Héra è disponibile QUI mentre quella di Wulf la trovate QUI.